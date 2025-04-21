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Новости Мирный план Трампа Мирные переговоры в Лондоне
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На встрече в Лондоне будут обсуждать "мирный план" США относительно войны в Украине, - Bloomberg

Уиткофф и Рубио

Представители США проведут переговоры в Лондоне в среду, 23 апреля, с украинскими и европейскими представителями, поскольку американский президент Дональд Трамп настаивает на заключении мирного соглашения для завершения полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что встреча должна стать продолжением переговоров в Париже на прошлой неделе, где США поделились предложениями о прекращении огня и заключении мирного соглашения между Россией и Украиной.

Ожидается, что госсекретарь США Марко Рубио и специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог встретятся с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании и Украины.

По данным источников Bloomberg, планы переговоров еще дорабатываются и могут измениться.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать безусловное прекращение огня.

На прошлой неделе, как сообщало агентство Bloomberg, США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Автор: 

переговоры (4944) США (26672) Рубио Марко (164) Кит Келлог (121) Стив Уиткофф (81) прекращения огня (147)


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Топ комментарии
+16
Ви хотіли сказати капітуляцію України? Бо зараз сша це ворог України і нічого доброго для України вони не зроблять
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21.04.2025 20:15
+15
"мирний план" - деокупація України .В іншому випадку "американський план часткової окупації України куйлом,без гарантій безпеки для неокупованої частини України" Це є втілення плану куйла і американська співучасть в його окупаціїУкраїни ,та в безнаказаності, за скоєні злочини в Україні,вбивство сотень тисяч українців і руйнацію України.
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21.04.2025 20:16
+10
Америка стае мародером,як і путін
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21.04.2025 20:15
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Правила форума Совет форумчан
Мирный план это прекращение огня на линии разграничения, временный отказ Украины от вступления в НАТО, не будет никаких признанных за кацапами территорий, не будет никакого сокращения ЗСУ.
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21.04.2025 20:14 Ответить
"По лбс" оптимистический вариант. москва настаивает 4 областях целиком и Трамп совсем не против(это же не Техас или Флорида, пофиг).
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21.04.2025 20:25 Ответить
Это абсурд и все это понимают, ни Украина ни Европа на это не подпишутся, кацапы это тоже прекрасно понимают и ещё они понимают, что с Украиной они ничего сделать не могут и с экономикой у них полная жопа вырисовывается, поэтому никуда они не денутся с подводной лодки в степях Украины.
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21.04.2025 20:29 Ответить
Що це за "мирний план" який обговорюють з ким завгодно крім тих хто війну почав?
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21.04.2025 20:14 Ответить
Можна б було уявити що агресора тільки поставлять перед фактом... але ж не той випадок.
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21.04.2025 21:01 Ответить
Ну поки що я так зрозумів "план трампа" давити на Україну щоб вона згодилася визнати Крим москальским і згодилася що не вступить в НАТО.. І от якщо Україну на все це продавлять , з цим їхати до пуйла може він на таке погодиться
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21.04.2025 21:31 Ответить
Усе це було узгоджено ще в Омані, тому Трамп не може збагнути, чому Зеленський не згоден зараз.
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21.04.2025 22:58 Ответить
этот план, чтобы уломать зеленых полудурков на признание крыма
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21.04.2025 22:07 Ответить
"...оскільки американський президент Дональд Трамп наполягає на укладенні мирної угоди для завершення повномасштабної війни Росії проти України."

Він Отой Великий ЗНОВУ точно так і казав назвав" ВІЙНУ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ"...
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22.04.2025 06:38 Ответить
Це марення старого дідугана моразматіка.
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21.04.2025 22:56 Ответить
Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть вони.

Крім того, прагнення Києва приєднатися до НАТО також не будуть обговорюватися. Джерело: https://censor.net/ua/n3547576
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21.04.2025 20:15 Ответить
Америка стае мародером,як і путін
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21.04.2025 20:15 Ответить
Ви хотіли сказати капітуляцію України? Бо зараз сша це ворог України і нічого доброго для України вони не зроблять
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21.04.2025 20:15 Ответить
Допомога від Байдена вже майже закінчилась. Дову допомогу Тампон даже в планах не збирається Україні надавати. Тому трампісти зараз так рвуть щоб Україна все підписала іменно зараз бо завтра сша вже нахрін Україні не потрібна буде. До того ж Тампон старається щоб ще настроїти Європу проти України і заблокувати поставки зброї. Європа тільки почала запускати свої військові заводи і через пару років сша і Європі не буде потрібні
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21.04.2025 20:20 Ответить
ну так конкуренцію ніхто не виключав , США зацікавлені в європейському ринку зброї, а то доведеться поставки робити всяким ізгоям щоб врятувати робочі місця..
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21.04.2025 20:33 Ответить
Те що цікавить зараз сша не означає що повинно цікавити інших, бо зараз сша це скоріше ворог Заходу. До речі Джорджа Мелоні за голову хваталась коли недавно була в Божевільному домі на зустрічі з Тампоном слухаючи що той божевільний ніс
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21.04.2025 20:37 Ответить
нічого вона не хваталась. Мило щебетала
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21.04.2025 22:39 Ответить
Ніфіга США не зацікавлені. Пару днів тому була новина, шо США відмовилися продавати петріоти Україні за європейські гроші.
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21.04.2025 21:05 Ответить
Тому що це Україні, яка по ідеології трампістів має бути під москвою. Почитайте хто такий Кертіс Ярвін його зв'язок з трампістами, та взагалі те, що він говорив про Україну і вам стане все зрозуміло..
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21.04.2025 21:12 Ответить
Ну просто в України петріоти вже є. Тож це не будуть якісь нові технології. Продаж, а не подарунок. За європейське бабло. І всеодно ні. Хоча я впевнений, шо Райтеон залюбки продав би шо завгодно. Тож США, як країна, зараз наступає на горло власним виробникам і Трампа це ніфіга не зупиняє.
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21.04.2025 21:15 Ответить
Запросто наступить) будь то райтеон чи апле яке повністю залежить від КНР...
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21.04.2025 21:18 Ответить
Все ж ви почитайте про ідеологію трампістів мемціуса молдбага та їх "темне просвітництво".
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21.04.2025 21:21 Ответить
скиньте посилання на цю "новину" бо там трохи не так було
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22.04.2025 07:36 Ответить
https://censor.net/ua/news/3547163/patriot-dlya-********-tramp-vidmovyvsya-prodavaty-systemu-ppo-bild
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22.04.2025 09:55 Ответить
Загалом український президент готовий витратити на озброєння 50 млрд доларів.

"Дайте нам пакет, який включає як системи ППО, так і інші відповідні інструменти - ми за нього заплатимо", - сказав Зеленський українським ЗМІ.

де там про європейські гроші? чи Зе вже європейськими грошима розпоряжається?
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22.04.2025 23:32 Ответить
"Президент США Дональд Трамп не хоче допомагати Україні, навіть якщо натомість отримає 50 мільярдів доларів з фондів ЄС Джерело: https://censor.net/ua/n3547163"
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23.04.2025 00:00 Ответить
"з фондів ЄС" чи "ми за нього заплатимо", - сказав Зеленський" ????? хто бреше?
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23.04.2025 09:50 Ответить
звідки в "ми" гроші? Тим більше такі.
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23.04.2025 10:04 Ответить
"мирний план" - деокупація України .В іншому випадку "американський план часткової окупації України куйлом,без гарантій безпеки для неокупованої частини України" Це є втілення плану куйла і американська співучасть в його окупаціїУкраїни ,та в безнаказаності, за скоєні злочини в Україні,вбивство сотень тисяч українців і руйнацію України.
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21.04.2025 20:16 Ответить
повертайся і деокуповуй. які проблеми?
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21.04.2025 21:06 Ответить
""віник" для привітання рашистів окупантів вже наготував давно???
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21.04.2025 23:41 Ответить
деоккупировать уже некем.
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21.04.2025 22:10 Ответить
незрозуміло чому хтось, будь то США або кацапія, або лесото чи бірма повинні вирішувати від чого Україні відмовлятися, а від чого ні...
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21.04.2025 20:20 Ответить
Незрозуміло, чому ти під американським прапорцем пишеш тут коменти і вважаєш, що твоя думка повинна когось тут цікавити.
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21.04.2025 21:47 Ответить
пояснюю по пунктах:
1. американський прапорець бо пишу з Америкі.
2. тобі щось не подобається? - не читай, а тим пачє не відповідай, тебе ж ніхто не примушує.
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21.04.2025 21:54 Ответить
1. Неймовірно, і як я не здогадався)
2. Почитай свій перший комент, потім мій комент на нього і може з 2-3 разу дійде.
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21.04.2025 21:59 Ответить
кефір і в люлю, розмова закінчена.
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21.04.2025 22:04 Ответить
І все? Отак жалюгідно злиєшся?)
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22.04.2025 00:10 Ответить
потому, что Украине на войну дают деньги богатые господа и они уже навоевались и хотят дальше вести торговлю с х у й лом
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21.04.2025 22:11 Ответить
Просто цікаво, а відмова України від вступу в НАТО тотожна відмові НАТО приймати Україну, чи "єта другоє"? Хай тоді хоча б безхребетний Рютте виступить із заявою про відмову НАТО приймати Україну, та й все. Навіть Конституцію міняти не доведеться.
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21.04.2025 20:23 Ответить
Тому що вони хочуть зняти з себе відповідальність, примусивши Україну саму затягти мотузок на шиї, а потім казати це не ми, вони самі...
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21.04.2025 20:27 Ответить
То ж партньори as long as it takes, чи прийшов Трамп і "цінності" випарувались?
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21.04.2025 20:35 Ответить
Так в тому і річ, він прийшов щоб руйнувати ліберальну демократію не тільки В США, повсюди де руки дотягнуться, нова адміністрація в білому домі хоче щоб ці цінності випаравулися у ЕС, але це те на чому базується євросоюз та й Великобританія також.
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21.04.2025 20:51 Ответить
А яка їм різниця, що там хоче якийсь дід за 8-5 тис. км. від них? Чи теж обкакались?
В принципі, не дивно, адже всі їх цінності ніколи не були підкріплені реальними справами.
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21.04.2025 20:54 Ответить
так обкакалися, бо дідуля старий йому все одно і вони ж бачать, що він чимось схожий на ***** з московського улуса..
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21.04.2025 20:57 Ответить
тотожно потому, что Венгрия, Словакия, Турция, Германия и прочие против Украины в нато, так как и в страшном сне за Украину никто не захочет вписываться
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21.04.2025 22:12 Ответить
Беручи до уваги вищевикладене, то чому генсек НАТО не виступить із заявою про незгоду/небажання Альянсу приймати туди Україну на найближчі умовних 20 років? Чому треба саме відмова України? Відповіді нема. Тобто, у мене то є, але хотілось би почути від вас, або від ще будь-кого.
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21.04.2025 22:19 Ответить
это эзопов язык. так принято говорить.
умные люди умеют считывать намеки, тем более за закрытыми дверями уже все сказали
а
потом еже ржавая обоссаная собака сказала, что Украины не будет в нато.

что еще не понятно?ф
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21.04.2025 22:37 Ответить
Кому хто що сказав? Путіноїду он з Трампом треба публічна офіційна відмова України. А чому ж тоді їх обох не влаштує публічна відмова Альянсу приймати Україну, якщо за вашими словами, це тотожні речі?
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21.04.2025 22:51 Ответить
не переживaйте тaк.
Укрaины не будет в нaто. Если вaм нужны крaсивые обещaния - их будет в будущем более чем достaточно, но если вaм нужны ответы, они уже дaвно прозвучaли.
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21.04.2025 23:01 Ответить
Мені нічого не треба. Треба Трампу з Путіним. А що їм треба - не дуже зрозуміло.
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22.04.2025 00:22 Ответить
трамп хоче шоб Україна" на.пол.лягла" ...цікава угода миру ...в стілі США та русні ... а 🤡 шо ,трет'ім буде, наглядачем ?
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21.04.2025 20:30 Ответить
" Віткофф І Келлог співають ліричні куплети, музика американська, слова Д.Трампа"
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21.04.2025 20:36 Ответить
Всі ці їхні чужі мирні плани Україні не підходять, а український мирний план не підходить кацапам. А тому ці зустрічі це просто марна трата часу і грошей.
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21.04.2025 20:39 Ответить
інфошум...навколо "політконцерту".
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21.04.2025 20:47 Ответить
Я ось тільки не розумію нащо це все нам? Ми є кісткою в горлі, яку без нашого рішення не витягнути. І через нас ламаються стільки планів. Цим треба користуватись і не піддаватись на весь цей нахрап. Хочуть закінчити все, бо не вийшло нас перебити? Хай повертають людей і території. Ні? Ну продовжуйте в тому ж дусі, так Китай не доженуть вони ніколи. Їм прийдеться піти на всі поступки, якщо ми приблизно ще 10-15 місяців витримаємо.
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21.04.2025 20:47 Ответить
Україна протримається 10-15 місяців без західної допомоги? Сам факт відмови від неї змусить рашку кидати всі сили в топку. Це щодо питання "навіщо".
Але я думаю в мізках європейців пішли всі необхідні зсуви. Вони не дадуть занадто тиснути на Україну. І це - плюс.
Мінусом буде як завжди бездарна зелена дипломатія...
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21.04.2025 21:11 Ответить
Для кого ми є кіткою в горлі? Без американської допомоги, про які 10-15 місяців ти говориш??? Скільки смертей українських військових і цивільних, ти особисто готовий взяти на себе?

Всі, хто кричать, що треба послати Америку, і воювати без їхньої допомоги, повинні розуміти, що кров українців буде і на їхній совісті. Чи вам все одно? Якщо так, то чим ви від орків відрізняєтесь?
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21.04.2025 21:52 Ответить
Ми не чинячи спротив в 2014-15 роках втратили мільйони, буквально знищені життя. А частину кинули вбивати нас, в тому ж Донецьку підлітки в 2014 вже в 2022 були мобілізовані.
Прогнемось зараз - вб'ємо всіх у підсумку, в кращому випадку хтось десь переживе. Але 99% це Буча + Бахмут. Знищені міста і трупи в катівнях в підвалах.
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22.04.2025 15:19 Ответить
Скільки треба. А скільки мільйонів ти ще хочеш вбити окупацією? 3 мільйона вистачить?
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22.04.2025 22:36 Ответить
Скаже. Ми втратили майже всіх на окупованих, врятувалось скільки, скільки покинуло свій дім, відсотків 20? Отже наші втрати 80 відсотків. Втрати при спротиву 0.05 відсотків. Просто неспівставні. Я не хочу однозначно померти при шансі 80 відсотків, краще чинити спротив.
Всі хто за кинути 20% територій і людей - кровожерливі егоїстичні мразоти, які думають лише про свою сраку.
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22.04.2025 23:12 Ответить
а если не пойдут на поступкы? Мобилизовать женщин и детей на фронт, а после капитуляции бангладешцами заселять остатки Украины?
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21.04.2025 22:15 Ответить
Навіть і не близько ми зараз до цього, навіть за 10 років тими темпами що зараз цього не буде.
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22.04.2025 15:17 Ответить
Та і якщо не підуть на поступки при складнішій ситуації, чому вони повинні піти зараз?) От якщо вони не готові потім, чого вони захочуть раніше?
Не здаватись абсолютно він-він для нас ситуація.
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22.04.2025 23:16 Ответить
Ні хто ні чого підписувати не буде. Що ви як діти малі
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21.04.2025 20:51 Ответить
Є інша альтернатива "мирному плану" - всі безкомпромісні патріоти ,що коментують тут - незалежно від віку та броні - кидають цензор - і дружно мобілізуються . Не словом так сказати ,а ділом . Тоді " зрада "відміняється - особистим прикладом зламаєте хребет ворога...
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21.04.2025 20:51 Ответить
"наша справа - розробити концепцію." (С)
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21.04.2025 21:25 Ответить
Ничего нет постоянней временного, помните это! В каком году вонючая раша прихватизировала Курильские острова, принадлежащие Японии? Японцы тоже не подписали соглашение о признании. И к чему это привело? Никакий подписаний относительно наших, украинских територрий быть не должно! Следущие поколения намаютса оспаривать.
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21.04.2025 20:52 Ответить
Японцям потрібно міняти політичний устрій, повертати владу імператору тоді все своє повернуть з відсотками.
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21.04.2025 21:02 Ответить
Останній раз такі приколи закінчилися втратами всіх закордонних територій, армії, флоту і ядерним бомбардуванням двох міст.
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21.04.2025 21:07 Ответить
ніхто їм так не поверне, своє потрібно забирати..вони пробували викупити нічого не вийшло, бо у колективного росіянина *********** підгорають.
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21.04.2025 21:42 Ответить
Вони намагалися викупити острови, які мають величезне стратегічне значення. Вони перекривають Охотське море, роблячи його внутрішнім кацапським морем. Звичайно такі речі ніхто продавати не буде.
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21.04.2025 21:48 Ответить
Доречі японці почали ділитися з нами розвідданними з супутників (джерело DeepState) і взагалі наша співпраця може бути дуже плідна.
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22.04.2025 00:08 Ответить
удобно из сытой и сонной европы писать про территории. не вижу вас в рядах возращателей Таганрога и Белгорода.
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21.04.2025 22:19 Ответить
А они будут. те следующие поколения?
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21.04.2025 23:45 Ответить
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21.04.2025 20:57 Ответить
я можу
не вирішити
це питання
зо 0,000001% від їхніх витрат
на цей непотріб
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21.04.2025 21:02 Ответить
Чому ніхто не скаже прямо, що Україні США в якості 'миротворця' чи 'посередника' абсолютно не цікаві; що Україна потребує від Штатів лише посилення санкцій до рівня, який знищить російську економіку максимум за рік-півтора, та зброї, яка допоможе цей час протриматися? А далі війна дійсно закінчиться, принаймні в Україні, до того ж без жодних територіальних поступок (з Кримом включно).
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21.04.2025 21:25 Ответить
Ахаха, а Україна достатньо потужна і самостійна, щоб розказувати Штатам, що нам від них треба, а чого ні?

Ну якщо не цікаві в якості миротворця, то вони відступлять, як вже попередили, але і зброї і грошей ми не отримаємо, так краще буде? Чи власний мозок не здатний на таку складну аналітику? Краще слухати брехливих і продажних "експертів"?
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21.04.2025 21:55 Ответить
Ну трамп вже в кацапських лаптях ходить, то "взути" його вдруге не вийде) А що б ви запропонували?
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21.04.2025 22:08 Ответить
Запропонував би вам не слухати наших брехливих і продажних "експертів". Тоді не буде дурниць про Трампа і лапті в голові.
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22.04.2025 00:13 Ответить
А я ніяких експертів і не слухаю. Тільки офіційни заяви - 2018 рік держсекретар США Майк Помпео засудив анексію Криму, назвавши її загрозою міжнародному порядку. Зокрема, конгрес США ухвалив закон, який забороняє визнання анексії. Зараз 2025 рік- Трамп пропонує, що США вже визнають анексію Криму.
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22.04.2025 00:40 Ответить
У випадку такої ерзац капітуляції зброї та грошей не буде тим паче: 'Навіщо їх давати, якщо вже мир?', так скаже Вам Трамп. То може 'продати' Крим, наприклад, за 50-100 термоядерних боєголовок, які здатні знищити принаймні половину російського населення і економіки, а значить по суті і саму країну (це і буде найгарантійнішою гарантією нашої безпеки)? А взагалі в ідеалі треба працювати на створення глобального гарячого конфлікту між США та РФ, використовуючи і вплив на громадську думку американців, і нарцисизм та зарозумілість Трампа, інші специфічні риси його характеру (навіть створюючи фейки - головне, щоб вони були правдоподібні, і щоб, якщо вже їх важко довести, то точно неможливо спростувати).
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23.04.2025 10:30 Ответить
Та годі вже нам отим тромбом вуха тромбувати. Начасі вже забути про того ідіота, хай він зламає собі зуби та шию об Китай, Іран, Канаду та інших. Годі вже плазувати перед рудим чмом
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21.04.2025 21:35 Ответить
ПНХ, псина рыжая, уйх тебе и всей твоей ************ своре, а не Крым парашке!
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21.04.2025 22:09 Ответить
 
 