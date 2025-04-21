Россия "положительно относится" к любым мирным инициативам относительно войны в Украине, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что поддерживает "любые мирные инициативы" относительно завершения войны против Украины.

Об этом он сказал на брифинге, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, боевые действия после "пасхального перемирия" возобновились.

"Россия положительно относится к любым мирным инициативам, рассчитывает, что Киев будет относиться так же", - заявил Путин, но считает, что Украине "подсказали" не отвергать мирные инициативы.

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"Предложение о перемирии рассматривалось Киевом как игра судьбами", - утверждает глава Кремля.

Также Путин цинично прокомментировал российский ракетный удар по Сумах 13 апреля, который унес жизни украинцев.

По его словам, там проходило награждение украинских военных, которые "совершали преступления в Курской области".

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Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

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