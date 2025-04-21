На встрече в Лондоне будут обсуждать "мирный план" США относительно войны в Украине, - Bloomberg

Представители США проведут переговоры в Лондоне в среду, 23 апреля, с украинскими и европейскими представителями, поскольку американский президент Дональд Трамп настаивает на заключении мирного соглашения для завершения полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что встреча должна стать продолжением переговоров в Париже на прошлой неделе, где США поделились предложениями о прекращении огня и заключении мирного соглашения между Россией и Украиной.

Ожидается, что госсекретарь США Марко Рубио и специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог встретятся с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании и Украины.

По данным источников Bloomberg, планы переговоров еще дорабатываются и могут измениться.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать безусловное прекращение огня.

На прошлой неделе, как сообщало агентство Bloomberg, США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.