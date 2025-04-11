РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9579 посетителей онлайн
Новости Заседание Рамштайна
545 1

27-е заседание в формате "Рамштайн" началось в Брюсселе

Заседание в формате Рамштайн стартовало 11 апреля 2025 года

Под совместным председательством министра обороны Великобритании Джона Гили и министра обороны Германии Бориса Писториуса в Брюсселе началось заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Это уже 27-я встреча в этом формате.

На заседании также присутствует министр обороны Украины Рустем Умеров.

По данным СМИ, на заседании могут объявить о пакете помощи для Украины на $580 млн.

Также читайте: Хегсет присоединится к "Рамштайн" в поддержку Украины по видеосвязи, - СМИ

Автор: 

Брюссель (618) Рамштайн (146)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Четвертый год войны, 27 заседание Рамштайн, пол сотни стран участников, а результат в 27 раз кот наплакал, учитывая их совокупные возможности. Правда, даже без этих кошачьих слез Украина едва бы выстояла, вот такие дела.
показать весь комментарий
11.04.2025 11:44 Ответить
 
 