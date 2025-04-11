Около шести стран готовы отправить военный контингент в Украину, - AFP
В "коалиции желающих" есть шесть стран, которые готовы отправить военный контингент в Украину.
Об этом пишет AFP, передает Цензор.НЕТ.
10 апреля состоялось заседание "коалиции желающих" во главе с Францией и Великобританией по обеспечению прекращения огня в Украине.
"Наше планирование является реальным и существенным. Наши планы хорошо разработаны", - сказал британский министр обороны Джон Гилли на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Лондон утверждал, что на повторных раундах переговоров достигли прогресса. Другие министры, однако, заявили, что до сих пор существует неопределенность относительно целей любого возможного развертывания войск и будет ли оно поддерживаться военной мощью США.
Европейские чиновники говорят, что сейчас примерно шесть стран, включая Великобританию, Францию и страны Балтии, заявили, что могут предоставить войска.
Тогда как шведский министр Пол Йонсон сказал, что у Стокгольма есть "ряд вопросов, которые мы должны прояснить", прежде чем брать какие-либо обязательства.
"Полезно, если есть ясность того, что будет предусматривать эта миссия, и что мы делаем - будем ли мы поддерживать мир, сдерживать или успокаивать", - сказал он.
Министра обороны Рубена Брекельманса также интересует, что делать в случае различных сценариев, например, если будет эскалация со стороны РФ.
Главной проблемой для европейских союзников, которые пытаются создать какой-либо план, является то, что они преимущественно не знают об усилиях США с Россией по прекращению боевых действий.
Напоминаем, 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходило первое заседание министров обороны стран в формате "коалиции желающих" обеспечить в Украине долгосрочный мир, начатом в феврале Францией и Британией. Во встрече участвовали представители 30 стран из Европы и не только - присутствовали Новая Зеландия, Австралия, Япония.
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Около 6-ти стран - это 5,8 или 6,4? ****, дЕбилы.
Поки одні лише готуються, інші вже давно тут.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер чітко дав зрозуміти, що такі сили будуть життєздатними лише за умови гарантій безпеки від Сполучених Штатів, які Вашингтон досі відмовлявся обговорювати. У лютому, коли коаліція тільки формувалася, Стармер заявив, що підтримка США необхідна, оскільки гарантії безпеки США є «єдиним способом» ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну.
Практично з моменту оголошення про створення Коаліції добровільних Велика Британія та Франція намагаються переконати Трампа допомогти якщо не військами, то логістикою, засобами протиповітряної оборони та розвідки. Ці зусилля поки що не дали результатів.
Повністю укомплектована українська армія слугуватиме головною лінією стримування.
Європейські війська забезпечуватимуть безпеку критично важливої національної інфраструктури, великих портів та міст, розташованих далеко від лінії фронту.
Як 90річний дід у стрипбарі
Выразят глубокую озабоченность ...
Чому ж не відправляють, якщо вже готові?
Хай Україна поки, що не в НАТО, проте НАТО вже в Україні, а значит Україна теж в НАТО!
Як в тому анектоді про виграш автомобіля в лотерею.