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Новини Великоднє перемир’я
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Путін про пропозицію Зеленського не бити по цивільних об’єктах: Варто розібратися

Путін відповів на пропозицію не бити по цивільних об’єктах

Російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.

Про це він заявив під час виступу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Росія проаналізує пропозиції щодо мораторію на удари по цивільних об'єктах і дасть відповідь", - сказав кремлівський диктатор.

Раніше Володимир Зеленський запропонував "відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження".

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Також читайте: Путін не демонструє готовності до миру - Європа повинна посилити тиск, - Bloomberg

Автор: 

путін володимир (23821) росія (65191) перемир’я (942)


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Топ коментарі
+7
В смысле надо разобраться ? А кто всё время говорит что не бьёт по гражданским объектам ? А как же стёртые с лица земли города и посёлки ?
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21.04.2025 16:46
+3
останнім, хто поставив діагноз )(уйлоКассапам, був особистий лікар Сталіна проф. Виноградов - генетична параноїдальна шизофренія.
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21.04.2025 16:47
+2
Тягне час - припиняти не хоче, треба для трумпа вигадати причинку, узгодити з трумпом заяву, чому не погодиться, щоби додаткових санкцій не отримати…
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21.04.2025 17:05
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В смысле надо разобраться ? А кто всё время говорит что не бьёт по гражданским объектам ? А как же стёртые с лица земли города и посёлки ?
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21.04.2025 16:46 Відповісти
останнім, хто поставив діагноз )(уйлоКассапам, був особистий лікар Сталіна проф. Виноградов - генетична параноїдальна шизофренія.
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21.04.2025 16:47 Відповісти
начался фсшбешный шахер махер с "ни да ни нет" теперь будет 100500 разных перемирий что клиент Трамп не соскочил с диалога
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21.04.2025 16:47 Відповісти
Мабуть ***** пронюхало, що ЗСУ почнуть дзеркальні атаки?
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21.04.2025 16:48 Відповісти
і тампону ***** затягує з відповіддю, і для ЕрЗе він буде ще довго (якщо не до гроба) розбиратися.
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21.04.2025 16:49 Відповісти
Це як пропозиція графу Дракула не пити людську кров - він же тоді просто здохне.
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21.04.2025 16:49 Відповісти
Да, с ****** давно надо разобраться...
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21.04.2025 16:50 Відповісти
Це вже починає нагадувати дружескую бєсєду...
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21.04.2025 17:00 Відповісти
Тягне час - припиняти не хоче, треба для трумпа вигадати причинку, узгодити з трумпом заяву, чому не погодиться, щоби додаткових санкцій не отримати…
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21.04.2025 17:05 Відповісти
Ху-йло щас на коні.
Принаймні так вважає.
Трампуша служить як пікінесс, маски з венсами жопу лижуть. Агресивне НАТО стоїть раком. З агресора і бандюка став жертвою "українського нападєнія". Можна і поприкалуваться...
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21.04.2025 17:10 Відповісти
"зепоцріот" виголошує те.що йому запроновував куйло для збереження рашистських цивільних обєктів.Іце "зепоцріот виголосив " після трьохрічного рашистського знищення України та її інфраструктури....
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21.04.2025 17:24 Відповісти
Кацапські нпз це цивільні об'єкти? А мости, залізні дороги, станції, склади, заводи та підприємства теж? Що за ******** вкиди?
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21.04.2025 21:53 Відповісти
 
 