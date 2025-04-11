РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9755 посетителей онлайн
Новости Заседание Рамштайна
576 9

Зеленский перед "Рамштайном": ПВО - наш приоритет, надо закрыть дефицит систем

Зеленский назвал приоритеты перед Рамштайном

Президент Владимир Зеленский озвучил приоритет Украины перед началом нового заседания в формате "Рамштайн".

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Наш приоритет - ПВО, и очень важно, чтобы партнеры нас услышали. Украинцы умеют быть точными. Мы научились сбивать уже очень много российского оружия террора. Нам нужно лишь покрыть дефицит систем ПВО, чтобы наша защита неба стала сильнее", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, партнеры могут в этом помочь, а также активизировать реализацию всех договоренностей, достигнутых ранее.

"Петриоты", которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь", - подытожил он.

Также читайте: Около 40 стран обсуждают поддержку Украины на "Рамштайн" в Брюсселе, - Писториус

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) ПВО (2742) Рамштайн (146)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Петріоти", які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя

Вже казав це раніше. Щось якось черги бажаючих як тоді, так і зараз не спостерігається...
показать весь комментарий
11.04.2025 11:45 Ответить
Наш пріоритет

україна, це зєлєнскій!
зєлєнскій, це україна!

конча заспа, захищена надійно.
показать весь комментарий
11.04.2025 11:47 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2025 11:47 Ответить
А як же приоритет шашликів та Великого крадівництва під твоїм патронатом?
показать весь комментарий
11.04.2025 11:55 Ответить
Приірітет для нього зараз асіальт рішило наостанок ще намародерити
показать весь комментарий
11.04.2025 11:57 Ответить
миллион дронов уже у резникова
показать весь комментарий
11.04.2025 12:03 Ответить
Боневтіке Потужно-Брехливий, а де наші, українські системи ППО, наприклад "Кільчень", яку розпочали розробляти "бариги" ще у 2018 року? Скільки ти будеш брати все в борг? Хто буде розраховуватися за твої про..би і піар?
показать весь комментарий
11.04.2025 12:04 Ответить
Мудаки зелёные.
показать весь комментарий
11.04.2025 13:06 Ответить
Черговий банальний висер.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:00 Ответить
 
 