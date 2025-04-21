Україна під час перемовин у Лондоні просуватиме безумовне припинення вогню, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі зі США та європейськими союзниками в Лондоні 23 квітня українська делегація акцентуватиме на можливості встановлення "безумовного припинення вогню".

Про це він сказав у вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський нагадав про пропозицію Києва припинити обстріли цивільної інфраструктури, яку можна втілити забороною ударів ракет і далекобійних дронів.

"Представники України – і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня – матимуть основне завдання, першочергове саме щодо безумовного припинення вогню – саме це має бути початком. Мир приходить у тиші. І тільки коли є справжня тиша й коли люди довіряють усьому процесу перемовин, тоді можуть розв’язуватися фундаментальні питання", - наголосив голова держави.

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Він зауважив, що сьогодні російських ударів іще більше.

"Тільки на середину сьогоднішнього дня, на 13-ту годину, було майже 3 тисячі обстрілів, штурмів, інших ударів. Було застосування російських ракет, "шахедів", майже 90 авіабомб, застосування важкого озброєння, дронів. Російські атаки тривають по всьому фронту. Ввечері очікую на нову доповідь Головкома Сирського", - додав президент.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 23 квітня, представники України, США, Британії та Франції зустрінуться у Лондоні на новий раунд перемовин. Сторони обговорюватимуть умови припинення вогню.