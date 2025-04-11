Норвегия поможет вооружить бригады ВСУ современными средствами поражения и бронетехникой, - Умеров

Норвегия поможет вооружить бригады ВСУ современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями, а также готова выделить значительные средства на закупку боеприпасов в рамках "чешской инициативы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи с министром обороны Норвегии Торе Оншуусом Сандвиком.

Так, Умеров поблагодарил за инициативу правительства и поддержку народа Норвегии, в частности за решение выделить дополнительные 5 миллиардов евро помощи по безопасности Украине на 2025 год, поднимая общий объем помощи на этот год до 7 млрд евро.

Также стороны проанализировали пути, как эффективно направить эти средства для усиления Сил обороны Украины.

Также читайте: Норвегия официально присоединилась к "коалиции дронов" для Украины

По словам министра, одним из ключевых направлений является оснащение подразделений.

"Норвегия поможет вооружить наши бригады современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями. Это критически важная поддержка на фоне актуальных угроз", - рассказал он.

Вторым приоритетом является обеспечение боеприпасами. Стороны обсудили различные механизмы поставки качественных снарядов для фронта. Норвегия, как активный участник "чешской инициативы", готова выделить значительные средства на закупку боеприпасов для украинской армии.

Читайте: Великобритания и Норвегия профинансируют поставки сотен тысяч дронов для Украины, - Bloomberg

"Также сосредоточили внимание на развитии оборонно-промышленного сотрудничества. Обсудили запуск новых совместных проектов с норвежскими компаниями - в частности в сферах ПВО и морских решений, где Норвегия имеет уникальный опыт. Двигаемся в направлении углубления этого взаимодействия", - добавил Умеров.