Около шести стран готовы отправить военный контингент в Украину, - AFP

В "коалиции желающих" есть шесть стран, которые готовы отправить военный контингент в Украину.

Об этом пишет AFP, передает Цензор.НЕТ.

10 апреля состоялось заседание "коалиции желающих" во главе с Францией и Великобританией по обеспечению прекращения огня в Украине.

"Наше планирование является реальным и существенным. Наши планы хорошо разработаны", - сказал британский министр обороны Джон Гилли на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Лондон утверждал, что на повторных раундах переговоров достигли прогресса. Другие министры, однако, заявили, что до сих пор существует неопределенность относительно целей любого возможного развертывания войск и будет ли оно поддерживаться военной мощью США.

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Европейские чиновники говорят, что сейчас примерно шесть стран, включая Великобританию, Францию и страны Балтии, заявили, что могут предоставить войска.

Тогда как шведский министр Пол Йонсон сказал, что у Стокгольма есть "ряд вопросов, которые мы должны прояснить", прежде чем брать какие-либо обязательства.

"Полезно, если есть ясность того, что будет предусматривать эта миссия, и что мы делаем - будем ли мы поддерживать мир, сдерживать или успокаивать", - сказал он.

Министра обороны Рубена Брекельманса также интересует, что делать в случае различных сценариев, например, если будет эскалация со стороны РФ.

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Главной проблемой для европейских союзников, которые пытаются создать какой-либо план, является то, что они преимущественно не знают об усилиях США с Россией по прекращению боевых действий.

Напоминаем, 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходило первое заседание министров обороны стран в формате "коалиции желающих" обеспечить в Украине долгосрочный мир, начатом в феврале Францией и Британией. Во встрече участвовали представители 30 стран из Европы и не только - присутствовали Новая Зеландия, Австралия, Япония.