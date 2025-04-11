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Новости Иностранные миротворцы в Украине Коалиция желающих
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Около шести стран готовы отправить военный контингент в Украину, - AFP

Сейчас около шести стран готовы отправить военный контингент в Украину

В "коалиции желающих" есть шесть стран, которые готовы отправить военный контингент в Украину.

Об этом пишет AFP, передает Цензор.НЕТ.

10 апреля состоялось заседание "коалиции желающих" во главе с Францией и Великобританией по обеспечению прекращения огня в Украине.

"Наше планирование является реальным и существенным. Наши планы хорошо разработаны", - сказал британский министр обороны Джон Гилли на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Лондон утверждал, что на повторных раундах переговоров достигли прогресса. Другие министры, однако, заявили, что до сих пор существует неопределенность относительно целей любого возможного развертывания войск и будет ли оно поддерживаться военной мощью США.

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Европейские чиновники говорят, что сейчас примерно шесть стран, включая Великобританию, Францию и страны Балтии, заявили, что могут предоставить войска.

Тогда как шведский министр Пол Йонсон сказал, что у Стокгольма есть "ряд вопросов, которые мы должны прояснить", прежде чем брать какие-либо обязательства.

"Полезно, если есть ясность того, что будет предусматривать эта миссия, и что мы делаем - будем ли мы поддерживать мир, сдерживать или успокаивать", - сказал он.

Министра обороны Рубена Брекельманса также интересует, что делать в случае различных сценариев, например, если будет эскалация со стороны РФ.

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Главной проблемой для европейских союзников, которые пытаются создать какой-либо план, является то, что они преимущественно не знают об усилиях США с Россией по прекращению боевых действий.

Напоминаем, 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходило первое заседание министров обороны стран в формате "коалиции желающих" обеспечить в Украине долгосрочный мир, начатом в феврале Францией и Британией. Во встрече участвовали представители 30 стран из Европы и не только - присутствовали Новая Зеландия, Австралия, Япония.

Автор: 

Великобритания (4950) миротворцы (1158) Франция (3506) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+20
Близько шести країн???

Около 6-ти стран - это 5,8 или 6,4? ****, дЕбилы.
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11.04.2025 01:35
+14
Росія, Пн.Корея, Китай, Білорусь, Непал і Іран?
Поки одні лише готуються, інші вже давно тут.
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11.04.2025 01:39
+7
"Коаліція охочих" мені чогось нагадує "пункти незламності"
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11.04.2025 07:15
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Правила форума Совет форумчан
Близько шести країн???

Около 6-ти стран - это 5,8 или 6,4? ****, дЕбилы.
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11.04.2025 01:35 Ответить
6 плюс минус
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11.04.2025 02:24 Ответить
Текст знову по-дебільному написано… (с)
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11.04.2025 05:31 Ответить
Це шедевр
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11.04.2025 06:47 Ответить
Згодній на все аби ментів захистити
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11.04.2025 10:07 Ответить
Звучить як Авіаносець "Андрій Парубій"
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11.04.2025 14:31 Ответить
Росія, Пн.Корея, Китай, Білорусь, Непал і Іран?
Поки одні лише готуються, інші вже давно тут.
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11.04.2025 01:39 Ответить
Якось диаився одного блогера, так він десь нарив состав одного батальона бригади з чечні, так крім тих шо ви написали, ще Ємен, Сирія, Афганістан, Казахстан, Узбекистан та ще декілька країн Африки
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11.04.2025 10:22 Ответить
Дуже важко було точно порахувати, тому округлили до найближчого круглого числа - до шести.
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11.04.2025 02:13 Ответить
BBC
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер чітко дав зрозуміти, що такі сили будуть життєздатними лише за умови гарантій безпеки від Сполучених Штатів, які Вашингтон досі відмовлявся обговорювати. У лютому, коли коаліція тільки формувалася, Стармер заявив, що підтримка США необхідна, оскільки гарантії безпеки США є «єдиним способом» ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну.

Практично з моменту оголошення про створення Коаліції добровільних Велика Британія та Франція намагаються переконати Трампа допомогти якщо не військами, то логістикою, засобами протиповітряної оборони та розвідки. Ці зусилля поки що не дали результатів.
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11.04.2025 03:05 Ответить
Передбачається, що гіпотетичні коаліційні сили будуть розгорнуті лише після набуття чинності мирної угоди.
Повністю укомплектована українська армія слугуватиме головною лінією стримування.
Європейські війська забезпечуватимуть безпеку критично важливої національної інфраструктури, великих портів та міст, розташованих далеко від лінії фронту.
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11.04.2025 03:06 Ответить
Європейські офіційні особи, які говорили з Bloomberg на умовах анонімності, заявили, що вони змирились з тим, що адміністрація Трампа майже напевно виведе частину з приблизно 80 000 американських військовослужбовців, дислокованих на континенті, в тому числі в деяких східних країнах, де Росія становить найсерйознішу загрозу, і тепер працюють над тим, щоб обмежити шкоду від цих дій.
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11.04.2025 03:08 Ответить
Без штатов у них непроизвольное мочеиспускание при виде кацапов.
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11.04.2025 13:35 Ответить
со штамами тоже))))
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11.04.2025 19:04 Ответить
Якусь країну явно недокраїною вважають. Або як ще зрозуміти вислів "близько шести"?
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11.04.2025 03:56 Ответить
Десь між 5,5 і 6,6...
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11.04.2025 11:07 Ответить
Європа роздухарилася. Вже вкотре, і це все від розуміння, що ніякої мирної угоди найближчим часом не буде, отже ніяких іноземних військ на території України теж
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11.04.2025 07:10 Ответить
Пішов на хе..р боте!!!
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11.04.2025 08:25 Ответить
Сам туди йди! Я звичайна людина, яка має чим думати
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11.04.2025 12:19 Ответить
"Коаліція охочих" мені чогось нагадує "пункти незламності"
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11.04.2025 07:15 Ответить
Можемо направити...але після війни. Яка хрен коли закінчиться з такою "коаліцією і допомогою". Круті, однако...
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11.04.2025 08:06 Ответить
Охочі, але неспроможні
Як 90річний дід у стрипбарі
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11.04.2025 08:29 Ответить
Хотят-то они хотят. Ну, а если кремлёвская Моль не разрешит этим невероятно дерзким и смелым 6-ти странам разместить в войска в Украине? Что они сделают?

Выразят глубокую озабоченность ...
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11.04.2025 10:18 Ответить
"В "коаліції охочих" є шість країн, які готові відправити військовий контингент в Україну."

Чому ж не відправляють, якщо вже готові?
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11.04.2025 11:05 Ответить
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11.04.2025 11:22 Ответить
Цікава цифра близ ко шести. З рахуванням до десяти у когось проблеми? Тому близько 6.? Сем,восем,десь так.
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11.04.2025 11:38 Ответить
Ну, нарешті!
Хай Україна поки, що не в НАТО, проте НАТО вже в Україні, а значит Україна теж в НАТО!
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11.04.2025 12:18 Ответить
Близько шести це як 5,8 чи 6,4? Інколи мені Здається що у журналістиці зараз працюють безграмотні патологічні дебіли!!!
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11.04.2025 12:20 Ответить
А ось i ********!
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11.04.2025 19:06 Ответить
Готові відправити - але не військовий контингент, а інструкторів. І не на фронт, а на західний кордон. І не зараз, а тільки коли буде підписано мирну угоду.
Як в тому анектоді про виграш автомобіля в лотерею.
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11.04.2025 13:58 Ответить
Було близько 20, а стало близько 6. Скоро стане близько однієї...
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11.04.2025 22:42 Ответить
 
 