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О визите Трампа в Москву 9 мая речь не идет, - Песков
В Кремле прокомментировали возможность визита Дональда Трампа в Москву 9 мая 2025 года.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, о визите лидера США 9 мая речь не идет.
Ранее французское издание Le Point писало, что президент США Дональд Трамп может посетить Москву на 9 мая по приглашению российского диктатора Владимира Путина.
Впоследствии Трамп заявил, что не планирует ехать в Россию 9 мая.
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+5 Bander UA
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+3 Igor #591922
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+1 Green Bill #603485
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ракеты и беспилотники, и чтобы вишенкой на праздничном торте было полное разрушение
крымского моста.
Дорогие наши воины, поздравьте рашистских гнид от всего народа Украины, чтобы земля у них
горела под ногами и задницей!