Путін про пропозицію Зеленського не бити по цивільних об’єктах: Варто розібратися

Російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність "розібратися" із пропозицією не атакувати цивільні об'єкти.

Про це він заявив під час виступу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Росія проаналізує пропозиції щодо мораторію на удари по цивільних об'єктах і дасть відповідь", - сказав кремлівський диктатор.

Раніше Володимир Зеленський запропонував "відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження".

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

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