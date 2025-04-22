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Кремль не знайомий зі змістом "мирного плану" Трампа, - Пєсков
У Кремлі не знайомі зі змістом "мирного плану" Дональда Трампа щодо війни в Україні.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Він зазначив, що "ніхто не робив би його публічним".
"Мирний план" Трампа
В адміністрації Трампа переконані, що Україна нібито готова віддати під контроль РФ 20% своєї території у межах майбутньої мирної угоди.
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що в межах можливої мирної угоди Україна може бути поділена "майже як Берлін після Другої світової війни".
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- трамп живе в своїй реальності (вірить що заморозки і Криму путіну вистачить, і вірить що путін мріє торгувати з сша більше, ніж воювати з Україною)
- пітун - в своїй (готовий і рідкозем продавати, і Антарктику розробляти, і ядерку обговорювати, і африку менше кошмарити, і що завгодно, але принципово не обговорює Україну)
тому, скільки б плюшок трамп не підкидав рашистам, їм це не треба, їх стратегія - захопити Україну, а далі погрожувати Європі.