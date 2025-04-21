На встрече в Лондоне будут обсуждать "мирный план" США относительно войны в Украине, - Bloomberg
Представители США проведут переговоры в Лондоне в среду, 23 апреля, с украинскими и европейскими представителями, поскольку американский президент Дональд Трамп настаивает на заключении мирного соглашения для завершения полномасштабной войны России против Украины.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что встреча должна стать продолжением переговоров в Париже на прошлой неделе, где США поделились предложениями о прекращении огня и заключении мирного соглашения между Россией и Украиной.
Ожидается, что госсекретарь США Марко Рубио и специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог встретятся с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании и Украины.
По данным источников Bloomberg, планы переговоров еще дорабатываются и могут измениться.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 23 апреля, представители Украины, США, Великобритании и Франции встретятся в Лондоне на новый раунд переговоров. Стороны будут обсуждать безусловное прекращение огня.
На прошлой неделе, как сообщало агентство Bloomberg, США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.
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Він Отой Великий ЗНОВУ точно так і казав назвав" ВІЙНУ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ"...
Крім того, прагнення Києва приєднатися до НАТО також не будуть обговорюватися. Джерело: https://censor.net/ua/n3547576
"Дайте нам пакет, який включає як системи ППО, так і інші відповідні інструменти - ми за нього заплатимо", - сказав Зеленський українським ЗМІ.
де там про європейські гроші? чи Зе вже європейськими грошима розпоряжається?
1. американський прапорець бо пишу з Америкі.
2. тобі щось не подобається? - не читай, а тим пачє не відповідай, тебе ж ніхто не примушує.
2. Почитай свій перший комент, потім мій комент на нього і може з 2-3 разу дійде.
В принципі, не дивно, адже всі їх цінності ніколи не були підкріплені реальними справами.
умные люди умеют считывать намеки, тем более за закрытыми дверями уже все сказали
а
потом еже ржавая обоссаная собака сказала, что Украины не будет в нато.
что еще не понятно?ф
Укрaины не будет в нaто. Если вaм нужны крaсивые обещaния - их будет в будущем более чем достaточно, но если вaм нужны ответы, они уже дaвно прозвучaли.
Але я думаю в мізках європейців пішли всі необхідні зсуви. Вони не дадуть занадто тиснути на Україну. І це - плюс.
Мінусом буде як завжди бездарна зелена дипломатія...
Всі, хто кричать, що треба послати Америку, і воювати без їхньої допомоги, повинні розуміти, що кров українців буде і на їхній совісті. Чи вам все одно? Якщо так, то чим ви від орків відрізняєтесь?
Прогнемось зараз - вб'ємо всіх у підсумку, в кращому випадку хтось десь переживе. Але 99% це Буча + Бахмут. Знищені міста і трупи в катівнях в підвалах.
Всі хто за кинути 20% територій і людей - кровожерливі егоїстичні мразоти, які думають лише про свою сраку.
Не здаватись абсолютно він-він для нас ситуація.
не вирішити
це питання
зо 0,000001% від їхніх витрат
на цей непотріб
Ну якщо не цікаві в якості миротворця, то вони відступлять, як вже попередили, але і зброї і грошей ми не отримаємо, так краще буде? Чи власний мозок не здатний на таку складну аналітику? Краще слухати брехливих і продажних "експертів"?