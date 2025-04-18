США представили план "мирного соглашения" в войне РФ против Украины, - Bloomberg
США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Этот толчок был сделан после того, как в пятницу Государственный секретарь США Марко Рубио предположил, что администрация Трампа готова "отойти" от своих мирных усилий, если не будет достигнут быстрый прогресс. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, однако, заявил в пятницу в Риме, что он "оптимистично" оценивает шансы на завершение войны.
По словам европейских чиновников, знакомых с этим вопросом, контуры американского плана были обсуждены во время встреч в Париже в четверг.
Это предложение фактически заморозит войну, а украинские территории, которые сейчас оккупированы Россией, останутся под контролем Москвы, говорят они.
Кроме того, стремление Киева присоединиться к НАТО также не будут обсуждаться.
Источники агентства отказались предоставлять дальнейшие подробности, ссылаясь на конфиденциальный характер переговоров.
Парижские переговоры включали встречу президента Франции Эмманюэля Макрона с послом США Стивом Уиткоффом, а также дискуссии между Рубио и советниками по вопросам национальной безопасности и участниками переговоров из Франции, Германии, Великобритании и Украины.
Один из собеседников Bloomberg заявил, что эти предложения не станут окончательным мирным урегулированием и будут нуждаться в обсуждении с Киевом. Он также сказал, что европейские союзники не признают оккупированные территории российскими и что гарантии безопасности для обеспечения мирного соглашения "крайне важны".
Киев уже согласился на прекращение огня, и его позиция заключается в том, что Москва также должна согласиться на это, прежде чем обсуждать другие вопросы, сообщил человек, знакомый с этим вопросом.
По словам собеседника, задачей украинской делегации в Париже было обсудить, как будет осуществляться мониторинг любого прекращения огня, а также вопрос миротворческого контингента.
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Примушення до капітуляції.
Очевидно що маючи дві воюючі сторони, одна з яких сильніша, для того щоб заморозити ситуацію треба підсилити позицію слабших щоб ситуація стала патовою. І тоді сторони погодяться на заморозку. Так було у Корейській війні.
Трамп же підсилює сильнішу сторону - тобто або він ідіот і ніколи ні з ким не вів перемовин, або він хоче "припинити війну" просто знищивши Україну....
Збереження рашки - ось чим займалися американці при всмих президентах .
Мобілізувати молодих з 18+ти років, хай воюють замість бухати, обкурюватись і кацапський шансон слухати.
Якщо пошукати то ще можна знайти, напр. договоритись з Європейськими країнами щоб пригодних до війни мужчин відправили в Україну.
Так набереться на ще одну армію, але як і чим її озброїти ???
А завтра все может измениться....
Озброєний Wi-Fi, клавіатурою та енциклопедією з фейсбука. Щодня він вступає в жорстокі баталії у коментарях, викриваючи всіх «зрадників», «нерішучих» і «неправильно патріотичних»
Спрацювало в Мюнхені в 1938, спрацювало з В'єтконгом в 1973, спрацювало з талібами в 2018.
Спрацює і зараз...
Це якраз приклад як треба робити щоб зупинити війну.
Рудий *миротворець" готує грунт для ще більшої війни.
кацапи продовжують нас бомбити (випадково помилятися), окуповані території залишаються за лаптями, а з нас копалини?
хммм.....
Тому думати варто не про те, що гіпотетично відбудеться чи не відбудеться у майбутньому, а про те, що відбувається наразі. А наразі ВЖЕ відбувається війна, ВЖЕ гинуть люди, діти, ВЖЕ наша країна перетворюється у купу щебеню. І це катастрофа. І вона ВЖЕ. І тут Трамп правий. Давайте спочатку зупинимо ту катастрофу, яка ВЖЕ є. А потім вже можна думати про те, що там гіпотетично може чи не може статися.
А то ми як дурні на пожежі. Будинок палає, а ми замість того, щоб гасити, вимагаємо від пожежних гарантій, що через кілька років він знову не сплахне.
Ми дограємося, що через ці пару років вже байдуже буде нападе чи ні путін. Усе й так згорить.
Завадить хороший *** по самому *****, по його носу, приміром, обстріл мокші і спалений крембль.
Ну что вы такое пишите, рф со своей "второй армией мира" с Украиной справится не смогла, куда там со странами НАТО, даже без поддержки США.
Не зупиняйте землю, я і так зійду. ***.
Сейчас он предлагает ещё худший Минск-3, только написанный целиком на Лубянке.
И речи им пишут в соседних кабинетах на той же Лубянке.
а щодо росії, ціль якої кордони срср, вона на цей варіант не піде.
Не побажання з фантазіями , не мрії про справедливість . А реальні ресурси - фінансові та збройні ? Вкомплектовані та підготовлені належним чином резерви? Професійне та незалежне івд ОПи командування ? Притомна керівна верхівка ?
Немає ? Ну то й варіантів особливо немає..
п.с . Космодесантників які мобілізують всю країну з прокрурорами включно та поставлять її на військові економічні рейки в гаражах прошу не турбувати - а свої пропозиції зразу писати в Голівуд або людям в білих халатах
Ну, а Китай, пока Украина продолжает защищаться от рф, ни денег, ни вооружения нам не даст и войска свои в Украину не направит.
Так что, мой вариант развития событий более реалистичный. Ну, разве что, кроме американского вторжения в Украину и совместного с путлером парада.