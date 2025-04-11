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Новости ПВО Украины Заседание Рамштайна
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Зеленский - участникам "Рамштайн": 10 систем Patriot для Украины есть у свободного мира

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе и призвал усилить Украину десятью дополнительными системами ПВО Patriot.

Об этом он написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Призвал участников заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", которое проходит сегодня, сосредоточить внимание прежде всего на ПВО для Украины. Нам действительно это нужно. Десять систем Patriot - у свободного мира они есть. Сейчас нужны политические решения, чтобы эти системы работали ради мира. Нам нужен этот результат", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что сегодня ровно месяц как Россия отклонила предложение США о полном и безусловном прекращении огня.

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"Месяц, который абсолютно четко показал: Россия является единственной причиной этой войны. Без силы против России не будет и готовности в России принимать и выполнять любые реалистичные и действенные предложения относительно мира.

Сегодня я обращаюсь к вам из Кривого Рога. Этот город живет с почти постоянными воздушными тревогами - из-за дронов или российских ракет. Самая опасная угроза - это баллистические ракеты. Ровно неделю назад здесь, в этом городе, в Кривом Роге, российская баллистическая ракета убила 19 человек, среди них 9 детей. Просто детей на обычной улице. В Украине у нас нет времени на метафоры. Наши люди, наши дети под ударами во многих городах и селах: Днепр, Кривой Рог, Никополь, Полтава, Николаев, Запорожье, Сумы, Харьков, Одесса, Чернигов и многие другие. Все они нуждаются в защите от российских ракет", - добавил президент.

Читайте также: Украина ведет переговоры по еще одной системе Patriot, - Умеров

Напомним, после российского ракетного удара по Кривому Рогу 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров, в частности США, как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что продолжаются переговоры с международными партнерами о предоставлении Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) ПВО (2742) Patriot (274) Рамштайн (146)


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Топ комментарии
+9
А шашлик?
А як же травневі, як же ж шашликі, Вова?
Шоб тобі вони повилазили разом з шампурами, гнида асфальтна та неголена.
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11.04.2025 18:29
+7
А що є в тебе?
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11.04.2025 18:23
+6
Так, ану швиденько організуйте Вавчику все, ухилянти кляті...
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11.04.2025 18:35
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если дадут, тогда война может закончится
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11.04.2025 18:22 Ответить
А вместо ракет ОПу будем заряжать
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11.04.2025 18:42 Ответить
А що є в тебе?
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11.04.2025 18:23 Ответить
А ракети до них ти візьмеш де? У тумбочці?
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11.04.2025 18:24 Ответить
Жебрак до перехожого: я точно знаю, що у твоєму гаманцю є десять зайвих доларів - вони мені потрібні - ці долари повинні працювати заради мене - мені потрібен цей результат.

Як Ви думаєте - така логіка примусить перехожого дати ті десять доларів жебраку?
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11.04.2025 18:28 Ответить
Ну так - клянчити, наприклад, щось у американців, коли в США кожна собака знає скільки Беня Коломойський вкрав в Україні, а Зелемордий його покриває.
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11.04.2025 18:32 Ответить
А шашлик?
А як же травневі, як же ж шашликі, Вова?
Шоб тобі вони повилазили разом з шампурами, гнида асфальтна та неголена.
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11.04.2025 18:29 Ответить
Обратись к Китаю и Индии(там много чего есть), они такие классные. Не судьба, у обеих повышенная "миролюбивость" к украинскому "конфликту".
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11.04.2025 18:29 Ответить
В них такій самий брухт совковий, і просити в них насправді крім *********** немає що!!!
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11.04.2025 19:42 Ответить
Щоб Шахеди та КР збивати - Patriot НЕ ПОТРІБНІ!
Але ти і це не можеш!
Мобільні групи у піхоту переводиш.
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11.04.2025 18:33 Ответить
Так, ану швиденько організуйте Вавчику все, ухилянти кляті...
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11.04.2025 18:35 Ответить
А як там модернізація С-300 FrankenSAM під ракети від Петріот, чи не простіше? Спочатку це піарили, але з того часу півтора року жодних новин.
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11.04.2025 18:36 Ответить
Ані авіації, ані ППО, ані ракет...
Чим Найкращий воювати думає і Росію перемагати?
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11.04.2025 18:41 Ответить
Воюють українці, фінансує Захід, зброю дає Захід, перемовини веде Захід бо ЗЄ з Єрмаком не можна на люди випускати...

А найкращий - паразит, що пише відосики.
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11.04.2025 18:45 Ответить
А скільки грошей Умєров з Петровим украли?
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11.04.2025 18:44 Ответить
А шо таке Вова?
"Сталевими яйцями" не збиваються ракети?🤡
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11.04.2025 19:10 Ответить
З Петріотами ясно. От що будеш брехати про здачу територій. завгосп вже працює над Угодою безпеки для Банкової ?
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12.04.2025 01:01 Ответить
 
 