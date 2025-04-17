РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4495 посетителей онлайн
Новости Заявления о мире Мирный план Трампа
11 541 90

Мы приближаемся к достижению мира в Украине. Ожидаем ответ от РФ, - Трамп

Трамп: Приближаемся к достижению мира в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ответа от России о прекращении огня в Украине уже на этой неделе.

Об этом Трамп сообщил во время брифинга в Белом доме с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, как долго Владимир Путин должен отвечать на предложение о перемирии, прежде чем он столкнется с тарифами или дополнительными санкциями, он сказал:

"Посмотрим, что будет. Я считаю, что мы приближаемся к достижению мира в Украине. Мы услышим ответ от РФ на предложение о прекращении огня на этой неделе, и после этого мы примем решение... Мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились", - подчеркнул Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп сказал мне, что будет работать над вопросом продажи Patriot Украине, - Зеленский

Обращаясь к Трампу, Мелони сказала: "Вместе мы можем построить справедливый и прочный мир. Мы поддерживаем ваши усилия, Дональд".

"Я думаю, что мы делаем успехи в этих усилиях ... Я думаю, что мы близки", - добавил американский президент.

Автор: 

россия (95515) Трамп Дональд (5204) война в Украине (3823) прекращения огня (143)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
Он як.
...на цьому тижні ...
Сьогодні четвер здається...
показать весь комментарий
17.04.2025 21:16
+26
Отримає риже мурло від плішивого підора великий фаллосімітатор у стеречу дупу.
показать весь комментарий
17.04.2025 21:15
+19
чи дурень чи ідіот? де за 24 години, руде лайно.?
показать весь комментарий
17.04.2025 21:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отримає риже мурло від плішивого підора великий фаллосімітатор у стеречу дупу.
показать весь комментарий
17.04.2025 21:15 Ответить
Вся жизнь впереди
Разденься и жди
показать весь комментарий
18.04.2025 13:52 Ответить
Он як.
...на цьому тижні ...
Сьогодні четвер здається...
показать весь комментарий
17.04.2025 21:16 Ответить
Брюкі прєврашяюцца... Прєврашяюцца брюкі...©
показать весь комментарий
17.04.2025 21:31 Ответить
До кінця тижня рудий хрін, як завжди, все забуде.
показать весь комментарий
17.04.2025 23:03 Ответить
У старого идиота величина мозга находится в обратной зависимости от длинны челки.
показать весь комментарий
18.04.2025 10:39 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2025 10:41 Ответить
чи дурень чи ідіот? де за 24 години, руде лайно.?
показать весь комментарий
17.04.2025 21:16 Ответить
олд идиот детектед...

Поражаюсь тому, что 90 миллионов членов секты этого маразматика не замечают, что рыжее падло полностью выжило из ума, что оно реальный идиот-маразматик в полной деменции?

Лично я всегда был против дегенеративной идеологии демократической партии , но неужели республиканцы не могли найти какого-либо вменяемого кандидата вместо этого конченого старого ИДИОТА-маразматика, который ни хрена не помнит то, что он публично говорил пару дней назад в овальном кабинете Белого дома ?
показать весь комментарий
17.04.2025 23:47 Ответить
І я так вважаю. Треба встановити граничний вік. Наприклад, якщо більше 65 років, балотуватися не можна.
показать весь комментарий
18.04.2025 08:54 Ответить
Совершенно правильно пишете, пани Алла.

Конечно же, должен быть официальный предельный возраст для кандидатов на пост президента : абсурд какой-то, когда дед Дементий Трумпф, которому через 1,5 месяца будет 80 лет, лезет на должность, которая требует бешено работать по 14 часов в день, требует огромных энергетических и психических затрат.

Например, в системе государственной и муниципальной службы Франции главного архитектора города или директора консерватории отправляют на пенсию в 65 лет, обоснованно считая, что 65 лет - это уже совсем не возраст творческого расцвета и человеку пора на отдых, пора давать дорогу более молодым и энергичным, которым 40-45 лет...

А тут глубокий старик, явно выживший из ума, который через полтора месяца разменяет 9-ый десяток, взялся рулить огромной мировой державой в условиях острейшего глобального кризиса , войн, катастрофического миграционного хаоса...
показать весь комментарий
18.04.2025 12:12 Ответить
Почему или/или: здесь ситуация и/и:

Дементий Трам и дурак, и нравственный идиот одновременно. Он же неполноценный: у него же вообще нет ни малейшей эмпатии:

только полный моральный идиот мог сказать вот такую фразу о варварском преступлении орков в Сумах, когда взрывами ракет разорвало в клочья детей, женщин, когда Московия официально признала, что это был именно удар российских ракетных бригад :

"Я думаю, что там произошла ошибка. У меня очень хорошие ожидания от переговоров с Россией: уже на этой неделе(то есть до 19 апреля) Россия даст согласие на прекращение огня."
показать весь комментарий
18.04.2025 12:19 Ответить
weakling
показать весь комментарий
17.04.2025 21:17 Ответить
баю баюшкі баю слухай пєсєнку маю- прийде Пу-гітлярчок схватить Дона за бочок - у попа була собака він її любив, яу украла кусок сала він її убив , убив -закопав на могилі написав - ь у попа була собака він її любив ...
показать весь комментарий
17.04.2025 21:18 Ответить
🤯
показать весь комментарий
17.04.2025 21:19 Ответить
Чекає ...
А трамвай крайній уже "пішов"...
показать весь комментарий
17.04.2025 21:19 Ответить
``Это станция какая - Дибуны или Ямская?``
А с платформы говорят: ``Спи ты на ***, ******!``
показать весь комментарий
17.04.2025 21:25 Ответить
Що за "крайній" трамвай?
показать весь комментарий
18.04.2025 01:31 Ответить
"Відомий мовознавець Олександр Авраменко заявляє, що вираз "хто крайній" є неправильною формою запитання. Правильно говорити "хто останній у черзі".
"Багато людей уникають слова "останній" через те, що одне з його значень має такий негативний відтінок - нікчемний, найгірший серед інших, поганий."
показать весь комментарий
18.04.2025 13:43 Ответить
Короче, советую тревоги не игрорировать... Будет "ответ" Трампу.
показать весь комментарий
17.04.2025 21:19 Ответить
путлєр ні разу не міняв своїх хотєлок - Україну по Львів - шо він хоче почути?
показать весь комментарий
17.04.2025 21:19 Ответить
Ответ точно будет, прилетит в Украину, как обычно.
показать весь комментарий
17.04.2025 21:20 Ответить
Може вилікувався ?
показать весь комментарий
17.04.2025 21:21 Ответить
В таком возрасте вылечить можно только насморк или чиряк.
показать весь комментарий
17.04.2025 21:26 Ответить
ТЕБЕ ВЖЕ НІЩО НЕ ЗРОБИТЬ НЕ РУДОХУЙЛОМ!

Але ти мрій, мрій...
показать весь комментарий
17.04.2025 21:22 Ответить
Хвороба прогресує?
показать весь комментарий
17.04.2025 21:22 Ответить
Надо же, и договор про полезные ископаемые и прекращения огня на следующей неделе обещает, впрочем, что с нег останется, если этого не произойдет, но теперь хоть какая то интрига в этом идиотском американском "сериале" Трампа-Барбара, всего неделя до следующей серии...
показать весь комментарий
17.04.2025 21:24 Ответить
Пока параша не будет уничтожена вся, до последней свинособаки, мира на Земле не будет.
показать весь комментарий
17.04.2025 21:24 Ответить
Діагноз: Міфоманія, гостра фаза!
показать весь комментарий
17.04.2025 21:25 Ответить
Рашка в черговий раз кине рижого клоуна,а він в черговий раз зробить вигляд що нічого не сталося і продовжить свою балалайку про те що у всьому винні попередники.
показать весь комментарий
17.04.2025 21:25 Ответить
24 години ще не минули? 😂🤓🧐👀🤣
показать весь комментарий
17.04.2025 21:25 Ответить
Шашлики теж ніхто незабув
показать весь комментарий
17.04.2025 21:53 Ответить
у таких як ти шашлики з дитинства замість мізків, на жаль їх не так і мало в одному турі було.
показать весь комментарий
17.04.2025 22:17 Ответить
"Не накручуйте себе! Не кричіть " все пропало", а знайте - все під контролем і все йде по плану",- Зеленський звернувся до українців щодо ймовірного вторгнення Росії

Президент також розповів, що за рік "будемо будувати дороги, мости, школи, літаки,танки. Вакцинуємо переважну кількість населення.

А далі - Великдень, травневі свята з шашликами. Потім літо, ЗНО, копання городів"..

https://www.youtube.com/watch?v=4VvAwpwnwtI
показать весь комментарий
18.04.2025 01:42 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2025 01:44 Ответить
тобто 73% це тільки в бульбашій та )(уйлостані є фальсифікацією? 🤓👀
дякую, я так і думав. 🤣
показать весь комментарий
18.04.2025 12:59 Ответить
Такого клоуна і самодура ******* історія ще не бачила.
R.I.P USA
показать весь комментарий
17.04.2025 21:25 Ответить
Видела, с 16 по 20 -й годы, но не все разглядели.
показать весь комментарий
17.04.2025 21:29 Ответить
набрид вже цей придурок
показать весь комментарий
17.04.2025 21:26 Ответить
І другий теж набрид
показать весь комментарий
18.04.2025 02:13 Ответить
Помним , помним. За 24 часа.
показать весь комментарий
17.04.2025 21:27 Ответить
підпишуть папірус і в той же день рашка випадково і ненавмисне почне обстріл, або і наступ
показать весь комментарий
17.04.2025 21:28 Ответить
Заюзана платівочка...
показать весь комментарий
17.04.2025 21:28 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2025 21:31 Ответить
у меня есть мысль и я ее думаю уже 100 дней
показать весь комментарий
18.04.2025 06:50 Ответить
На цьому тлі не бачу причин не мати ядерної зброї. Тільки тотальна мілітаризація матиме вагу в майбутній світовій архітектурі.
показать весь комментарий
17.04.2025 21:31 Ответить
ботоксне ху#ло-знову проведе по губах рудій,обіссяній собаці,нічого нового,це вже було.
показать весь комментарий
17.04.2025 21:32 Ответить
Таки по рокам наближаєтеся обидва до "фінішу", всиру землю.
показать весь комментарий
17.04.2025 21:33 Ответить
Тут главное війська розвести, міни прибрать, шатли в Крим туда-сюда і буде мир цього тижня. В Омане все Виткофф порешал.
показать весь комментарий
17.04.2025 21:37 Ответить
Ми наближаємося до досягнення миру в Україні.

Ми наближаємось... Ми наближаємось... Наближаємось ми...
А далі - щось на кшталт "елегантних шортів та маленької технічної нєувязкі"?
показать весь комментарий
17.04.2025 21:39 Ответить
ще ніколи Сполучені Штати за всю вою історію не вибирали у президенти такого патентованого довбограя.
показать весь комментарий
17.04.2025 21:41 Ответить
Таких болтунов как Рыжий надо ещё поискать, может это у него связано с возрастными изменениями в психике, как-то на первом сроке его не так сильно пёрло.
показать весь комментарий
17.04.2025 21:43 Ответить
А ви думаєте чого зелені так поспішали за продовження Військового стану ? За країну дбали ?
Я ж казав - ще 4 місяці дерибану країну і зачищення поля під вибори
показать весь комментарий
17.04.2025 21:52 Ответить
Відповідь від московитів вже пролунав і не раз!!! Тільки ти тупе створіння цього не розумієш!!!
показать весь комментарий
17.04.2025 21:56 Ответить
Зеленський анонсував підписання меморандуму про наміри укласти угоду "про корисні копалини" зі США.
Натомість, Тромб каже про підписання самої угоди.
То хто з них звиздить - не розбереш.
показать весь комментарий
17.04.2025 22:16 Ответить
По 200 Атакамсів та Петріотів для нас - було б краще, ніж гіпотетичне наближення рудого
показать весь комментарий
17.04.2025 22:18 Ответить
Так купіть хоть по 2000.
показать весь комментарий
17.04.2025 22:25 Ответить
Не знаю що там сталося , але піськов сьогодні заявив про - сложность в пєрєговорах . Хоча ще нещодавно заявляв що - переговори проходят успешно .
показать весь комментарий
17.04.2025 22:27 Ответить
Відповідь рефе у нього на пиці написана
показать весь комментарий
17.04.2025 22:27 Ответить
Хйло уже увидел на что способна Америка, и будет действовать соответственно. может попросит Аляску.
показать весь комментарий
17.04.2025 22:36 Ответить
Боже, яке воно кончене.
показать весь комментарий
17.04.2025 22:46 Ответить
Клінічний Ідіот....
показать весь комментарий
17.04.2025 22:50 Ответить
(i)бол!!!
показать весь комментарий
17.04.2025 22:52 Ответить
Шапіто, чесне слово
показать весь комментарий
17.04.2025 22:55 Ответить
Він так каже, бо він мусить так казати.... Але ж у нього на обличчі великими літерами написано що він і сам вже розуміє у якому глухому куті він зараз зі своіми обіцянками і запевняннями. Розуміє і те, що путін просто бавиться ним і грається з ним як кіт з мишкою.....Не буде відповіді від путіна ні на цьому тижні, ні на наступному..... Аж поки він не отримає по зубах на фронті і не упреться своіми рогами у стіну без можливостей в майбутньому продовжувати наступ і продовжувати захоплюватии все нові територіі.....Доки цього не станеться , доки у нього є успіхи і досягнення на фронті, відповіді від нього не буде і Трамп буде виглядати увесь цей час у ролі жебрака на вулиці з протянутою рукою в очикуванні благодійності... А для цього треба не відмовляти Украіні в військовій допозі а навпаки іі посилювати до максімуму.... Але у Трампа вочевидь якісь своі інші плани...
показать весь комментарий
17.04.2025 22:57 Ответить
Дурень думкою багатіє...
показать весь комментарий
17.04.2025 23:08 Ответить
та вже ж відповіли орки - вчора обстріляли шахедами будинки, студентські гуртожитки, ВУЗи в середмісті Дніпра, сьогодні - балістикою Миколаївську область.. Ні ? Не відповідь хіба? ДЕБІЛ рудий!
показать весь комментарий
17.04.2025 23:43 Ответить
Раніше чули що "за 10ярдів", а вже чуємо що "Я думаю, що ми близькі", це скільки в ядрах?
показать весь комментарий
18.04.2025 00:36 Ответить
Мудак
показать весь комментарий
18.04.2025 00:45 Ответить
Це все дуже схоже, якби Мелоні реанімувала його старий хєр і він себе заспокоював, що ось- ось воно встане(((😂😂😂
показать весь комментарий
18.04.2025 01:03 Ответить
Людству щось пороблено...
показать весь комментарий
18.04.2025 05:37 Ответить
Старий пирдун Трампекс, начальник Білого дурдому, так і не зрозумів, що він всього являє собою підтиркою в фюрера кацапів *****. ***** витер ним свою сраку і забув про нього.
показать весь комментарий
18.04.2025 06:21 Ответить
ідіот і все
показать весь комментарий
18.04.2025 07:13 Ответить
Дик, гебендзя вже відповів ясно і чітко ще вчора, що припинення вогню неможливо, доки Україна не капітулює і не виконає усі забаганки кремленів, тобто - усунення першопричин - демілітарізація і денанаціфікація ... і наришкін же ясно сказав, что Харк., Суми, Одесса... на черзі, а Літві, Латвії, Естонії разом з Польшею приготовутися, бо будуть наступними..
Без шахедів, без допомоги кіма, та сі пу вже давно б здувся...
Його аргумент, що він без сумнівів застосує ядерку, або віддайте все, що я хочу...
Це і вся дипломатія
Пу грає по своїм лекалам тобто без правил, а Україна...з першого дня на обмеженнях...то не можна було бити по воєн.цілям на території агресора, зараз не можна відповідати на удари по енергетиці...адже тринд об'явив про досягнення згоди обох сторін на припинення...а пу..."помилково"/ненавмисно стріляє по укр.енергетиці та касетними снарядами по цівільним, які йому типа рідні брати і він їх прийшов асвабаждать від "націстів", шпурляє снарядами з отрутою по військовим і Женевську конвенцію він не читав...
пісня ця без кінця, починай з початку...
показать весь комментарий
18.04.2025 07:44 Ответить
Сьогодняшні ранкові ракетні обстріли Харкова і Дніпра-це тобі відповідь болот, рудий покидьок. Але ж ти ж там напевно ручонки від радощів потираєш в оральному кабінеті, що твоє улюблене плешиве х#йло вбиває та калічить українців, поки ти там розповідаєш про мир. Чорт *******.
показать весь комментарий
18.04.2025 08:09 Ответить
Стратегія трампа мира через силу скоріше схожа на мир через ігнорування реальності
показать весь комментарий
18.04.2025 08:29 Ответить
Як виглядає мерзенність!!!! Всі хто будуть купувати айфони айпеди і американські машини, такі самі як і оце!!!!!
показать весь комментарий
18.04.2025 08:39 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2025 08:47 Ответить
Відповідь чекає рудий, а отримують її українці, щоночі
показать весь комментарий
18.04.2025 08:47 Ответить
Мало того , что этот Нарко Дегенерат ни чего не решает , полность подконтрольный фсбєшнику Елдаку и кремлю в замен на работающие киностудии и офшоры в маЦкве под крышей шефиров, от олигархов на канал которых промывают мозги отупевшим зелеДрочерам, от шизонутого тампона который знает сколько эта Крыса украла бабла со своей кодлой, так ещё этот Ублюдок со ставленницей Елдака маркаровой просрали Ленд Лиз....
показать весь комментарий
18.04.2025 09:58 Ответить
Урод планетарного масштабу
показать весь комментарий
18.04.2025 10:17 Ответить
Як каже Арті Грін 1000 його знайомих військових всі хочуть припинення бойових дій хоча б по лінії зіткнення. Мої знайомі що на війні такої ж думки. Тому поки тилові криси що пригрілись на потоках і марафонні диванні патріоти криють матом Трампа думаю інша частина суспільства та що є рушієм сили з надією поглядає на пана Трампа.
показать весь комментарий
18.04.2025 10:39 Ответить
Яким чином трумп може забезпечити "припинення бойових дій хоча б на лінії зіткнення"?

Чого конкретно від трумпа чекають 1000 зазначених солдатів?
показать весь комментарий
18.04.2025 14:23 Ответить
привык в гольф в поддавки у себя играть???
показать весь комментарий
18.04.2025 12:00 Ответить
Є такі люди, їх посилають накуй (***** трампа), а вони не розуміють
показать весь комментарий
18.04.2025 12:10 Ответить
Знов Наближаємось
парсеків на сто
показать весь комментарий
18.04.2025 13:03 Ответить
Ржавая гнида высрала очередную гнусность.
показать весь комментарий
18.04.2025 14:01 Ответить
Старые люди брешут как дышат. завтра скажет что он такого не говорил
показать весь комментарий
18.04.2025 14:28 Ответить
 
 