Зеленский - участникам "Рамштайн": 10 систем Patriot для Украины есть у свободного мира

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе и призвал усилить Украину десятью дополнительными системами ПВО Patriot.

Об этом он написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Призвал участников заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", которое проходит сегодня, сосредоточить внимание прежде всего на ПВО для Украины. Нам действительно это нужно. Десять систем Patriot - у свободного мира они есть. Сейчас нужны политические решения, чтобы эти системы работали ради мира. Нам нужен этот результат", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что сегодня ровно месяц как Россия отклонила предложение США о полном и безусловном прекращении огня.

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"Месяц, который абсолютно четко показал: Россия является единственной причиной этой войны. Без силы против России не будет и готовности в России принимать и выполнять любые реалистичные и действенные предложения относительно мира.

Сегодня я обращаюсь к вам из Кривого Рога. Этот город живет с почти постоянными воздушными тревогами - из-за дронов или российских ракет. Самая опасная угроза - это баллистические ракеты. Ровно неделю назад здесь, в этом городе, в Кривом Роге, российская баллистическая ракета убила 19 человек, среди них 9 детей. Просто детей на обычной улице. В Украине у нас нет времени на метафоры. Наши люди, наши дети под ударами во многих городах и селах: Днепр, Кривой Рог, Никополь, Полтава, Николаев, Запорожье, Сумы, Харьков, Одесса, Чернигов и многие другие. Все они нуждаются в защите от российских ракет", - добавил президент.

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Напомним, после российского ракетного удара по Кривому Рогу 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров, в частности США, как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что продолжаются переговоры с международными партнерами о предоставлении Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.