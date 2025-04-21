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Новости Пасхальное перемирие
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Путин о предложении Зеленского не бить по гражданским объектам: Стоит разобраться

Путин ответил на предложение не бить по гражданским объектам

Российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости "разобраться" с предложением не атаковать гражданские объекты.

Об этом он заявил во время выступления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия проанализирует предложения по мораторию на удары по гражданским объектам и даст ответ", - сказал кремлевский диктатор.

Ранее Владимир Зеленский предложил "отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления".

Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Также читайте: Путин не демонстрирует готовности к миру - Европа должна усилить давление, - Bloomberg

Автор: 

путин владимир (31270) россия (95546) перемирие (1635)


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Топ комментарии
+7
В смысле надо разобраться ? А кто всё время говорит что не бьёт по гражданским объектам ? А как же стёртые с лица земли города и посёлки ?
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21.04.2025 16:46
+3
останнім, хто поставив діагноз )(уйлоКассапам, був особистий лікар Сталіна проф. Виноградов - генетична параноїдальна шизофренія.
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21.04.2025 16:47
+2
Тягне час - припиняти не хоче, треба для трумпа вигадати причинку, узгодити з трумпом заяву, чому не погодиться, щоби додаткових санкцій не отримати…
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21.04.2025 17:05
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В смысле надо разобраться ? А кто всё время говорит что не бьёт по гражданским объектам ? А как же стёртые с лица земли города и посёлки ?
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21.04.2025 16:46 Ответить
останнім, хто поставив діагноз )(уйлоКассапам, був особистий лікар Сталіна проф. Виноградов - генетична параноїдальна шизофренія.
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21.04.2025 16:47 Ответить
начался фсшбешный шахер махер с "ни да ни нет" теперь будет 100500 разных перемирий что клиент Трамп не соскочил с диалога
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21.04.2025 16:47 Ответить
Мабуть ***** пронюхало, що ЗСУ почнуть дзеркальні атаки?
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21.04.2025 16:48 Ответить
і тампону ***** затягує з відповіддю, і для ЕрЗе він буде ще довго (якщо не до гроба) розбиратися.
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21.04.2025 16:49 Ответить
Це як пропозиція графу Дракула не пити людську кров - він же тоді просто здохне.
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21.04.2025 16:49 Ответить
Да, с ****** давно надо разобраться...
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21.04.2025 16:50 Ответить
Це вже починає нагадувати дружескую бєсєду...
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21.04.2025 17:00 Ответить
Тягне час - припиняти не хоче, треба для трумпа вигадати причинку, узгодити з трумпом заяву, чому не погодиться, щоби додаткових санкцій не отримати…
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21.04.2025 17:05 Ответить
Ху-йло щас на коні.
Принаймні так вважає.
Трампуша служить як пікінесс, маски з венсами жопу лижуть. Агресивне НАТО стоїть раком. З агресора і бандюка став жертвою "українського нападєнія". Можна і поприкалуваться...
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21.04.2025 17:10 Ответить
"зепоцріот" виголошує те.що йому запроновував куйло для збереження рашистських цивільних обєктів.Іце "зепоцріот виголосив " після трьохрічного рашистського знищення України та її інфраструктури....
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21.04.2025 17:24 Ответить
Кацапські нпз це цивільні об'єкти? А мости, залізні дороги, станції, склади, заводи та підприємства теж? Що за ******** вкиди?
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21.04.2025 21:53 Ответить
 
 