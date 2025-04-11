27-е заседание в формате "Рамштайн" началось в Брюсселе
Под совместным председательством министра обороны Великобритании Джона Гили и министра обороны Германии Бориса Писториуса в Брюсселе началось заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Это уже 27-я встреча в этом формате.
На заседании также присутствует министр обороны Украины Рустем Умеров.
По данным СМИ, на заседании могут объявить о пакете помощи для Украины на $580 млн.
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Олег #590959
показать весь комментарий11.04.2025 11:44 Ответить Мне нравится 0
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