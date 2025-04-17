Трамп сказал мне, что будет работать над вопросом продажи Patriot Украине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США не менее 10 систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом он сказал во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Я сказал об этом минимуме Трампу во время нашего телефонного разговора. Он мне сказал, что Америка будет работать над этим. Пока, кроме этого, у меня нет другой информации", - отметил Зеленский.
Он добавил, что Украина также ищет возможности получить системы ПВО в других странах.
Ранее Владимир Зеленский в интервью CBS News заявлял, что Украина готова приобрести у США 10 систем ПВО Patriot за 15 миллиардов долларов.
Президент также рассказал, что просил у администрации Трампа лицензии на производство систем Patriot и ракет к ним.
Позже Дональд Трамп во время встречи с президентом Сальвадора пожаловался на то, что Зеленский "постоянно хочет приобрести ракеты".
Впоследствии издание Bild написало, что президент США Дональд Трамп не хочет помогать Украине, даже если взамен получит 50 миллиардов долларов из фондов ЕС. Он отказался от соответствующей выгодной сделки, выдвинув новые обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
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Може дрібний дрищ з Кривого Рогу?
в планє НЕДОполітики
в планє недоучки
в планє не уміють вибачатися
в планє шоумени
в планє- гроші перш за все
й ще якщо дивитися зверху - в планє будуть навіть одного зросту
... в планє - запачкані МАНАФОРТОМ
через політтехнологічні розробки Кремля ( Зе на виборах Шапкокрада а Трамп- то його особистий політтехнолог на перший строк )
Нравится демократия и право голоса для всех, значит и смачное враньё вам должно нравится.
Зранку занюхав щось інше і нові обіцянки-цяцянки понеслися.
Вчорашні можете забути.
ЗЄ бреше своє.
Але Трамп хоч іноді каже правду. 😁 Хоча б ту, у яку вірить.
А на Дядька Байдена, він пів року вищав, з усією МАГОЮ, що той зброю не дає для захисту України!!