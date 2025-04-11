Зеленский почтил память убитых от ракетного удара РФ в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТО
В пятницу, 11 апреля, президент Владимир Зеленский приехал на место российского ракетного удара в Кривом Роге 4 апреля, чтобы почтить память погибших украинцев.
Об этом говорится в его сообщении в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Кривой Рог. Обычный городской район. Вокруг жилые дома, только гражданская застройка. 4 апреля российская баллистическая ракета ударила прямо рядом с домами и детской площадкой, прямо по улице и унесла жизни 19 человек, 9 из которых - дети", - отметил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что всем в мире "не стоит забывать, что для России человеческая жизнь не стоит ничего".
Как отметили в Офисе президента, глава государства установил лампадку и положил игрушку на месте попадания в детскую площадку.
Также президент осмотрел с начальником Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком место удара.
Ракетная атака РФ на Кривой Рог
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 апреля оккупанты ударили по Кривому Рогу. Известно 18 погибших, среди них 9 детей, и о более 60 пострадавших. Из-за ракетного удара РФ в Кривом Роге будет трехдневный траур. По данным Офиса генпрокурора, поисково-спасательная операция на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу завершена.
6 апреля в больнице умер мужчина, который пострадал от российского удара. Таким образом количество жертв от атаки на Кривой Рог возросло до 20.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Вова як завжди оточений УДОшниками, яких українцям впарюють як "військових" на передовій на фото з різних ділянок фронту.
Невже ж таки наважився?
Може, двійник?
******* ракетні програми закрив клоун.
******* програми вітчизнянного ППО закрив клоун.
******* програми вітчизняного РЕБ закрив клоун.
Якщо на пенсії то не відповідальний ?
В 1999-2001 роках був прем'єром;
3-й Президент України (2005-2010).
https://uk.wikipedia.org/wiki/
Блокпости, ТЦК, перевірка документів і т.д.
Ще й на велосипеді.