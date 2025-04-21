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Новости Заявление Путина о прекращении огня в Украине Пасхальное перемирие
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Путин предлагает двусторонние переговоры с Украиной относительно моратория на удары по гражданским объектам, - Песков

Песков: Путин хочет переговоров с Украиной по мораторию на удары

Российский диктатор Владимир Путин имел в виду переговоры с Украиной, когда говорил об обсуждении моратория на нанесение ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, цитирует российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Путин готов именно с украинской стороной обсуждать тему моратория на удары по гражданским объектам.

Песков также добавил, что российский диктатор "неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной", и это его еще одно предложение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": О визите Трампа в Москву 9 мая речь не идет, - Песков

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.

Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия "положительно относится" к любым мирным инициативам по войне в Украине, - Путин

Автор: 

Песков Дмитрий (1877) путин владимир (31270) россия (95546) война в Украине (3864)


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Топ комментарии
+25
Україна ніколи не била по цивільній інфраструктурі.
На що погоджуватися?
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21.04.2025 19:00
+17
Стара гебнява розводка.
Погодившись на "припинення ударів" по цивільних об'єктах тим самим визнаєш що ти їх обстрілював.
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21.04.2025 18:59
+16
×уйло хоче насамперед захистити своє слабке і болюче місце - НПЗ і НПС, а наш віслюк, як завжди, поведеться.
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21.04.2025 18:52
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Піськов - чий Крим? Далі тоді поговори мо.....
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21.04.2025 18:49 Ответить
Так Зє для рюських п.дарів нелігитімний. Як можна вести з нєлігітімними перемовини?
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21.04.2025 18:53 Ответить
Трамп замість нього Венса пришле....
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21.04.2025 18:56 Ответить
Знову гра для друга Донні, щоб потім звинувати Україну в немиролюбності
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21.04.2025 18:49 Ответить
Стара гебнява розводка.
Погодившись на "припинення ударів" по цивільних об'єктах тим самим визнаєш що ти їх обстрілював.
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21.04.2025 18:59 Ответить
НПЗ і електростанції це все-таки цивільні об'єкти.
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21.04.2025 19:22 Ответить
ні
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21.04.2025 23:00 Ответить
Нехай свої пропозиції засуне піськову в зад...цю.
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21.04.2025 18:50 Ответить
Чому б ні, це гарна пропозиція. З Кримом йдуть до біса, а мораторій на удари по цивільній інфраструктурі це розумна пропозиція.
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21.04.2025 18:52 Ответить
Україна ніколи не била по цивільній інфраструктурі.
На що погоджуватися?
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21.04.2025 19:00 Ответить
👍
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21.04.2025 19:17 Ответить
На шоб они не били.
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21.04.2025 21:17 Ответить
ми згодні)
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21.04.2025 23:01 Ответить
×уйло хоче насамперед захистити своє слабке і болюче місце - НПЗ і НПС, а наш віслюк, як завжди, поведеться.
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21.04.2025 18:52 Ответить
Добре що в Україні немає слабких цивільних об'єктів і все захищено так що муха не проскочить
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21.04.2025 18:56 Ответить
От тільки в Україні цивільні об'єкти це дома мирних мешканців, лікарні, школи дитсадки, а кацапів НПЗ та підприємства ВПК.
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21.04.2025 18:53 Ответить
Наш дурак (ну или запроданец) Зеленский уже прекратил давить на больную мозоль Путина и запретил удары по НПЗ. Что еще это большое ***** хочет вымутить у маленького *****?
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21.04.2025 18:53 Ответить
Не *****, а ********!
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21.04.2025 19:35 Ответить
та вже пора припинити будь-які удари, треба миритися, обійматися і чмокатися ))
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21.04.2025 18:55 Ответить
Цівільні "объєкты"? А вони вміють по них не влучати? Чи як у Сумах?
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21.04.2025 18:57 Ответить
в кацапів фронт сипатися починає на східному напрямку,відразу заговорили про перемовини та перемир'я,все як було в Чечні..Їм потрібен час для підготовки літньої маштабної операції,накопити людей,техніку та ракети аби знову спробувати просунутись ще хочаб на кілька сотень км
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21.04.2025 18:57 Ответить
Ублюдки нон стоп 11 и 12 город уничтожают Константиновку и Покровск.

Переговоры "Удары по гражданской инфраструктуре", пыня прям террористический комедиант не дать не взять.
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21.04.2025 18:58 Ответить
Іменно.
Покровськ одна суцільна цивільна інфраструктура. Херсон.
Про що воно домовлятися зібралося?
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21.04.2025 19:02 Ответить
Мы дорого заплатили понадеявшись на третью сторону в переговорах. Последние вбросы болвана лохматого окончательно всё подтвердили это. Всё равно садится за стол переговоров надо. Без 3 лиц. А так как пойдёт, будет видно. И если будет решение какое либо и подписывать что---вот тогда звать 3 сторону. Международная практика. Как наблюдателей. Только не гарантами---уже нагарантировали либерасты мокрожопые с шоколадным брюсельским оттенком. Тварьё.
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21.04.2025 19:07 Ответить
І тобі "мінськ" поганий був?
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21.04.2025 19:15 Ответить
Если это вопрос, то отвечать не стану---долго и много надо. А зачем сегодня? С тем Минском столько было шуму. Если это фраза---то сойдёт. Это форум, я здесь давненько. Иногда напоминаю---интернет это место, где каждый имеет право выложить своё Субъективное мнение---и не более. А не навязывать только своё, не желая замечать при этом стороннего. Это не замечание. А садится за переговоры давно пора. Слишком много уложили в землю своего народа.
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21.04.2025 19:28 Ответить
Тобто потрібні негайні прямі переговори з рашкою без посередників, але при цьому "мінськ" все одно був поганий?
Як ще по іншому вас можна зрозуміти?
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21.04.2025 20:13 Ответить
Та какой теперь Минск? Чего так заклинило? Уже был Стамбул потом. в самом начале горячей фазы. Минск своё отработал. Может к Потстдаму 46г вернуться о неделимости границ в Европе после 2 мировой?
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22.04.2025 20:10 Ответить
Навіщо це примітивне зістрибування? Я питаю чи поганий був "мінськ"?
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22.04.2025 21:04 Ответить
Та мало ли что ты спрашиваешь---что обязан отвечать?! Есть аргументация---выкладывай. По Минску. Мне не надо. Это форум---пора усвоить. Страна залита кровью, города громят уже 4 год. Сегодня весь полдень куча дронов впервые весь день, 2 часа точно просто затерзала город с разных сторон. Харьков имею в виду. Ты сидишь у колбасников и у меня за Минск как попугай спрашиваешь. Накуй мне тот Минск и те договора.
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22.04.2025 21:17 Ответить
Ти перший виказав незадоволення "мінськом", тебе за язика ніхто не тягнув. Власне аргументацію я і хотів би почути.
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22.04.2025 22:03 Ответить
Рускій, поясни мені, про що можна домовлятися з сараною?
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21.04.2025 19:28 Ответить
Зрозумів, ти москалику не на тій форум зайшов, ху...лу радь. І хай тобі фсб завдання обновить, бо це вже надоїло читать
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22.04.2025 07:16 Ответить
Рюзкє, вийми колоду з свого вузенького, монгольського ока. Не здивуюся, коли твоє справжнє прізвище істинно російське - Курбанбєрдиєв. Знаєш, коли представник нації генетичних садистів комусь щось там закидає, то воно якось смішно.
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22.04.2025 09:29 Ответить
Слушай конюх торохканный, хоть перечитай что спечатал. Какой курбан чурбан байрам? Выйди с комнатухи, глянь на дверь снаружи, может там цифра 6, а ты давно там и не знал? Узкие глаза, плов забыл упомнить. Когда смешно---стоит проверится. Или там где пасёшься только ветеринар раз в год приезжает? Папуасам папуасово, конокрадам конокрадово. Привет с Тулы---пряник притаранить печатный, очень укусный? Пришлю до востребования.
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22.04.2025 20:19 Ответить
Так ***** і так постійно повторює, що по цивільним вони не б'ють.
Досить вже цього цирку для Трампа!
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21.04.2025 19:12 Ответить
"ми стріляємр толька па ваєним аб'єктам"
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21.04.2025 19:12 Ответить
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21.04.2025 19:15 Ответить
100 пудово ***** пронюхало, що ЗСУ буде іпашити зеркально по кацапсятині.
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21.04.2025 19:17 Ответить
Тобто,на ЗАЕС сидять уроди і звідти гасять навкруги,а тепер вони будуть ще під захистом якогось договору?((((
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21.04.2025 19:18 Ответить
***** розхерячило стільки цілих міст та будинків, тепер забажало переговорів, *****!
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21.04.2025 19:18 Ответить
Ось і прямі перемовини замаячили.
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21.04.2025 19:20 Ответить
Спочатку цей підар нехай Будапештський меморандум перечитає, а вже потім щось пропонує.
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21.04.2025 19:23 Ответить
И що з того? Він прочитав, та пийшов тебе захищати від Америкі та Трампа з метою твоеі безопасності. . Там такі загальни речи, котри можно интерпретіровати як завгодно. Наприклад Потужний лідор там знайшов пицот авіаносців з тамагавкамі котри йому винна надати Амеріка. Я теж там побчів амеріканську халву на 300 миллирдів.
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21.04.2025 19:39 Ответить
найвеличний гов** командуючий 🤡 ...твій вихід ...? чи андрюша дерьмак перший ...?
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21.04.2025 19:24 Ответить
Ніхто на ці заяви ***** вже не звертає уваги . Вони автоматично сприймаються як відверта брехня ,, або як дебільні жарти .
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21.04.2025 19:27 Ответить
мразь плешивая 3 года херячет по нашим городам ....а нам низзя да и нечем, у нас главное вкрасти побільше бабла, а не щось зробити, одні пусті балачки і звіздосіки , ох і вибрали керманичів держави деякі вумні люди, а самі з'ї....бались за кордон.
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21.04.2025 19:35 Ответить
Як головний клерік преисподней здох то і х*йло вже шось заговорило про якісь там мораторії...напевно добре їхню контору після такої втрати буде колбасити. Війна почалась не за довго після приходу лисого чорта в ватикан в 2013-ому
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21.04.2025 19:38 Ответить
Односторонній мораторій на удари по россії в нас діє з 2019 року.
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21.04.2025 20:02 Ответить
Шо таке цивільна інфраструктура? От НПЗ який забезпечує війська пальним це цивільна чи ні? А цивільний завод на якому працюють цивільні, і роблять електроніку для стіралок, але один цех виробляє елкктррніку і для шахедів. А от іще круче приклад. Звичайна хата в звичайному селі. Цивільна? А якщо хату орендують і живуть там пятеро бійців? Немає в воюючій країні цивільних об'єктів. НЕ-МА-Є! Це Європейці на хвору голову придумали якусь діч. А в нормальній війні не може бути цивільних об'єктів. І ми повинні точно так же бомбити Москву, їх торгівельні центри і т.д. як вони наші. Ото хіба що пам'ятки культури якісь чи церкви чи ще щось - куди має бути заборонений вхід військових і які домовляться не бомбити. Решта, включаючи (як не парадоксально) електростанції - все це МАЄ БУТИ військовими об'єктами, працювати на військових і ворожою стороною відповідно бомбитися. Якщо це війна а не якийсь цирк.
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21.04.2025 20:13 Ответить
Так ви ж вроді по цивільних об'єктах і так не б'єте. Чи кацапоїди з облізлим Тампоном просто затягують Україну за стіл переговорів. Бо Тампакс вже анонсував підписання капітуляції України вже цього тижня. Йому позаріз потрібно хоть щось показати ха своє 100-денне правління
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21.04.2025 20:14 Ответить
А знищення обласних сіл,бомбування будівель- це не цивільні об"єкти? це "лінія зіткнення"? Або повне припинення вогню,або не треба нам самим будувати собі пастки...
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21.04.2025 20:24 Ответить
Пора заканчивать все со всеми этими неадекватными переговорами в одни ворота. Путин никогда не соглашается на то, что не выгодно оркам. А Зеленский каждый раз прогибается, из-за чего страдают мирные и военные. Зеленский - мастер договорняков, от которых выгребает вся Украина
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21.04.2025 20:38 Ответить
"Цікаво", чому ця не виділеним текстом? Вона же в протерічі двом іншим тут - Є велика ймовірність того, що мирна угода між Росією та Україною буде укладена цього тижня, - Трамп та Новий раунд перемовин про перемир'я в Україні відбудеться у Лондоні 23 квітня, - Зеленський.
Для чого Кремль пропонує інше, якщо дві інші типа все рішають? Теж не вірить в успіх, "мирних ініціатив" аля "крым наш"?

Є велика ймовірність того, що мирна угода між Росією та Україною буде укладена цього тижня, - Трамп та Новий раунд перемовин про перемир'я в Україні відбудеться у Лондоні 23 квітня, - Зеленський це продовження політичного концерту в Парижі, "ми вас уважно чухаєм, вибачте слухаєм". Замість Мелоні у Вашингтон - Прем'єр Норвегії Стьоре та міністр фінансів Столтенберг зустрінуться з Трампом у Вашингтоні: обговорять війну в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3547876

Заява Рубіо, ми тут можеме перестати миротворити, аля віткофф - не нехай виходять, далеко не підуть...Китай.

Пропозиція Кремля? Треба думати...тут питання "9 мая в Москві", як мінімум реальна проблема для Кремля. І, вона продовження ситуації на ранок сьогодні і до...оголошення напівперемир'я .
Із ДержДепу була заява, із ЄС була, Китай весь час мовчав...чим не відповідь?

\\"Перемиря", війна на землі, а в повітрі тихо...а тут проблема 9 мая? "Китай" має бути 9 мая в Москві?
"Здається" "мирні ініціативи" Трампа до ситуації не мають ніякого відношення, інакше перемир'я було на 30 днів. Москві не вистачило минулого дня, щоб відповісти на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3547845 \\

PS Редактори "Цензор" явно не про політику, що "бачать то співають".
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21.04.2025 20:42 Ответить
"Не вір, мій сину, цьому підорасу"(с)
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21.04.2025 20:48 Ответить
Крок за кроком нас затягують у пастку і ламають. Достатньо трохи поступитись і не послати напуй ворога- він тебе зламає. І на те схоже… У кремля стратегія по нотам розписана, нам немає ніде хоч малого проходу не грати у їхню гру. І це нас згубить.
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21.04.2025 21:25 Ответить
якщо Путін почав говорити про мораторій по цивільних об'єктах, то чекаємо на збільшення обстрілів
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21.04.2025 22:22 Ответить
 
 