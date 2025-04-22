У Трампа вважають, що Україна готова віддати РФ 20% території заради мирної угоди, - NYP
В адміністрації Трампа переконані, що Україна нібито готова віддати під контроль РФ 20% своєї території у межах майбутньої мирної угоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на New York Post.
Як зазначається у публікації, видання Wall Street Journal нещодавно писало, що пропозиція також може включати "визнання" Вашингтоном окупованого Криму "територією Росії".
"Хоча The Post не зміг незалежно перевірити цю інформацію, високопоставлений чиновник адміністрації в п'ятницю заявив, що Київ під час переговорів із делегацією США минулого тижня був найбільше стурбований "сухопутною" частиною угоди, посилаючись на "визнання" окупованих Росією частин України суверенною територією Москви", - пише NYP.
Американський посадовець розповів західним ЗМІ, що Україна, схоже, "готова поступитися 20% своєї землі", доки це вважається "де-факто" визнанням території, а не "де-юре".
"Де-факто" означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не кажемо, що (Україна) віддасть її назавжди. "Де-юре" означає, що ми визнаємо, що (росіяни) захопили цю землю, і ми більше ніколи її не побачимо", - розповів неназваний посадовець США.
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Зокрема, он, на початку обговорення тут висрався Randall Flag #387882
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
3. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
{Стаття 111 із змінами, внесеними згідно із Законами https://protocol.ua/go/1183-18 № 1183-VII від 08.04.2014 , https://protocol.ua/go/1689-18 № 1689-VII від 07.10.2014 ; в редакції Закону https://protocol.ua/go/2113-20 № 2113-IX від 03.03.202
Довічне позбавлння волі.
Можно либо смириться с потерей, либо пытаться отбить. В 2023 попытались. Результат известен. В 2024 потеряли еще 4000 кв. км... Что дальше? Дальше нужна пауза, перемирие, смена военно-политического руководства на более адекватное и подготовка к реваншу. Азербайджану удалось.
какой то НЕНАЗВАННЫЙ ЧЛЕН заявил
сообщения от очередной ТАМПОНОВСКОЙ СОБАКИ 🐕
Примусова зміна громадянства, заслання, тортури та забуття до смерті!
Пресс-секретаршу в стиле бимбо и пуш-ап ещё можно было бы как-то пережить, всё-таки она именно "лицом работает".
Но, ведь этот 80-летний "самовлюблённый необучаемый идиот"(термин Марка Солонина), совершенно ипанулся и на днях назначил на государственный пост колоссальной важности, на должность Генерального прокурора всея Америки точно такую же блондинку-бимбо Пэм Бонди с восторженно глупой физиономией, только постарше, чем кукольно-блондинистая пресс-секретарша Кэролайн Левитт.
Причём охрененный юридический и прокурорский опыт Пэм Бонди-Бимбо приобретала после окончания факультета права в должности пресс-секретарши прокурора округа Хиллсборо, потом была дикторшей на трамповском телеканале Фокс Ньюс...
Охрененно опытный и маститый правовед, обожающая бюстгальтеры и трусы модели пуш-ап... Самое то, что нужно на посту Генерального прокурора гигантской супердержавы в эпоху глобального мирового кризиса.
Ось звідки всі ці намагання привласнити території в Україні, або привласнити Гренландію, Канаду , тощо. Зараз вже повним ходом ми бачимо скасування всіх законів, Конституційних прав громадян - 👉намагаються загнати людей в "приватне право", тобто встановити фактично рабовласництво → "Конституція на паузі" - вам це знайомо ? Совпадєніє ?👈