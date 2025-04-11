Германия выделяет Украине 11 млрд евро военной помощи до 2029 года, - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Германия предоставит Украине 11 миллиардов евро военной поддержки до 2029 года.
Об этом министр написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарен народу и правительству Германии, в частности моему коллеге-министру Писториусу за сегодняшнее объявление о выделении 11 миллиардов евро дальнейшей военной поддержки Украине до 2029 года", - отметил Умеров.
По его словам, в 2025 году Германия планирует поставки таких вооружений:
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системы ПВО IRIS-T с ракетами,
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ракеты Патриот,
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боевые машины пехоты Marder,
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танки Leopard,
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артиллерийские системы.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая накануне встречи в формате "Рамштайн", отметил приоритетность противовоздушной обороны: "Наш приоритет - ПВО, и очень важно, чтобы партнеры нас услышали".
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