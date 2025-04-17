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Новости Patriot для Украины
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Трамп сказал мне, что будет работать над вопросом продажи Patriot Украине, - Зеленский

Зеленский ответил отказался ли Трамп продавать Украине Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США не менее 10 систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он сказал во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сказал об этом минимуме Трампу во время нашего телефонного разговора. Он мне сказал, что Америка будет работать над этим. Пока, кроме этого, у меня нет другой информации", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина также ищет возможности получить системы ПВО в других странах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство из обещанных 7 систем Patriot уже поступили или будут переданы Украине вскоре, - Рютте

Ранее Владимир Зеленский в интервью CBS News заявлял, что Украина готова приобрести у США 10 систем ПВО Patriot за 15 миллиардов долларов.

Президент также рассказал, что просил у администрации Трампа лицензии на производство систем Patriot и ракет к ним.

Позже Дональд Трамп во время встречи с президентом Сальвадора пожаловался на то, что Зеленский "постоянно хочет приобрести ракеты".

Впоследствии издание Bild написало, что президент США Дональд Трамп не хочет помогать Украине, даже если взамен получит 50 миллиардов долларов из фондов ЕС. Он отказался от соответствующей выгодной сделки, выдвинув новые обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Также читайте: Зеленский - участникам "Рамштайна": 10 систем Patriot для Украины есть у свободного мира

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) США (26637) Трамп Дональд (5204) Patriot (274)


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Топ комментарии
+15
Казати можна багато

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17.04.2025 21:05
+9
Що руда, що зелена макака ******** і не почервоніє...
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17.04.2025 21:09
+7
"Этот Трамп... он сейчас с нами в этой комнате?"
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17.04.2025 21:09
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Казати можна багато

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17.04.2025 21:05 Ответить
Сіфіів труд добиватися від рижого мурла Петріотів для УКраїни. ***** продав би з великим задоволенням.
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17.04.2025 21:09 Ответить
Вже продав чи не продав, а може ВВХ не цікавлять Петріоти? Які прогнози?
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17.04.2025 21:13 Ответить
Точно? А що заважає?
Може дрібний дрищ з Кривого Рогу?
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17.04.2025 21:14 Ответить
Зе и Трамп точно близнецы-братья в плане бла-бла-бла!
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17.04.2025 21:11 Ответить
в планє НАРЦИСИ
в планє НЕДОполітики
в планє недоучки
в планє не уміють вибачатися
в планє шоумени
в планє- гроші перш за все
й ще якщо дивитися зверху - в планє будуть навіть одного зросту
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17.04.2025 21:24 Ответить
... в планє- на гачку у Ху
... в планє - запачкані МАНАФОРТОМ

через політтехнологічні розробки Кремля ( Зе на виборах Шапкокрада а Трамп- то його особистий політтехнолог на перший строк )
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17.04.2025 21:26 Ответить
Политик в любой демократии обязан врать, это часть его работы, иначе он просто не будет политиком, никто его не выберет.
Нравится демократия и право голоса для всех, значит и смачное враньё вам должно нравится.
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17.04.2025 21:15 Ответить
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17.04.2025 21:29 Ответить
Руда Потвора вже забув про це. Мало що він триндить кожного дня.
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17.04.2025 21:06 Ответить
У ЗЄ аналогічно.
Зранку занюхав щось інше і нові обіцянки-цяцянки понеслися.
Вчорашні можете забути.
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17.04.2025 21:13 Ответить
Та це не він, йому написали - він зачитав, які претензії?
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17.04.2025 21:07 Ответить
Два безтолкові дол.... и, або яке їхало, таке здибало.
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17.04.2025 21:08 Ответить
"Этот Трамп... он сейчас с нами в этой комнате?"
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17.04.2025 21:09 Ответить
Що руда, що зелена макака ******** і не почервоніє...
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17.04.2025 21:09 Ответить
Два вопроса -- сколько это все обойдется в содержании, включая ракеты, и сколько простого железа вроде Бредли , танков, минометов и хаймерсов можно было бы купить за 15 миллиардов?
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17.04.2025 21:10 Ответить
15 лярдов это 4к ракет к петриоту)нормально вообщем)
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17.04.2025 21:13 Ответить
з яких виробляють 500 на рік і мають намір "масштабуватись" до 550-600 (це для всіх охочих у світі)...
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17.04.2025 22:00 Ответить
А ще він війну за один день закінчив, а ти бачив мир в очах *****.
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17.04.2025 21:11 Ответить
Трамп бреше своє.
ЗЄ бреше своє.

Але Трамп хоч іноді каже правду. 😁 Хоча б ту, у яку вірить.
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17.04.2025 21:11 Ответить
Трамп жалівся презу Сальвадора шо Зеля постійно хоче придбати ракети - ні слова що ці ракети для України - яку кацапи вбивають кожен день
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17.04.2025 21:13 Ответить
скілько можна брехати...
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17.04.2025 21:15 Ответить
Трамп сказав, що він мене ненавидить !!!
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17.04.2025 21:19 Ответить
"гешефт" на крові українського народу, вказує на торгашів роду Юди
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17.04.2025 21:38 Ответить
Шоумен хренов... Делай как ты обещал, говно зеленое. Это сейчас твое очко рвется "посередине".
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17.04.2025 21:39 Ответить
Що завгосп підсунув то він і читає
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17.04.2025 21:54 Ответить
Зеленскій в захваті доносить нам новину, що Трамп пообіцяв в поті лиця свого працювати над питання продажі "Patriot". Цікаво, з якою ціллю він нам цю херню зачитує? Як він сам осмислив цю відмазку?
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17.04.2025 22:34 Ответить
трамп пєрданув і забув
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17.04.2025 22:37 Ответить
Запитає дозволу у прутіна?
А на Дядька Байдена, він пів року вищав, з усією МАГОЮ, що той зброю не дає для захисту України!!
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17.04.2025 22:51 Ответить
Дядя пожартував, а янелох схавав.
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18.04.2025 08:28 Ответить
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18.04.2025 08:48 Ответить
"Ми( тобто вони)скажимо вам(тобто нам) все те,що ви(тобто ми)хочете почути! Все старе і нічого нового!" - ось це ,а все іньше є інтерпритацією .
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18.04.2025 09:50 Ответить
 
 