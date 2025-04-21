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Новости Путин объявил Пасхальное перемирие
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Никакого перемирия в полосе ответственности 3-й ОШБр фактически не было, - Жорин

жорін

Военные 3-й отдельной штурмовой бригады, которые привлечены к оборонительной операции на Харьковщине, не почувствовали никаких изменений в боевой обстановке во время так называемого "пасхального перемирия", объявленного диктатором Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Результаты "перемирия" на том участке фронта, за который ответственна Третья штурмовая, на Харьковщине следующие: никакого перемирия здесь фактически не было.

Зато за минувшие сутки со стороны рф были штурмовые действия, обстрелы ствольной артиллерии и минометов. Традиционно работали fpv врага и сбросы. Никаких изменений", - подчеркнул он.

Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о "пасхальном перемирии", которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого "пасхального перемирия" заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Также накануне вечером Зеленский заявил, что на всех основных направлениях фронта РФ не сдержала своего обещания тишины, но воздушных тревог не было.

Автор: 

перемирие (1635) Жорин Максим (47) 3-я Отдельная штурмовая бригада (419)


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Та ладно. Цілий день ФАБ з УМПК не літали - за таке і Крим не гріш віддати.
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21.04.2025 12:10 Ответить
Чому крим? Можна Львів віддати. Крим доречі важливіший за Львів.
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21.04.2025 12:14 Ответить
Чи не забагато уваги до чергової маячні *****? Могли б відразу заявити що він бреше та й все.
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21.04.2025 12:12 Ответить
А хто відповість фінансово чи своєю кров'ю за зрив угоди під назвою перемир'я? Якщо ця угода з самого початку не гарантувалася конкретним покаранням відповідальних то це не угода а авас просто накормили собачим лайном. Жалко тільки що ті хто ухвалює такі угоди сидять далеко від фронту і на своїй шкурі не відчувають наслідки своїх рішень. Хороший командир який підставив своїх підлеглих повинен застрелитися сам.
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21.04.2025 12:19 Ответить
Пора забути про це перемир'я, яке вже скінчилося.
Як воно відчувалося чи не відчувалося на тиждень безглуздих розмов ще вистачить.
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21.04.2025 12:45 Ответить
по всій ЛБЗ не було. То ***** для трампа про якесь "пепемир'я" проквакало. Щоб потішити старого маразматика. Нобелевська премія миру, ага..
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21.04.2025 15:00 Ответить
не обманывай, бенин Оманский Нарик , четырежды уклонист( буратино) и отупевший Дегенерат и нарцисс тампон( краснов) лучше знают...
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21.04.2025 15:01 Ответить
 
 