Про візит Трампа до Москви 9 травня не йдеться, - Пєсков

У Кремлі прокоментували можливість візиту Дональда Трампа до Москви 9 травня 2025 року.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, про візит лідера США 9 травня не йдеться.

Раніше французьке видання Le Point писало, що президент США Дональд Трамп може відвідати Москву на 9 травня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Трамп заявив, що не планує їхати до Росії 9 травня.

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