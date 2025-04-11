В рамках "Рамштайн" создана "коалиция РЭБ" в поддержку Украины, - минобороны Германии

Германия и десять партнеров объявили о создании новой коалиции в рамках формата "Рамштайн" - в сфере радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства Германии, информирует Цензор.НЕТ.

Эта коалиция стала девятой в рамках "Рамштайн" и имеет целью усилить способности Украины в таких критически важных сферах:

обеспечение защищенной связи ВСУ;

ведение разведки и подавление коммуникаций противника;

защита от дронов;

повышение эффективности украинских систем вооружения.

В Минобороны Германии отметили, что полученные во время работы коалиции знания будут использованы и для совершенствования возможностей немецкого Бундесвера.

"Средства радиоэлектронной борьбы необходимы для эффективной защиты жизни, инфраструктуры и техники солдат, а также гражданского населения. Контроль над электромагнитным спектром имеет важное значение для эффективной борьбы в современной войне", - подчеркнули в министерстве.

Особое внимание уделено защите от беспилотников, которые все активнее применяются на фронте с обеих сторон.

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