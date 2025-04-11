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Новости Коалиция РЭБ
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В рамках "Рамштайн" создана "коалиция РЭБ" в поддержку Украины, - минобороны Германии

Закупки беспилотных систем и РЭБ

Германия и десять партнеров объявили о создании новой коалиции в рамках формата "Рамштайн" - в сфере радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства Германии, информирует Цензор.НЕТ.

Эта коалиция стала девятой в рамках "Рамштайн" и имеет целью усилить способности Украины в таких критически важных сферах:

  • обеспечение защищенной связи ВСУ;

  • ведение разведки и подавление коммуникаций противника;

  • защита от дронов;

  • повышение эффективности украинских систем вооружения.

В Минобороны Германии отметили, что полученные во время работы коалиции знания будут использованы и для совершенствования возможностей немецкого Бундесвера.

"Средства радиоэлектронной борьбы необходимы для эффективной защиты жизни, инфраструктуры и техники солдат, а также гражданского населения. Контроль над электромагнитным спектром имеет важное значение для эффективной борьбы в современной войне", - подчеркнули в министерстве.

Особое внимание уделено защите от беспилотников, которые все активнее применяются на фронте с обеих сторон.

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Автор: 

Германия (6949) коалиция (3832) РЭБ (129) Рамштайн (146) война в Украине (3789)


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А де розташується РЕБ? По Одеру і Нейсе?
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11.04.2025 12:33 Ответить
А тобі як би хотілося?
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11.04.2025 12:44 Ответить
Коаліція в Рамштайні створює Коаліцію РЕБ
Коаліція дронів терміново потрібна і Коаліція снарядів
Коаліція патронів теж не завадить
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11.04.2025 12:41 Ответить
" Толя Бутко". Робочий НІК, зарєєстрований 04. 02.2025- го.
Напряцьовує аудиторію.
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11.04.2025 12:46 Ответить
 
 