Германия передала Украине 30 ракет для Patriot и готовит новый пакет помощи, - Писториус
Германия передала Украине 30 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, а также готовит масштабный пакет военной помощи, в частности ПВО, бронетехнику, беспилотники и боеприпасы.
Об этом сообщил и.о. министра обороны ФРГ Борис Писториус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Потому, что мы хотим сделать свой вклад в то, чтобы Кривой Рог не повторился", - подчеркнул Писториус.
В этом году на поддержку Украины ФРГ выделила около 7 миллиардов евро, из которых 3 млрд недавно одобрены Бундестагом. Кроме этого, уже предусмотрено еще 8 млрд до 2029 года. В целом - более 11 миллиардов евро.
В рамках новой помощи планируется:
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4 дополнительные системы IRIS-T и 300 управляемых ракет;
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120 ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплексов);
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300 разведывательных беспилотников;
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25 БМП Мардер;
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15 танков Leopard;
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14 артиллерийских систем;
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100 радаров наблюдения;
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100 тысяч артиллерийских боеприпасов;
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1100 радаров наземного наблюдения - в среднесрочной перспективе.
Писториус подчеркнул, что приоритетом остается усиление противовоздушной обороны Украины.
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