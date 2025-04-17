Мы приближаемся к достижению мира в Украине. Ожидаем ответ от РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ответа от России о прекращении огня в Украине уже на этой неделе.

Об этом Трамп сообщил во время брифинга в Белом доме с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, как долго Владимир Путин должен отвечать на предложение о перемирии, прежде чем он столкнется с тарифами или дополнительными санкциями, он сказал:

"Посмотрим, что будет. Я считаю, что мы приближаемся к достижению мира в Украине. Мы услышим ответ от РФ на предложение о прекращении огня на этой неделе, и после этого мы примем решение... Мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились", - подчеркнул Трамп.

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Обращаясь к Трампу, Мелони сказала: "Вместе мы можем построить справедливый и прочный мир. Мы поддерживаем ваши усилия, Дональд".

"Я думаю, что мы делаем успехи в этих усилиях ... Я думаю, что мы близки", - добавил американский президент.