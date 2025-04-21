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Новости 9 мая в России
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О визите Трампа в Москву 9 мая речь не идет, - Песков

Трамп не поедет в Россию 9 мая, заявили в Кремле

В Кремле прокомментировали возможность визита Дональда Трампа в Москву 9 мая 2025 года.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, о визите лидера США 9 мая речь не идет.

Ранее французское издание Le Point писало, что президент США Дональд Трамп может посетить Москву на 9 мая по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Трамп заявил, что не планирует ехать в Россию 9 мая.

Читайте: Еврокомиссия о планах Фицо посетить Путина на 9 мая: Все страны ЕС, включая Словакию, согласились отклонять приглашение РФ

Автор: 

Песков Дмитрий (1877) россия (95546) Трамп Дональд (5214)


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Топ комментарии
+5
форму не пошили еще???
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21.04.2025 17:24
+3
З нього такій арієць, як з трампона порядна людина
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21.04.2025 17:39
+1
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21.04.2025 17:25
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форму не пошили еще???
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21.04.2025 17:24 Ответить
жаль. А міг би постояти на мавзолєє між путіним і хайбатуллою.
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21.04.2025 17:24 Ответить
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21.04.2025 17:25 Ответить
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21.04.2025 17:26 Ответить
З нього такій арієць, як з трампона порядна людина
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21.04.2025 17:39 Ответить
Шо, таки послали на хер? 😁
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21.04.2025 17:27 Ответить
читати )(уйлоКассапердонську челядь просто одне задоволення, як і всіх невігласів і не тільки звідти. іншими словами, готується, але ще не сторгувалися за вартість місця на мавзалєє.
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21.04.2025 17:29 Ответить
А чому так, ви же всіх холуїв збираєте
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21.04.2025 17:36 Ответить
Ех, а як би ж все гарно виглядало...

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21.04.2025 17:46 Ответить
не ну палити такого агента ще рано хай руйнує США далі
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21.04.2025 17:48 Ответить
Трамп дав задню..... Піськов озвучив!
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21.04.2025 18:10 Ответить
А жаль, жирна була б ціль, як той Ту-22 в Шайковці.
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21.04.2025 18:15 Ответить
Очень хотелось бы, чтобы на 9-е мая на красную от крови площадь градом посыпались украинские

ракеты и беспилотники, и чтобы вишенкой на праздничном торте было полное разрушение

крымского моста.

Дорогие наши воины, поздравьте рашистских гнид от всего народа Украины, чтобы земля у них

горела под ногами и задницей!
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21.04.2025 18:44 Ответить
А могла би бути чудова світлинка на згадку: по боках бульбофюрер з кімченином, а у центрі плєшиве пуйло з рудим наперсточником "красновим".
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21.04.2025 19:43 Ответить
 
 