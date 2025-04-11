Зеленский перед "Рамштайном": ПВО - наш приоритет, надо закрыть дефицит систем

Президент Владимир Зеленский озвучил приоритет Украины перед началом нового заседания в формате "Рамштайн".

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Наш приоритет - ПВО, и очень важно, чтобы партнеры нас услышали. Украинцы умеют быть точными. Мы научились сбивать уже очень много российского оружия террора. Нам нужно лишь покрыть дефицит систем ПВО, чтобы наша защита неба стала сильнее", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, партнеры могут в этом помочь, а также активизировать реализацию всех договоренностей, достигнутых ранее.

"Петриоты", которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь", - подытожил он.

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