Около 40 стран обсуждают поддержку Украины на "Рамштайн" в Брюсселе, - Писториус

В Брюсселе проходит 27-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины под немецко-британским председательством, участие принимают около 40 стран, включая США.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я рад быть здесь сегодня, на день позже, чем мои коллеги, на 27-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое возглавляю я и мой британский коллега Джон Гили. Мы, европейцы несем особую ответственность за поддержку Украины и ее будущее", - заявил Писториус.

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Участие в мероприятии принимают около 40 стран, в том числе США, которые представлены делегацией. Американский представитель Пит Хегсет присоединится онлайн.

Министр обороны ФРГ подчеркнул, что Россия не уменьшает интенсивности боевых действий, а наоборот, продолжает атаки на Украину, включая удары по гражданской инфраструктуре.

"Для меня совершенно ясно, что нам все еще нужна сильная в военном отношении Украина, и она нуждается в нашей поддержке, только тогда мы сможем расчистить путь к мирному урегулированию", - подчеркнул Писториус.

Он также напомнил, что Германия выделяет дополнительно более 11 миллиардов евро на помощь Украине - 3 миллиарда уже в этом году и еще 8 миллиардов до 2029 года.

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