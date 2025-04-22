У Трампа вважають, що Україна готова віддати РФ 20% території заради мирної угоди, - NYP

В адміністрації Трампа переконані, що Україна нібито готова віддати під контроль РФ 20% своєї території у межах майбутньої мирної угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New York Post.

Як зазначається у публікації, видання Wall Street Journal нещодавно писало, що пропозиція також може включати "визнання" Вашингтоном окупованого Криму "територією Росії".

"Хоча The Post не зміг незалежно перевірити цю інформацію, високопоставлений чиновник адміністрації в п'ятницю заявив, що Київ під час переговорів із делегацією США минулого тижня був найбільше стурбований "сухопутною" частиною угоди, посилаючись на "визнання" окупованих Росією частин України суверенною територією Москви", - пише NYP.

Американський посадовець розповів західним ЗМІ, що Україна, схоже, "готова поступитися 20% своєї землі", доки це вважається "де-факто" визнанням території, а не "де-юре".

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"Де-факто" означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не кажемо, що (Україна) віддасть її назавжди. "Де-юре" означає, що ми визнаємо, що (росіяни) захопили цю землю, і ми більше ніколи її не побачимо", - розповів неназваний посадовець США.