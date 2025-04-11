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Новости Фото Ракетная атака на Кривой Рог
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Зеленский почтил память убитых от ракетного удара РФ в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТО

В пятницу, 11 апреля, президент Владимир Зеленский приехал на место российского ракетного удара в Кривом Роге 4 апреля, чтобы почтить память погибших украинцев.

Об этом говорится в его сообщении в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог. Обычный городской район. Вокруг жилые дома, только гражданская застройка. 4 апреля российская баллистическая ракета ударила прямо рядом с домами и детской площадкой, прямо по улице и унесла жизни 19 человек, 9 из которых - дети", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что всем в мире "не стоит забывать, что для России человеческая жизнь не стоит ничего".

Читайте также: Науседа относительно удара по Кривому Рогу: Давление на Россию не должно ослабевать

Удар по Кривому Рогу 4 апреля: Зеленский почтил память'ять загиблих
Удар по Кривому Рогу 4 апреля: Зеленский почтил память'ять загиблих

Как отметили в Офисе президента, глава государства установил лампадку и положил игрушку на месте попадания в детскую площадку.

Также президент осмотрел с начальником Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком место удара.

Смотрите также: Сибига и иностранные дипломаты посетили место удара РФ по Кривому Рогу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Удар по Кривому Рогу 4 апреля: Зеленский почтил память'ять загиблих
Удар по Кривому Рогу 4 апреля: Зеленский почтил память'ять загиблих
Удар по Кривому Рогу 4 апреля: Зеленский почтил память'ять загиблих
Удар по Кривому Рогу 4 апреля: Зеленский почтил память'ять загиблих
Удар по Кривому Рогу 4 апреля: Зеленский почтил память'ять загиблих
Удар по Кривому Рогу 4 апреля: Зеленский почтил память'ять загиблих
Удар по Кривому Рогу 4 апреля: Зеленский почтил память'ять загиблих

Ракетная атака РФ на Кривой Рог

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 апреля оккупанты ударили по Кривому Рогу. Известно 18 погибших, среди них 9 детей, и о более 60 пострадавших. Из-за ракетного удара РФ в Кривом Роге будет трехдневный траур. По данным Офиса генпрокурора, поисково-спасательная операция на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу завершена.

6 апреля в больнице умер мужчина, который пострадал от российского удара. Таким образом количество жертв от атаки на Кривой Рог возросло до 20.

Читайте также: В Госдепе прокомментировали атаку РФ на Кривой Рог: Через несколько недель станет понятно, готова ли Россия к миру

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) Кривой Рог (1403) память (1494) Днепропетровская область (3942) Криворожский район (122)


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Топ комментарии
+26
скільки кварталів зачистили від місцевих?
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11.04.2025 18:03
+15
Брехливий лицемір!
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11.04.2025 18:19
+14
А де люди? Трампа ж гукали зустрітися з простими людьми
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11.04.2025 18:09
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скільки кварталів зачистили від місцевих?
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11.04.2025 18:03 Ответить
Вони вигадали інше. Повітряну тривогу оголосили по Кривому.
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11.04.2025 18:17 Ответить
атсєчь гражданскіх
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11.04.2025 18:19 Ответить
А де люди? Трампа ж гукали зустрітися з простими людьми
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11.04.2025 18:09 Ответить
А верещук ? Вона ж і є масовка за 100 грн.
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11.04.2025 18:16 Ответить
Напевно люди з криками: "За Зеленського!", "Бо не втік!", ломанулися в ТЦК.
А Вова як завжди оточений УДОшниками, яких українцям впарюють як "військових" на передовій на фото з різних ділянок фронту.
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11.04.2025 18:56 Ответить
Почув таки, Злодюга ! Приїхав через .... Гуманоїд гуманність проявити вирішив ! А не краще ... виїхати в Кривий Ріг назавжди ? І гуманніше. Там ти дуже-дуже потрібний. Буде кому пику розмазувати по заборах.
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11.04.2025 18:15 Ответить
Ну як там наш вітчизняний ракетний щит неядерного стримування? Розблоковувати не збираєшся?
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11.04.2025 18:15 Ответить
Брехливий лицемір!
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11.04.2025 18:19 Ответить
Типово в стилі путіна. Ти підписав угоду про НПЗ, і він тут же твою смарагдову пику макає в гівно, звідки ти виповз. Жать дітей, вони заручники зелених безпекових угод та всякіх договорняків.
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11.04.2025 18:21 Ответить
Неймовірно!
Невже ж таки наважився?
Може, двійник?
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11.04.2025 18:30 Ответить
Я думаю що питання мають бути до Кучми і Ющенка, вони передавали боєголовки і різали літаки на метелолом.
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11.04.2025 18:42 Ответить
До чого тут Ющенко? Ющенко вже дуже давно на пенсії.
******* ракетні програми закрив клоун.
******* програми вітчизнянного ППО закрив клоун.
******* програми вітчизняного РЕБ закрив клоун.
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11.04.2025 19:09 Ответить
зельона ботоферма відмазує Верховну Гниду
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11.04.2025 19:31 Ответить
Ющенко при тому що при ньому літаки на металолом різали.
Якщо на пенсії то не відповідальний ?
В 1999-2001 роках був прем'єром;
3-й Президент України (2005-2010).
https://uk.wikipedia.org/wiki/
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12.04.2025 00:34 Ответить
Вітчизнчні збройні програми зупиняли лише два президента: янукович і нинішній клоун.
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14.04.2025 11:18 Ответить
А хто знищував літаки і віддав боєголовки, продавав зброю ?
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14.04.2025 13:01 Ответить
Тиждень з Києва до Кривого Рогу добирався!
Блокпости, ТЦК, перевірка документів і т.д.
Ще й на велосипеді.
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11.04.2025 19:02 Ответить
Президент воюючої країни приїхав до рідного міста вшанувати пам'ять загиблих..."коментатори" та "коментарі" просто днище! ганебне цинічно дно!
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11.04.2025 19:37 Ответить
Опять один,где любящий тебя народ?
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11.04.2025 22:06 Ответить
піар зельоної гниди на крові українців
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11.04.2025 22:09 Ответить
 
 