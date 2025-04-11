Хегсет принимал участие в "Рамштайн". Это означает, что США продолжают помогать, - Умеров

Глава Пентагона Пит Хегсет участвовал в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также имеем нашего коллегу из США, который принимал участие в UDCG (Контактная группа по вопросам обороны Украины. - Ред.), что означает, что США продолжают оказывать помощь в сфере безопасности и не стоят в стороне от нас", - отметил он.

Умеров отметил, что Штаты являются главным партнером как для Украины, так и для Европы.

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Однако, добавил министр, после прихода новой администрации, США сказали, что кроме Европы и Украины, их внимание будет сосредоточено на Азиатско-Тихоокеанском регионе или на Тихом океане.

"Они (США. - Ред.) все еще участвуют в UDCG. Они оказывают нам помощь в безопасности, и они возглавили мирную инициативу, на которой они сосредоточены. ... Поэтому на этом этапе я говорю, что европейские партнеры берут на себя ответственность. США рядом с нами и сосредоточены на мире, и мы работаем вместе. Наша задача - воплотить это в жизнь", - подытожил глава Минобороны.

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