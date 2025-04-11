Великобритания и Норвегия профинансируют поставки сотен тысяч дронов для Украины, - Bloomberg

Великобритания и Норвегия совместно профинансируют новый пакет военной помощи Украине на сумму $580 млн (450 млн фунтов стерлингов), который предусматривает массовую доставку беспилотников на фронт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Британии.

"На сегодняшней встрече союзников Украины в Брюсселе, будет представлен совместный пакет помощи на £450 миллионов ($580 миллионов).

Средства поступят из уже выделенных фондов и пойдут на быструю поставку дронов типа FPV для ударов по целям врага.

Также предусмотрена помощь в виде радарных систем и противотанковых мин", - пишет издание.

Этот новый пакет военной поддержки был объявлен через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп выразил разочарование в связи с отсутствием прогресса в переговорах с Путиным по прекращению войны в Украине.

"По данным британского Минобороны, FPV-дроны, которые будут переданы Украине, будут закупаться у британских и украинских производителей.

Часть пакета также пойдет на ремонт и техническое обслуживание вооружения и транспорта", - отмечает Bloomberg.

На встрече, которую возглавляет Великобритания, собирается так называемая Контактная группа по обороне Украины.

Как отметил министр обороны Джон Гили, ее работа является "критически важной для того, чтобы усилить позиции Украины и надавить на Путина, заставляя его остановить эту ужасную войну".

По его словам, "мы не имеем права ставить мир под угрозу, забывая о войне. Именно поэтому сегодняшний масштабный пакет усилит помощь фронту".

В четверг Гили также провел встречу со странами, входящими в так называемую "коалицию желающих" - группу стран НАТО и внеблоковых государств, готовых предоставить силы для помощи Украине в случае мирного соглашения с целью сдерживания будущей агрессии России.

Несмотря на заверения Гили, что план уже "хорошо проработан", по данным Bloomberg, он рискует затормозиться из-за нежелания США предоставить четкие гарантии безопасности для этой миссии.

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