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Новости Военная помощь Украине Заседание Рамштайна
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Германия выделяет Украине 11 млрд евро военной помощи до 2029 года, - Умеров

Умеров обсудил со странами-партнерами оборонные потребности Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Германия предоставит Украине 11 миллиардов евро военной поддержки до 2029 года.

Об этом министр написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен народу и правительству Германии, в частности моему коллеге-министру Писториусу за сегодняшнее объявление о выделении 11 миллиардов евро дальнейшей военной поддержки Украине до 2029 года", - отметил Умеров.

По его словам, в 2025 году Германия планирует поставки таких вооружений:

  • системы ПВО IRIS-T с ракетами,

  • ракеты Патриот,

  • боевые машины пехоты Marder,

  • танки Leopard,

  • артиллерийские системы.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая накануне встречи в формате "Рамштайн", отметил приоритетность противовоздушной обороны: "Наш приоритет - ПВО, и очень важно, чтобы партнеры нас услышали".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норвегия поможет вооружить бригады ВСУ современными средствами поражения и бронетехникой, - Умеров

Автор: 

Германия (6949) помощь (7797) Умеров Рустем (525)


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Топ комментарии
+10
Бажано б вже новому уряду
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11.04.2025 13:40
+5
И с чего у тебя рожа так расплылась.
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11.04.2025 13:39
+5
Бажано нічого не дава в руки цьому злодію !!!
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11.04.2025 13:43
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И с чего у тебя рожа так расплылась.
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11.04.2025 13:39 Ответить
Бажано б вже новому уряду
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11.04.2025 13:40 Ответить
це московщина до 2029 року проіснує?

чи то вже на війну проти Китаю?
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11.04.2025 13:41 Ответить
Бажано нічого не дава в руки цьому злодію !!!
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11.04.2025 13:43 Ответить
"Бабло привалило" это подпись к фото.
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11.04.2025 13:48 Ответить
На світлині: зажерливе мурло вищирилося на бабло.
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11.04.2025 13:49 Ответить
Такими темпами, как война идёт, то до 2029 года и Украины може не стать, как государства ! экономика дышит на ладан, мужского населения почти не останется, разве что завезут мужиков из : Израиля ,Бангладеш и других стран...
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11.04.2025 13:49 Ответить
Цікаво, коли т.з. партнери почнуть виділяти допомогу не до якогось року просто щоб війна потихеньку тривала, а конкретно у необхідній кількості під вирішення того чи іншого військового завдання? Думаю що ніколи.
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11.04.2025 13:56 Ответить
без тебя знаем, констататор-узурпатор зЕлёный
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11.04.2025 13:58 Ответить
 
 