На зустрічі у Лондоні обговорюватимуть "мирний план" США щодо війни в Україні, - Bloomberg

Представники США проведуть переговори в Лондоні у середу, 23 квітня, з українськими та європейськими представниками, оскільки американський президент Дональд Трамп наполягає на укладенні мирної угоди для завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зустріч має стати продовженням перемовин у Парижі минулого тижня, де США поділилися пропозиціями щодо припинення вогню та укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Очікується, що держсекретар США Марко Рубіо і спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог зустрінуться з міністрами закордонних справ і радниками з національної безпеки Франції, Німеччини, Великої Британії та України.

За даними джерел Bloomberg, плани переговорів ще допрацьовуються і можуть змінитися.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорюватимуть безумовне припинення вогню.

Минулого тижня, як повідомляло агентство Bloomberg, США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, включаючи визначення умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню.