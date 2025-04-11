Государства-участники "Рамштайн" пообещали Украине 21 млрд евро на военную поддержку, - Гили

Во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", состоявшееся в Брюсселе, страны-участницы пообещали Украине дополнительную военную помощь на сумму 21 миллиард евро.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили на пресс-конференции, состоявшейся после заседания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам министра, в заседании принимали участие 51 страна и партнер, в частности - из Европы, Индо-Тихоокеанского региона и Южной Америки. Гили выразил удовлетворение результатами заседания и подчеркнул важность новых обязательств по военной помощи:

"Новые обязательства относительно военной помощи, объявленные сегодня в рамках Контактной группы, составляют более 21 миллиарда евро", - заявил Гили.

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Великобритания, по словам министра, в этом году потратит рекордные 4,5 миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Украины. Кроме того, Гили объявил, что будет выделено 350 миллионов фунтов стерлингов на обеспечение украинских военных новыми средствами:

"Этот пакет включает радарные системы, противотанковые мины и сотни и тысячи новых беспилотников", - добавил министр.

Также 150 миллионов фунтов стерлингов будет направлено на ремонт и обслуживание боевой техники. Министр отметил, что это - часть нового усилия для ремонта 3000 украинских транспортных средств, которые могут быть использованы на передовой уже в ближайшие месяцы:

"Это является частью новых усилий, направленных на ремонт 3000 украинских транспортных средств, которые могут быть возвращены в борьбу с Путиным в ближайшие месяцы", - подчеркнул Гили.

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