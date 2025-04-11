Зеленский - участникам "Рамштайн": 10 систем Patriot для Украины есть у свободного мира
Президент Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе и призвал усилить Украину десятью дополнительными системами ПВО Patriot.
Об этом он написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Призвал участников заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", которое проходит сегодня, сосредоточить внимание прежде всего на ПВО для Украины. Нам действительно это нужно. Десять систем Patriot - у свободного мира они есть. Сейчас нужны политические решения, чтобы эти системы работали ради мира. Нам нужен этот результат", - подчеркнул глава государства.
Он напомнил, что сегодня ровно месяц как Россия отклонила предложение США о полном и безусловном прекращении огня.
"Месяц, который абсолютно четко показал: Россия является единственной причиной этой войны. Без силы против России не будет и готовности в России принимать и выполнять любые реалистичные и действенные предложения относительно мира.
Сегодня я обращаюсь к вам из Кривого Рога. Этот город живет с почти постоянными воздушными тревогами - из-за дронов или российских ракет. Самая опасная угроза - это баллистические ракеты. Ровно неделю назад здесь, в этом городе, в Кривом Роге, российская баллистическая ракета убила 19 человек, среди них 9 детей. Просто детей на обычной улице. В Украине у нас нет времени на метафоры. Наши люди, наши дети под ударами во многих городах и селах: Днепр, Кривой Рог, Никополь, Полтава, Николаев, Запорожье, Сумы, Харьков, Одесса, Чернигов и многие другие. Все они нуждаются в защите от российских ракет", - добавил президент.
Напомним, после российского ракетного удара по Кривому Рогу 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров, в частности США, как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что продолжаются переговоры с международными партнерами о предоставлении Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.
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Як Ви думаєте - така логіка примусить перехожого дати ті десять доларів жебраку?
А як же травневі, як же ж шашликі, Вова?
Шоб тобі вони повилазили разом з шампурами, гнида асфальтна та неголена.
Але ти і це не можеш!
Мобільні групи у піхоту переводиш.
Чим Найкращий воювати думає і Росію перемагати?
А найкращий - паразит, що пише відосики.
"Сталевими яйцями" не збиваються ракети?🤡