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Новости Военная помощь Украине
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Германия передала Украине 30 ракет для Patriot и готовит новый пакет помощи, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус

Германия передала Украине 30 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, а также готовит масштабный пакет военной помощи, в частности ПВО, бронетехнику, беспилотники и боеприпасы.

Об этом сообщил и.о. министра обороны ФРГ Борис Писториус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Потому, что мы хотим сделать свой вклад в то, чтобы Кривой Рог не повторился", - подчеркнул Писториус.

В этом году на поддержку Украины ФРГ выделила около 7 миллиардов евро, из которых 3 млрд недавно одобрены Бундестагом. Кроме этого, уже предусмотрено еще 8 млрд до 2029 года. В целом - более 11 миллиардов евро.

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В рамках новой помощи планируется:

  • 4 дополнительные системы IRIS-T и 300 управляемых ракет;

  • 120 ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплексов);

  • 300 разведывательных беспилотников;

  • 25 БМП Мардер;

  • 15 танков Leopard;

  • 14 артиллерийских систем;

  • 100 радаров наблюдения;

  • 100 тысяч артиллерийских боеприпасов;

  • 1100 радаров наземного наблюдения - в среднесрочной перспективе.

Писториус подчеркнул, что приоритетом остается усиление противовоздушной обороны Украины.

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Автор: 

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сподіваюся MSE Pac-3
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11.04.2025 10:31 Ответить
Danke schön
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11.04.2025 10:33 Ответить
Коло Кривого Рогу там мабуть і Петріота немає
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11.04.2025 10:36 Ответить
О, ну це хоч шось. Якби ще кілька батарей до цих ракет додали, взагалі б було чудово
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11.04.2025 10:40 Ответить
Ще б "Таурусів" додали, як бонус....
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11.04.2025 10:58 Ответить
Дай Таурісів хоча б з десяток, спеціально для мацкви - на подарунок плешивому гітлеру! Ото б було свято так свято!!!!
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11.04.2025 11:15 Ответить
Десь читав, що там є обмеження по дальності, якщо передають якійсь країні.
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11.04.2025 11:25 Ответить
Усіх би думаю влаштувало обмеження по дальності до москви на 9 травня в трибуну з путіним. Десятка ракет думаю б вистачило, щоб прорвати їх ппо в той час.
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11.04.2025 11:46 Ответить
Краще, ніж нічого...але все одно дякуємо!
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11.04.2025 12:41 Ответить
 
 