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Новости Заявления Путина об Украине Пасхальное перемирие
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Россия "положительно относится" к любым мирным инициативам относительно войны в Украине, - Путин

путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что поддерживает "любые мирные инициативы" относительно завершения войны против Украины.

Об этом он сказал на брифинге, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, боевые действия после "пасхального перемирия" возобновились.

"Россия положительно относится к любым мирным инициативам, рассчитывает, что Киев будет относиться так же", - заявил Путин, но считает, что Украине "подсказали" не отвергать мирные инициативы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не демонстрирует готовности к миру - Европа должна усилить давление, - Bloomberg

"Предложение о перемирии рассматривалось Киевом как игра судьбами", - утверждает глава Кремля.

Также Путин цинично прокомментировал российский ракетный удар по Сумах 13 апреля, который унес жизни украинцев.

По его словам, там проходило награждение украинских военных, которые "совершали преступления в Курской области".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин решительно настроен удерживать власть над Украиной, - The Washington Post

Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакого перемирия в полосе ответственности 3 ОШБр фактически не было, - Жорин

Автор: 

путин владимир (31270) россия (95546) перемирие (1635)


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Топ комментарии
+9
Тут тільки 2 варанти:
- ***** *******, як завжди;
- На Роісє дійсно наступає повна срака.
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21.04.2025 16:59
+4
Бач і Безугла пригодилась тов. Ху-йлу. Гарно виправдала удар по Сумах разом з недорогенькими...
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21.04.2025 17:03
+1
Вірити ***** - себе не поважати.
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21.04.2025 17:07
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Правила форума Совет форумчан
Тут тільки 2 варанти:
- ***** *******, як завжди;
- На Роісє дійсно наступає повна срака.
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21.04.2025 16:59 Ответить
Там папа закабздонився, а в банку Ватикана і пуйло і інші московити бабло ховають..до обрання нового папи воно сцить робити різкі рухи, бо свої й обнулять...15-20 лнів до обрання нового..чекаємо, й сподіваємось на краще.
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21.04.2025 17:04 Ответить
ну і шо шо папа скопитив, він шо особисто гроші ***** контролює?
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21.04.2025 17:07 Ответить
Прикиньте. Спокійно може розсекретити й передати на закупку зброї для України.
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21.04.2025 17:10 Ответить
шо за байки?
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21.04.2025 17:15 Ответить
А Ви там гроші тримаєте?)))
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21.04.2025 17:21 Ответить
ні звісно, але уявити собі що ті старі пердуни в смішних вбраннях як пахани тримають общак тамбовської опг і тим більше можуть ним розпоряджатися, для мене це явно перебор.
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21.04.2025 17:28 Ответить
От прикиньте, примають.
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21.04.2025 18:59 Ответить
Оба варианта 😁
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21.04.2025 17:29 Ответить
Бач і Безугла пригодилась тов. Ху-йлу. Гарно виправдала удар по Сумах разом з недорогенькими...
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21.04.2025 17:03 Ответить
Цій точно психіатрична експертиза потрібна..
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21.04.2025 17:05 Ответить
Псевдонім фсб- безмозглая
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21.04.2025 17:32 Ответить
Навіщо цитувати це патологічне брехло.
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21.04.2025 17:05 Ответить
Вірити ***** - себе не поважати.
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21.04.2025 17:07 Ответить
А трампон і верить і сам собою пишається, каже що бути слугою ху...ла, це велика честь
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21.04.2025 17:31 Ответить
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21.04.2025 17:21 Ответить
Бреше, як завжди…
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21.04.2025 17:26 Ответить
Ху...ло - може я для вас і брехло, но повірте мені с такими як у мене холуями по другому жити не має сенсу
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21.04.2025 17:27 Ответить
Також Путін цинічно прокоментував російський ракетний удар по Сумах 13 квітня, який забрав життя українців.

За його словами, там проходило нагородження українських військових, які "скоювали злочини в Курській області". УКРАЇНІ варто нанести удари по Кремлю.саме там куйло приймав злочинні рішення про вбивство українського народу.окупацію і руйнацію України...
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21.04.2025 17:27 Ответить
Згоден
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21.04.2025 17:34 Ответить
Позитивно это как? С улыбкой, ржакой, смехом, пивком и сухариками?
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21.04.2025 17:45 Ответить
З чого це рашка миру схотіла? Або її розвідка щось принесла від наших друзів, або потрібен час наробити більше зброї….
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22.04.2025 03:06 Ответить
 
 