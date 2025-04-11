Германия передала Украине 30 ракет для Patriot и готовит новый пакет помощи, - Писториус

Германия передала Украине 30 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, а также готовит масштабный пакет военной помощи, в частности ПВО, бронетехнику, беспилотники и боеприпасы.

Об этом сообщил и.о. министра обороны ФРГ Борис Писториус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Потому, что мы хотим сделать свой вклад в то, чтобы Кривой Рог не повторился", - подчеркнул Писториус.

В этом году на поддержку Украины ФРГ выделила около 7 миллиардов евро, из которых 3 млрд недавно одобрены Бундестагом. Кроме этого, уже предусмотрено еще 8 млрд до 2029 года. В целом - более 11 миллиардов евро.

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В рамках новой помощи планируется:

4 дополнительные системы IRIS-T и 300 управляемых ракет;

120 ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплексов);

300 разведывательных беспилотников;

25 БМП Мардер;

15 танков Leopard;

14 артиллерийских систем;

100 радаров наблюдения;

100 тысяч артиллерийских боеприпасов;

1100 радаров наземного наблюдения - в среднесрочной перспективе.

Писториус подчеркнул, что приоритетом остается усиление противовоздушной обороны Украины.

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