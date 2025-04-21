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Новини 9 травня у Росії
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Про візит Трампа до Москви 9 травня не йдеться, - Пєсков

Трамп не поїде до Росії 9 травня, заявили у Кремлі

У Кремлі прокоментували можливість візиту Дональда Трампа до Москви 9 травня 2025 року.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, про візит лідера США 9 травня не йдеться.

Раніше французьке видання Le Point писало, що президент США Дональд Трамп може відвідати Москву на 9 травня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Трамп заявив, що не планує їхати до Росії 9 травня.

Читайте: Єврокомісія про плани Фіцо відвідати Путіна на 9 травня: Усі країни ЄС, включно зі Словаччиною, погодилися відхиляти запрошення РФ

Автор: 

Пєсков Дмитро (1629) росія (65191) Трамп Дональд (5635)


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Топ коментарі
+5
форму не пошили еще???
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21.04.2025 17:24
+3
З нього такій арієць, як з трампона порядна людина
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21.04.2025 17:39
+1
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21.04.2025 17:25
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форму не пошили еще???
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21.04.2025 17:24 Відповісти
жаль. А міг би постояти на мавзолєє між путіним і хайбатуллою.
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21.04.2025 17:24 Відповісти
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21.04.2025 17:25 Відповісти
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21.04.2025 17:26 Відповісти
З нього такій арієць, як з трампона порядна людина
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21.04.2025 17:39 Відповісти
Шо, таки послали на хер? 😁
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21.04.2025 17:27 Відповісти
читати )(уйлоКассапердонську челядь просто одне задоволення, як і всіх невігласів і не тільки звідти. іншими словами, готується, але ще не сторгувалися за вартість місця на мавзалєє.
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21.04.2025 17:29 Відповісти
А чому так, ви же всіх холуїв збираєте
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21.04.2025 17:36 Відповісти
Ех, а як би ж все гарно виглядало...

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21.04.2025 17:46 Відповісти
не ну палити такого агента ще рано хай руйнує США далі
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21.04.2025 17:48 Відповісти
Трамп дав задню..... Піськов озвучив!
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21.04.2025 18:10 Відповісти
А жаль, жирна була б ціль, як той Ту-22 в Шайковці.
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21.04.2025 18:15 Відповісти
Очень хотелось бы, чтобы на 9-е мая на красную от крови площадь градом посыпались украинские

ракеты и беспилотники, и чтобы вишенкой на праздничном торте было полное разрушение

крымского моста.

Дорогие наши воины, поздравьте рашистских гнид от всего народа Украины, чтобы земля у них

горела под ногами и задницей!
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21.04.2025 18:44 Відповісти
А могла би бути чудова світлинка на згадку: по боках бульбофюрер з кімченином, а у центрі плєшиве пуйло з рудим наперсточником "красновим".
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21.04.2025 19:43 Відповісти
 
 