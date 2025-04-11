У России не должно быть иллюзий: поддержка Украины будет продолжаться, - Писториус

Европейцы понимают, что крепкая украинская армия - это мир в Европе, поэтому Россия может не рассчитывать на ослабление поддержки Киева.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в начале заседания в формате "Рамштайн".

По его словам, председательство Великобритании и Германии подчеркивает ключевую ответственность европейцев за восстановление мира и свободы на континенте.

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"Украина стала эпицентром более широкого конфликта - конфликта между свободой и притеснениями, между признанием глобальных правил и агрессивным империализмом, между демократией и авторитаризмом", - пояснил Писториус.

Министр пояснил, что речь идет о попытке насадить право сильного над верховенством права. Международные отношения должны строиться на мирном сотрудничестве между независимыми государствами с одинаковыми правами, а не на том, чтобы отдельные страны силой меняли границы и распространяли собственные идеи, как это было в прошлом.

Сейчас, особенно когда "открылось окно возможностей для переговоров", время осознать важность этих вопросов, добавил он.

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"Но я твердо убежден, что это окно откроется только тогда, когда мы покажем России, что Украина хочет и будет в состоянии продолжать бороться, если будет такая необходимость, со все более современными вооруженными системами, при достаточном количестве ракет и боеприпасов, с хорошо обученными войсками. ... После прекращения войны или возможного мирного соглашения Украина будет в состоянии продолжать сдерживать и защищать себя", - заявил он и добавил, что страны-партнеры делают новые обещания в поставках оружия на годы вперед.

Германия, сказал Писториус, и в лице действующего, и будущего правительств и в дальнейшем будет поддерживать Украину и увеличила объем этой поддержки.

"У России не должно быть иллюзий: Украина становится сильнее. Мы должны и мы позаботимся об этом", - подытожил он.

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