Зеленский почтил память убитых от ракетного удара РФ в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТО

В пятницу, 11 апреля, президент Владимир Зеленский приехал на место российского ракетного удара в Кривом Роге 4 апреля, чтобы почтить память погибших украинцев.

Об этом говорится в его сообщении в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог. Обычный городской район. Вокруг жилые дома, только гражданская застройка. 4 апреля российская баллистическая ракета ударила прямо рядом с домами и детской площадкой, прямо по улице и унесла жизни 19 человек, 9 из которых - дети", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что всем в мире "не стоит забывать, что для России человеческая жизнь не стоит ничего".

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Как отметили в Офисе президента, глава государства установил лампадку и положил игрушку на месте попадания в детскую площадку.

Также президент осмотрел с начальником Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком место удара.

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Ракетная атака РФ на Кривой Рог

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 апреля оккупанты ударили по Кривому Рогу. Известно 18 погибших, среди них 9 детей, и о более 60 пострадавших. Из-за ракетного удара РФ в Кривом Роге будет трехдневный траур. По данным Офиса генпрокурора, поисково-спасательная операция на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу завершена.

6 апреля в больнице умер мужчина, который пострадал от российского удара. Таким образом количество жертв от атаки на Кривой Рог возросло до 20.

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