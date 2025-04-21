Путин предлагает двусторонние переговоры с Украиной относительно моратория на удары по гражданским объектам, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин имел в виду переговоры с Украиной, когда говорил об обсуждении моратория на нанесение ударов по гражданской инфраструктуре.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, цитирует российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Путин готов именно с украинской стороной обсуждать тему моратория на удары по гражданским объектам.
Песков также добавил, что российский диктатор "неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной", и это его еще одно предложение.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.
Объявление Путиным "пасхального перемирия"
Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.
Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.
20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.
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Погодившись на "припинення ударів" по цивільних об'єктах тим самим визнаєш що ти їх обстрілював.
На що погоджуватися?
Переговоры "Удары по гражданской инфраструктуре", пыня прям террористический комедиант не дать не взять.
Покровськ одна суцільна цивільна інфраструктура. Херсон.
Про що воно домовлятися зібралося?
Як ще по іншому вас можна зрозуміти?
Досить вже цього цирку для Трампа!
Для чого Кремль пропонує інше, якщо дві інші типа все рішають? Теж не вірить в успіх, "мирних ініціатив" аля "крым наш"?
Є велика ймовірність того, що мирна угода між Росією та Україною буде укладена цього тижня, - Трамп та Новий раунд перемовин про перемир'я в Україні відбудеться у Лондоні 23 квітня, - Зеленський це продовження політичного концерту в Парижі, "ми вас уважно чухаєм, вибачте слухаєм". Замість Мелоні у Вашингтон - Прем'єр Норвегії Стьоре та міністр фінансів Столтенберг зустрінуться з Трампом у Вашингтоні: обговорять війну в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3547876
Заява Рубіо, ми тут можеме перестати миротворити, аля віткофф - не нехай виходять, далеко не підуть...Китай.
Пропозиція Кремля? Треба думати...тут питання "9 мая в Москві", як мінімум реальна проблема для Кремля. І, вона продовження ситуації на ранок сьогодні і до...оголошення напівперемир'я .
Із ДержДепу була заява, із ЄС була, Китай весь час мовчав...чим не відповідь?
\\"Перемиря", війна на землі, а в повітрі тихо...а тут проблема 9 мая? "Китай" має бути 9 мая в Москві?
"Здається" "мирні ініціативи" Трампа до ситуації не мають ніякого відношення, інакше перемир'я було на 30 днів. Москві не вистачило минулого дня, щоб відповісти на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3547845 \\
PS Редактори "Цензор" явно не про політику, що "бачать то співають".