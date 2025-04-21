На зустрічі у Лондоні обговорюватимуть "мирний план" США щодо війни в Україні, - Bloomberg
Представники США проведуть переговори в Лондоні у середу, 23 квітня, з українськими та європейськими представниками, оскільки американський президент Дональд Трамп наполягає на укладенні мирної угоди для завершення повномасштабної війни Росії проти України.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що зустріч має стати продовженням перемовин у Парижі минулого тижня, де США поділилися пропозиціями щодо припинення вогню та укладення мирної угоди між Росією та Україною.
Очікується, що держсекретар США Марко Рубіо і спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог зустрінуться з міністрами закордонних справ і радниками з національної безпеки Франції, Німеччини, Великої Британії та України.
За даними джерел Bloomberg, плани переговорів ще допрацьовуються і можуть змінитися.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорюватимуть безумовне припинення вогню.
Минулого тижня, як повідомляло агентство Bloomberg, США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, включаючи визначення умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню.
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Він Отой Великий ЗНОВУ точно так і казав назвав" ВІЙНУ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ"...
Крім того, прагнення Києва приєднатися до НАТО також не будуть обговорюватися. Джерело: https://censor.net/ua/n3547576
"Дайте нам пакет, який включає як системи ППО, так і інші відповідні інструменти - ми за нього заплатимо", - сказав Зеленський українським ЗМІ.
де там про європейські гроші? чи Зе вже європейськими грошима розпоряжається?
1. американський прапорець бо пишу з Америкі.
2. тобі щось не подобається? - не читай, а тим пачє не відповідай, тебе ж ніхто не примушує.
2. Почитай свій перший комент, потім мій комент на нього і може з 2-3 разу дійде.
В принципі, не дивно, адже всі їх цінності ніколи не були підкріплені реальними справами.
умные люди умеют считывать намеки, тем более за закрытыми дверями уже все сказали
а
потом еже ржавая обоссаная собака сказала, что Украины не будет в нато.
что еще не понятно?ф
Укрaины не будет в нaто. Если вaм нужны крaсивые обещaния - их будет в будущем более чем достaточно, но если вaм нужны ответы, они уже дaвно прозвучaли.
Але я думаю в мізках європейців пішли всі необхідні зсуви. Вони не дадуть занадто тиснути на Україну. І це - плюс.
Мінусом буде як завжди бездарна зелена дипломатія...
Всі, хто кричать, що треба послати Америку, і воювати без їхньої допомоги, повинні розуміти, що кров українців буде і на їхній совісті. Чи вам все одно? Якщо так, то чим ви від орків відрізняєтесь?
Прогнемось зараз - вб'ємо всіх у підсумку, в кращому випадку хтось десь переживе. Але 99% це Буча + Бахмут. Знищені міста і трупи в катівнях в підвалах.
Всі хто за кинути 20% територій і людей - кровожерливі егоїстичні мразоти, які думають лише про свою сраку.
Не здаватись абсолютно він-він для нас ситуація.
не вирішити
це питання
зо 0,000001% від їхніх витрат
на цей непотріб
Ну якщо не цікаві в якості миротворця, то вони відступлять, як вже попередили, але і зброї і грошей ми не отримаємо, так краще буде? Чи власний мозок не здатний на таку складну аналітику? Краще слухати брехливих і продажних "експертів"?