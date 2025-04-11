Норвегия официально присоединилась к "коалиции дронов" для Украины

Норвегия официально стала частью возглавляемой Великобританией и Латвией "коалиции дронов" для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны Норвегии.

Документ об официальном присоединении к коалиции 11 апреля подписал в Брюсселе министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

"Вместе мы строим мощный альянс для поддержки Украины.

Официальный документ об этом подписал министр обороны Туре О. Сандвик

в Брюсселе сегодня утром", - отмечается в сообщении.

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Что такое Коалиция дронов

В феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате "Рамштайн" по инициативе Латвии и Украины была сформирована Коалиция дронов. Сейчас Латвия вместе с Великобританией координируют работу инициативы. Кроме лидеров, Коалиция насчитывает еще 15 государств: Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Швеция и Эстония.

Главная цель Коалиции - обеспечить украинские Силы обороны беспилотниками и укрепить оборонную промышленность Украины и государств-партнеров ради создания технологического преимущества над врагом в долгосрочной перспективе.

Напомним, за год работы Коалиции дронов получено помощи от партнеров на более чем 2 млрд евро.

В марте 2025 года Коалиция дронов выделила 20 млн евро из общего фонда на закупку разведывательных БПЛА тактического уровня для Сил обороны.