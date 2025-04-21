1 107 15
Про візит Трампа до Москви 9 травня не йдеться, - Пєсков
У Кремлі прокоментували можливість візиту Дональда Трампа до Москви 9 травня 2025 року.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, про візит лідера США 9 травня не йдеться.
Раніше французьке видання Le Point писало, що президент США Дональд Трамп може відвідати Москву на 9 травня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.
Згодом Трамп заявив, що не планує їхати до Росії 9 травня.
Топ коментарі
+5 Bander UA
показати весь коментар21.04.2025 17:24
+3 Igor #591922
показати весь коментар21.04.2025 17:39
+1 Green Bill #603485
показати весь коментар21.04.2025 17:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ракеты и беспилотники, и чтобы вишенкой на праздничном торте было полное разрушение
крымского моста.
Дорогие наши воины, поздравьте рашистских гнид от всего народа Украины, чтобы земля у них
горела под ногами и задницей!