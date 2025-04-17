Мы приближаемся к достижению мира в Украине. Ожидаем ответ от РФ, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ответа от России о прекращении огня в Украине уже на этой неделе.
Об этом Трамп сообщил во время брифинга в Белом доме с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, как долго Владимир Путин должен отвечать на предложение о перемирии, прежде чем он столкнется с тарифами или дополнительными санкциями, он сказал:
"Посмотрим, что будет. Я считаю, что мы приближаемся к достижению мира в Украине. Мы услышим ответ от РФ на предложение о прекращении огня на этой неделе, и после этого мы примем решение... Мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились", - подчеркнул Трамп.
Обращаясь к Трампу, Мелони сказала: "Вместе мы можем построить справедливый и прочный мир. Мы поддерживаем ваши усилия, Дональд".
"Я думаю, что мы делаем успехи в этих усилиях ... Я думаю, что мы близки", - добавил американский президент.
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Сьогодні четвер здається...
Поражаюсь тому, что 90 миллионов членов секты этого маразматика не замечают, что рыжее падло полностью выжило из ума, что оно реальный идиот-маразматик в полной деменции?
Лично я всегда был против дегенеративной идеологии демократической партии , но неужели республиканцы не могли найти какого-либо вменяемого кандидата вместо этого конченого старого ИДИОТА-маразматика, который ни хрена не помнит то, что он публично говорил пару дней назад в овальном кабинете Белого дома ?
Конечно же, должен быть официальный предельный возраст для кандидатов на пост президента : абсурд какой-то, когда дед Дементий Трумпф, которому через 1,5 месяца будет 80 лет, лезет на должность, которая требует бешено работать по 14 часов в день, требует огромных энергетических и психических затрат.
Например, в системе государственной и муниципальной службы Франции главного архитектора города или директора консерватории отправляют на пенсию в 65 лет, обоснованно считая, что 65 лет - это уже совсем не возраст творческого расцвета и человеку пора на отдых, пора давать дорогу более молодым и энергичным, которым 40-45 лет...
А тут глубокий старик, явно выживший из ума, который через полтора месяца разменяет 9-ый десяток, взялся рулить огромной мировой державой в условиях острейшего глобального кризиса , войн, катастрофического миграционного хаоса...
Дементий Трам и дурак, и нравственный идиот одновременно. Он же неполноценный: у него же вообще нет ни малейшей эмпатии:
только полный моральный идиот мог сказать вот такую фразу о варварском преступлении орков в Сумах, когда взрывами ракет разорвало в клочья детей, женщин, когда Московия официально признала, что это был именно удар российских ракетных бригад :
"Я думаю, что там произошла ошибка. У меня очень хорошие ожидания от переговоров с Россией: уже на этой неделе(то есть до 19 апреля) Россия даст согласие на прекращение огня."
А трамвай крайній уже "пішов"...
А с платформы говорят: ``Спи ты на ***, ******!``
"Багато людей уникають слова "останній" через те, що одне з його значень має такий негативний відтінок - нікчемний, найгірший серед інших, поганий."
Але ти мрій, мрій...
Президент також розповів, що за рік "будемо будувати дороги, мости, школи, літаки,танки. Вакцинуємо переважну кількість населення.
А далі - Великдень, травневі свята з шашликами. Потім літо, ЗНО, копання городів"..
https://www.youtube.com/watch?v=4VvAwpwnwtI
дякую, я так і думав. 🤣
R.I.P USA
Ми наближаємось... Ми наближаємось... Наближаємось ми...
А далі - щось на кшталт "елегантних шортів та маленької технічної нєувязкі"?
Я ж казав - ще 4 місяці дерибану країну і зачищення поля під вибори
Натомість, Тромб каже про підписання самої угоди.
То хто з них звиздить - не розбереш.
Без шахедів, без допомоги кіма, та сі пу вже давно б здувся...
Його аргумент, що він без сумнівів застосує ядерку, або віддайте все, що я хочу...
Це і вся дипломатія
Пу грає по своїм лекалам тобто без правил, а Україна...з першого дня на обмеженнях...то не можна було бити по воєн.цілям на території агресора, зараз не можна відповідати на удари по енергетиці...адже тринд об'явив про досягнення згоди обох сторін на припинення...а пу..."помилково"/ненавмисно стріляє по укр.енергетиці та касетними снарядами по цівільним, які йому типа рідні брати і він їх прийшов асвабаждать від "націстів", шпурляє снарядами з отрутою по військовим і Женевську конвенцію він не читав...
пісня ця без кінця, починай з початку...
Чого конкретно від трумпа чекають 1000 зазначених солдатів?
парсеків на сто