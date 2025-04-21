В Кремле прокомментировали возможность визита Дональда Трампа в Москву 9 мая 2025 года.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, о визите лидера США 9 мая речь не идет.

Ранее французское издание Le Point писало, что президент США Дональд Трамп может посетить Москву на 9 мая по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Трамп заявил, что не планирует ехать в Россию 9 мая.

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