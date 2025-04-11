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Новости Заседание Рамштайна
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Украина ведет переговоры относительно еще одной системы Patriot, - Умеров

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что продолжаются переговоры с международными партнерами о предоставлении Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы работаем сейчас с другими странами, чтобы получить еще один Patriot. Германия, как лидер "Коалиции ПВО", знает, с кем мы работаем, и будет помогать нам финансировать не только Patriot, но и другие системы", - сказал Умеров.

Он также отметил роль Германии, которая не только выступает координатором этой инициативы, но и оплачивает закупку других систем ПВО, а также создает фонд для финансирования закупок ракет-перехватчиков, в частности к Patriot.

На вопрос о возможном производстве ракет-перехватчиков в Украине Умеров ответил: "Мы общались и не хотим углубляться в детали. Это пока отработано, общаемся о модальности, и о том, каким образом эти предприятия будут работать в Украине".

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Автор: 

Patriot (274) Умеров Рустем (525)


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Топ комментарии
+4
Морда класичного лихваря.
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11.04.2025 15:38
+2
Трындец, уровень министра измеряется единичным " Патриотом".
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11.04.2025 17:39
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Морда класичного лихваря.
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11.04.2025 15:38 Ответить
Який там лихвар. Пиявка-тихушник звичайний. Услужливый ждун-боягуз, в надежде, шо и ему перепадет с барского стола.
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11.04.2025 17:44 Ответить
Трындец, уровень министра измеряется единичным " Патриотом".
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11.04.2025 17:39 Ответить
Вштырило , кацапе, це шо, ответочка?
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11.04.2025 17:48 Ответить
Вот все кацапы такие же: как гурьбой - на одну девушкуу, дык - герои. Но как в дюндель получат , мухой падают на цирлы , еще и оправдываются.
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11.04.2025 17:51 Ответить
Правду вчера говорила пани София, не успело вылупиться из крашанки(скоро сделанный), а туда же, ондого.
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11.04.2025 18:13 Ответить
 
 