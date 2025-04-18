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Новости Санкции против России Мирный план Трампа
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США представили план "мирного соглашения" в войне РФ против Украины, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп

США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая определение условий прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Этот толчок был сделан после того, как в пятницу Государственный секретарь США Марко Рубио предположил, что администрация Трампа готова "отойти" от своих мирных усилий, если не будет достигнут быстрый прогресс. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, однако, заявил в пятницу в Риме, что он "оптимистично" оценивает шансы на завершение войны.

По словам европейских чиновников, знакомых с этим вопросом, контуры американского плана были обсуждены во время встреч в Париже в четверг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы приближаемся к достижению мира в Украине. Ожидаем ответ от РФ, - Трамп

Это предложение фактически заморозит войну, а украинские территории, которые сейчас оккупированы Россией, останутся под контролем Москвы, говорят они.

Кроме того, стремление Киева присоединиться к НАТО также не будут обсуждаться.

Источники агентства отказались предоставлять дальнейшие подробности, ссылаясь на конфиденциальный характер переговоров.

Парижские переговоры включали встречу президента Франции Эмманюэля Макрона с послом США Стивом Уиткоффом, а также дискуссии между Рубио и советниками по вопросам национальной безопасности и участниками переговоров из Франции, Германии, Великобритании и Украины.

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Один из собеседников Bloomberg заявил, что эти предложения не станут окончательным мирным урегулированием и будут нуждаться в обсуждении с Киевом. Он также сказал, что европейские союзники не признают оккупированные территории российскими и что гарантии безопасности для обеспечения мирного соглашения "крайне важны".

Киев уже согласился на прекращение огня, и его позиция заключается в том, что Москва также должна согласиться на это, прежде чем обсуждать другие вопросы, сообщил человек, знакомый с этим вопросом.

По словам собеседника, задачей украинской делегации в Париже было обсудить, как будет осуществляться мониторинг любого прекращения огня, а также вопрос миротворческого контингента.

Автор: 

россия (95526) санкции (11291) США (26652) война в Украине (3840)


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Топ комментарии
+32
"...Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви..." - хтось мав сумнів, що таке запропонують?
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18.04.2025 16:36
+27
Спочатку Україну ***** продав зеленський в Оманє і якби не вибори па пріколу, то широкомасштабної війни на 99% не було. Як її не було 2014-2019, коли вже воювали з рашкою якою керував *****, але в Україні тоді при владі були досвідчені дядьки-державники, які розуміли що таке державний механізм та як ним керувати навіть під час такого форс-мажору, як війна, якої Україна ще не знала і не була готова від слова взагалі... Тоді вдалося обнулити путінську "новоросію" від Харкова до Одеси, звільнити Маріуполь та дати народу гідне життя, коли можна було планувати своє майбутнє. І не Трамп з Байденом винен в тому, що дв 2019 мудрий нарід вирішив злити власну країну в унітаз.
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18.04.2025 16:52
+22
Короче надьожний швейцарський план вилизати ху-йлу під хвостом якщо він більше не буде.
Спрацювало в Мюнхені в 1938, спрацювало з В'єтконгом в 1973, спрацювало з талібами в 2018.
Спрацює і зараз...
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18.04.2025 16:39
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Воду в ступі товчуть...
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18.04.2025 16:35 Ответить
Та нє.
Примушення до капітуляції.
Очевидно що маючи дві воюючі сторони, одна з яких сильніша, для того щоб заморозити ситуацію треба підсилити позицію слабших щоб ситуація стала патовою. І тоді сторони погодяться на заморозку. Так було у Корейській війні.
Трамп же підсилює сильнішу сторону - тобто або він ідіот і ніколи ні з ким не вів перемовин, або він хоче "припинити війну" просто знищивши Україну....
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18.04.2025 16:57 Ответить
Радикально підсилити Україну вони ніколи не хотіли і не хочуть !
Збереження рашки - ось чим займалися американці при всмих президентах .
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18.04.2025 17:14 Ответить
не треба було погоджуватися на перемиря. тебер ***** тільки підсікти залишилося рибу яка на гачку- погодиться на заморозку і вся ркупована теирорія їхня! шах і мат!
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18.04.2025 17:22 Ответить
А яка альтернатива ?
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18.04.2025 18:05 Ответить
Мобілізувати поліцаїв і 40-80-ти літніх пенсів, які були поліцаями. Мобілізувати лишніх б'юрократів.Мобілізуватиі незаміжних і бездітних жінок і направити на тилові посади, а звідтам годних вояків відправити на передову.
Мобілізувати молодих з 18+ти років, хай воюють замість бухати, обкурюватись і кацапський шансон слухати.
Якщо пошукати то ще можна знайти, напр. договоритись з Європейськими країнами щоб пригодних до війни мужчин відправили в Україну.
Так набереться на ще одну армію, але як і чим її озброїти ???
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18.04.2025 18:50 Ответить
*60-лінтніх.
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18.04.2025 18:51 Ответить
'Мужчин'
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18.04.2025 19:29 Ответить
"...Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви..." - хтось мав сумнів, що таке запропонують?
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18.04.2025 16:36 Ответить
а сейчас мы может отвоевать крым?
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18.04.2025 16:47 Ответить
Запросто. Если рашку захотят принудить к миру. Томагавков хватит. Денег тоже. Было бы у спонсоров желание.
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18.04.2025 16:57 Ответить
+ +
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18.04.2025 17:03 Ответить
сегодня, сейчас - нет...
А завтра все может измениться....
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18.04.2025 17:04 Ответить
краще так ніж віддати 4 області
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18.04.2025 20:26 Ответить
Це в надзвичайно кращому випадку...
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19.04.2025 08:17 Ответить
Вже не цікаво.
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18.04.2025 16:37 Ответить
Трамп продав Україну ***** !
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18.04.2025 16:37 Ответить
А хто просрав окуповані території зєля чи Трамп ?
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18.04.2025 16:45 Ответить
Українці просрали, разом з тобою.
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18.04.2025 16:46 Ответить
Звичайно, хуцпато-пейсаті, як ти, тут ні до чого. У всьому звісно винуваті українці, хто б сумнівався.
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18.04.2025 17:53 Ответить
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18.04.2025 18:55 Ответить
Ось таку ми "державу " за 30 з гаком років побудували.
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18.04.2025 17:14 Ответить
Не ми, а ви. Не нас, а вас. Не плутайте особові займенники.
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18.04.2025 17:57 Ответить
А ти де був під час "розбудови держави " як казали за часів кравчука .
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18.04.2025 18:08 Ответить
Какие ФСЕ? Янык и Зеля - только при них мы свое сдавали без боя.
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18.04.2025 17:40 Ответить
Вундеркінд, а цо саме здали всі, поконкретніше, можна?
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18.04.2025 17:54 Ответить
Спочатку Україну ***** продав зеленський в Оманє і якби не вибори па пріколу, то широкомасштабної війни на 99% не було. Як її не було 2014-2019, коли вже воювали з рашкою якою керував *****, але в Україні тоді при владі були досвідчені дядьки-державники, які розуміли що таке державний механізм та як ним керувати навіть під час такого форс-мажору, як війна, якої Україна ще не знала і не була готова від слова взагалі... Тоді вдалося обнулити путінську "новоросію" від Харкова до Одеси, звільнити Маріуполь та дати народу гідне життя, коли можна було планувати своє майбутнє. І не Трамп з Байденом винен в тому, що дв 2019 мудрий нарід вирішив злити власну країну в унітаз.
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18.04.2025 16:52 Ответить
зелене ти б хоч почитало щось перед тим як маячню писати. 2/3 донбасу відвойовано за часів Порошенка, включно зі звільненим Маріуполем.
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18.04.2025 17:59 Ответить
вата зелена, ти б хоч почитав щось перед тим як бикувати Порошенко став президентом 7 червня 2014. Маріуполь звільнили 13 червня 2014. Шо тобі нє ясно???
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18.04.2025 19:50 Ответить
кацапська ботоферма в ОПє сидить керується Подоляком, а такі як ти за 30 срібняків на них працюєте.
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18.04.2025 20:00 Ответить
Патріотичний воїн-диванник - новий супергерой України!
Озброєний Wi-Fi, клавіатурою та енциклопедією з фейсбука. Щодня він вступає в жорстокі баталії у коментарях, викриваючи всіх «зрадників», «нерішучих» і «неправильно патріотичних»
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18.04.2025 17:31 Ответить
Короче надьожний швейцарський план вилизати ху-йлу під хвостом якщо він більше не буде.
Спрацювало в Мюнхені в 1938, спрацювало з В'єтконгом в 1973, спрацювало з талібами в 2018.
Спрацює і зараз...
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18.04.2025 16:39 Ответить
В Кореї в 1953 році спрацювало ,де вже понад 80 років немає війни ,і де до речі ,підписане тільки перемир"я ,а не мирний договір. А окуповані території кацапи вже ніколи не повернуть ,за будь-якого президента і нічого нашим ура-патріотам маювати ілюзії ,що начебто коли путлєра не стане і рашка розвалиться і окуповані території повернуться, рашка - це колективний путлєр , з ним чи без нього.
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18.04.2025 16:51 Ответить
За Південну Корею США вписались сухопутним контингентом, і їх військові бази там досі є.
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18.04.2025 16:59 Ответить
А на території України буде американська власність .
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18.04.2025 17:01 Ответить
Дуже обнадійливо. Як слова Трампа про "пекло вибухне для Хамаса, якщо заручників не звільнить".
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18.04.2025 17:07 Ответить
У Кореї спрацювало коли дві сторони були вирівняні в силах і у війна зайшла в тупик. А бази, штатівські, там стоять до сих пір.
Це якраз приклад як треба робити щоб зупинити війну.
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18.04.2025 17:02 Ответить
Так в кацапів ,як мінімум чотири-п"ятиразова перевага ,і щоб не західна допомога кацапи вже давно б окупували ,як мінімум всю Східну Україну і нічого з себе тут суперменів корчити.
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18.04.2025 17:13 Ответить
Це щось схоже на аналог місячного енергетичного перемир'я яке по заявам Сосії вже закінчилось? Тобто Сосія отримує окуповані території, продовжує стріляти по Україні, ніхто нізащо не відповідає тільки з Сосії ще й знімають санкції і розморожують рашистські 300млрд які Европа заблокувала і зараз з них дає нам допомогу. Хочеться спитати а в чому вигода України?
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18.04.2025 16:39 Ответить
Неозброєним оком видно що цей план був написаний в моцкві. Сосія отримує все а Україна нічого. Це називається капітуляція а не мир
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18.04.2025 16:41 Ответить
ну тоді ваші пропозиції озвучте.
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18.04.2025 16:59 Ответить
параша іде в опу тобто назад на свої кордони і виплачує репарації
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18.04.2025 17:24 Ответить
та то все зрозуміло. тільки як? сама параша нікуди не піде. її потрібно до цього змусити. от тільки змушувати американці не готові, ні військами, ні зброєю. та й європейці навряд чи горять більшим бажанням за американців змусити каців забратись з України. тому й будуть намагатися заморозити війну. це якщо цапи погодяться на заморозку. а це ще не факт.
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18.04.2025 17:43 Ответить
хіба вигоду отримує лох?
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18.04.2025 16:55 Ответить
Мир за рахунок України - все інше бла - бла - бла
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18.04.2025 16:39 Ответить
Ну так самі домовляйтесь з кацапами. І додомовляєтесь ,що кацапи ще частину територїії окупують .
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18.04.2025 17:03 Ответить
Зброї потрібно - що з ними домовлятись - путлєр хоче всю Україну
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18.04.2025 17:08 Ответить
Так підіть купіть - які проблєми ?!
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18.04.2025 17:17 Ответить
Європа дає 50 лярдів на ракети і Петріоти - Трамп дуркує - може в нього пройде весняне загострення
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18.04.2025 17:21 Ответить
Дати росії передихнути, заморозити війну та послабити санкції.
Рудий *миротворець" готує грунт для ще більшої війни.
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18.04.2025 16:40 Ответить
Хочется согласится, но не хочется в это верить
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18.04.2025 17:14 Ответить
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18.04.2025 16:40 Ответить
тобто?
кацапи продовжують нас бомбити (випадково помилятися), окуповані території залишаються за лаптями, а з нас копалини?
хммм.....
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18.04.2025 16:42 Ответить
Та ще купа відосіків
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18.04.2025 16:45 Ответить
Если трезво смотреть на вещи, то могло быть и хуже, с требованием отдать неоккупированные территории, и т.д., но это Блумберг, так что еще не вечер. Но если все так и произойдет, то что нас обезопасит от повторного нашествия орков через пару лет.
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18.04.2025 16:42 Ответить
А що може обезопасіть будь кого у цьому світі від агресії насправді? Не існує таких гарантій. Їх просто немає. Якщо путін захоче напасти на Польщу - він нападе. І ніщо цьому не завадить.
Тому думати варто не про те, що гіпотетично відбудеться чи не відбудеться у майбутньому, а про те, що відбувається наразі. А наразі ВЖЕ відбувається війна, ВЖЕ гинуть люди, діти, ВЖЕ наша країна перетворюється у купу щебеню. І це катастрофа. І вона ВЖЕ. І тут Трамп правий. Давайте спочатку зупинимо ту катастрофу, яка ВЖЕ є. А потім вже можна думати про те, що там гіпотетично може чи не може статися.
А то ми як дурні на пожежі. Будинок палає, а ми замість того, щоб гасити, вимагаємо від пожежних гарантій, що через кілька років він знову не сплахне.

Ми дограємося, що через ці пару років вже байдуже буде нападе чи ні путін. Усе й так згорить.
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18.04.2025 16:52 Ответить
Брехня " Якщо путін захоче напасти на Польщу - він нападе. І ніщо цьому не завадить"

Завадить хороший *** по самому *****, по його носу, приміром, обстріл мокші і спалений крембль.
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18.04.2025 16:56 Ответить
"Якщо путін захоче напасти на Польщу - він нападе. І ніщо цьому не завадить."

Ну что вы такое пишите, рф со своей "второй армией мира" с Украиной справится не смогла, куда там со странами НАТО, даже без поддержки США.
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18.04.2025 17:04 Ответить
олежка рф отримує все що хоче а Україна -нічого. Тобто капітуляця - дулю тобі в сраку а не Україну
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18.04.2025 17:26 Ответить
Почитай на досуге, что такое капитуляций, и заодно адекватность
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18.04.2025 17:39 Ответить
План мира: Путина и Трампа переселить в Грендандию в ее северную часть
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18.04.2025 16:43 Ответить
Говорили балакали-сіли та заплакали.
Не зупиняйте землю, я і так зійду. ***.
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18.04.2025 16:43 Ответить
Ну, якщо Європа не брехала, то - разом з Україною відхилить цю бляхародную пропозицію.
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18.04.2025 16:45 Ответить
Трампон в маразматическом бреду говорил, что был плохой Минск-1 и Минск-2.
Сейчас он предлагает ещё худший Минск-3, только написанный целиком на Лубянке.
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18.04.2025 16:46 Ответить
а мені в памяті спливло, що про погані Мінськ-1,2 пидять зебіли на чолі з їхнім ЕрЗе...
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18.04.2025 16:53 Ответить
В этом плане они ничем не отличаются от Трампона.
И речи им пишут в соседних кабинетах на той же Лубянке.
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18.04.2025 17:00 Ответить
Кацапи заб'ють боль на трампа, а трамп зробить вигляд що так і треба. А ракети та бомби на Україну як летіли так і летітимуть.
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18.04.2025 16:54 Ответить
З Трампом з самого початку все зрозуміло, він допомагає Росії, бо завербований нею.
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18.04.2025 16:55 Ответить
Ну с НАТО уже и так понятно, когда организация становится такой большой, да еще и в нее набирают совершенно разных участников, у которых разное географическое, экономическое и политическое положение - ну как например у стран Балтии и Португалии - то ничего рабочего у такой организации не выйдет. Как например та же 5 статья устава НАТО. Было давным давно еще известно - если твоему партнеру выгодно - и речь не только о финансах конечно идет - он будет тебе помогать без бумажки. Если невыгодно - даже вагон бумажек с самыми большими печатями и размашистыми подписями не заставят его это сделать. Когда Гитлер вторгся в СССР - злейшие враги совка - Великобритания и США решили что Сталин меньшее зло чем Гитлер - и своей помощью буквально его спасли. Хотя потом в исторической ретроспективе о том кто был большим злом можно еще поспорить. Но тем не менее, не имея никаких обязатеств перед СССР - союзники крайне много сделали чтобы ему помочь - потому что им было выгодно что Гитлер ввязался в война на два фронта. Вот примерно та же ситуация с НАТО - если потребуется ввести в действие 5 статью - половина стран найдут отмазки чтобы не участвовать, и тем попробовать пропетлять. Пропетлять обычно не удается, если в начале можно агрессора толпой запинать - то потом получается очередная мировая война. Потому нужно создавать свой оборонительный альянс с странами, которым в нашем регионе такой альянс нужен для собственной безопасности. Румыния, Молдова, Польша, Чехия, Великобритания, страны Балтии, скандинавские страны, ну а старая Европа если сама попросится, но надежды на них в случае серьезных проблем - маловато, пока бомбы на Париж не начнут падать - никто не пошевелиться.
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18.04.2025 16:56 Ответить
Ну создали такой альянс и что с того? Предположим кацапстан нападет на Эстонию, тогда что? Украина в ответ нападет на кацапстан? Или Молдавия? Зачем вы глупости выдумывайте?
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18.04.2025 19:33 Ответить
А как по вашему должна работать 5 статья НАТО? Если выполнять условия договора то объявит войну. И вот только неизбежность того что агрессор столкнется с коллективной войной против него всех членов альянса заставит его очень хорошо подумать. Гитлер перед нападением на Польшу несколько раз откладывал вторжение, колебался. В итоге решился и это закончилось для него не очень хорошо. Все таки Франция и Великобритания войну ему объявили, хоть он в это до конца не верен и был очень сильно поражен когда узнал что таки ему придется воевать на тот момент с двумя сильнейшими странами континента. Другое дело что потом началась "странная война", которая плохо закончилась для союзников, но в итоге все кончилось в 1945 году так как мы знаем.
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18.04.2025 20:39 Ответить
В ней написано, как она должна работать. А Вы на вопрос забыли ответить, если казластан нападет на Эстонию, то Украина и Молдова нападут на казластан? Вопрос, впрочем, этот - риторический. Бо ответ понятен , нет конечно, никто по доброй воле воевать с руснявыми выродками не пойдет. Так и зачем тогда этот "союз"? Потратить миллионы на новые бюрократические структуры?
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18.04.2025 23:53 Ответить
сша розкрило карти, і тепер всі бачать їх некомпетентність і дитяче світосприйняття.

а щодо росії, ціль якої кордони срср, вона на цей варіант не піде.
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18.04.2025 16:57 Ответить
А що є якийсь РЕАЛЬНИЙ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПЛАН? .

Не побажання з фантазіями , не мрії про справедливість . А реальні ресурси - фінансові та збройні ? Вкомплектовані та підготовлені належним чином резерви? Професійне та незалежне івд ОПи командування ? Притомна керівна верхівка ?
Немає ? Ну то й варіантів особливо немає..

п.с . Космодесантників які мобілізують всю країну з прокрурорами включно та поставлять її на військові економічні рейки в гаражах прошу не турбувати - а свої пропозиції зразу писати в Голівуд або людям в білих халатах
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18.04.2025 17:01 Ответить
Это слишком сложно для понимания здешними зрадофилами. От службы тут отвертелись 99.9% всех комментирующих, але ж все они требуют освобождения Донецка и Крыма.
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18.04.2025 19:36 Ответить
ну шо, трампісти, коментуйте. де томагавки від Трампа?
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18.04.2025 17:07 Ответить
Поки РФ просуваються на фронті та поки є в путіна ресурси, ніякого перемірря не буде. Путін сам про це так і каже, опять його ніхто на Заході не слухає.
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18.04.2025 17:15 Ответить
Я так подозреваю, что следующий шаг администрации Трампа - санкции против Украины. И естественно, прекращение любого вида помощи, как оружием, так и финансами. Ну, а потом, если и этого окажется недостаточно для того, чтобы Украина капитулировала, можно открыть "второй фронт": напасть на Украину с запада. Например, с территории Венгрии. Ну, а там уже и недалеко до совместного парада "пабеды" с путлером на Крещатике. На первый взгляд, полная чушь, но от Трампа можно ожидать чего угодно...
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18.04.2025 17:44 Ответить
Якщо Європа збільшить підтримку. То не такі вже страшні американські санкції будуть. Крім того, це може змусити Україну до пошуку варіантів отримання підтримки від Китаю. А у разі торгівельних війн України та США Китай з задоволенням допоможе. Теж повна нісенітниця, але це краще ніж капітуляція.....
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19.04.2025 09:01 Ответить
У Европы нет столько вооружений, сколько у США. Кроме того, как я понимаю, без согласия Штатов, ни одна европейская страна не сможет передать Украине вооружение, если в нём будет хотя бы пара винтиков, произведенных в США.
Ну, а Китай, пока Украина продолжает защищаться от рф, ни денег, ни вооружения нам не даст и войска свои в Украину не направит.
Так что, мой вариант развития событий более реалистичный. Ну, разве что, кроме американского вторжения в Украину и совместного с путлером парада.
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19.04.2025 11:55 Ответить
Всі окуповані території буде контролювати Росія, з неї поступово знімуть усі санкції, допустять до спортивних змагань та кинофестивалів, НАТО яке структура здохне остаточно. Коротше буде повна перемога, як і обіцяв Зеленській в 2022, і як вірили інфантильні дурники.
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18.04.2025 19:06 Ответить
Всьо чотко по хутінські - капітуляція от і весь план, а потім ще й репарації припишуть виплатити, бо пастрадала ж рашка, За чьто воєвала нєвінная? Суки, хоть іншого я й не чекав від покидьків.
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18.04.2025 19:12 Ответить
Абсолютно не зрозуміле обурення місцевої братії. Та послали нахрін Трампа з його "мирною угодою", дружненько побігли в тцк і швиденько викинули кацапа на кордони 91-го. І все. За чим зупинка?
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18.04.2025 19:41 Ответить
 
 