Никакого перемирия в полосе ответственности 3-й ОШБр фактически не было, - Жорин

Военные 3-й отдельной штурмовой бригады, которые привлечены к оборонительной операции на Харьковщине, не почувствовали никаких изменений в боевой обстановке во время так называемого "пасхального перемирия", объявленного диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Результаты "перемирия" на том участке фронта, за который ответственна Третья штурмовая, на Харьковщине следующие: никакого перемирия здесь фактически не было.

Зато за минувшие сутки со стороны рф были штурмовые действия, обстрелы ствольной артиллерии и минометов. Традиционно работали fpv врага и сбросы. Никаких изменений", - подчеркнул он.

Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о "пасхальном перемирии", которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого "пасхального перемирия" заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Также накануне вечером Зеленский заявил, что на всех основных направлениях фронта РФ не сдержала своего обещания тишины, но воздушных тревог не было.