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Новини Мирний план Трампа
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Кремль не знайомий зі змістом "мирного плану" Трампа, - Пєсков

Мирний план Дональда Трампа. Що кажуть у Кремлі

У Кремлі не знайомі зі змістом "мирного плану" Дональда Трампа щодо війни в Україні.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Він зазначив, що "ніхто не робив би його публічним".

"Мирний план" Трампа

В адміністрації Трампа переконані, що Україна нібито готова віддати під контроль РФ 20% своєї території у межах майбутньої мирної угоди.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що в межах можливої мирної угоди Україна може бути поділена "майже як Берлін після Другої світової війни".

Читайте: "Мирний план" Трампа: припинення вогню контролюватимуть Україна, РФ та третя країна, що не входить до НАТО, - NYP

Автор: 

Пєсков Дмитро (1629) росія (65191) Трамп Дональд (5635)


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Топ коментарі
+6
Що він воно *******! - всі "плани Трампа" створені на лубянці...
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22.04.2025 16:57
+5
Мирний план Трампа збігається з хотєлками путлєра
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22.04.2025 16:53
+3
А Єрмак ще не надіслав вам? Ох брешете…..
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22.04.2025 16:56
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кремлю достатньо і плану "перемоги" від Найвеличнійшого...
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22.04.2025 16:53 Відповісти
Мирний план Трампа збігається з хотєлками путлєра
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22.04.2025 16:53 Відповісти
таки нарешті вусатий сказав правду
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22.04.2025 17:13 Відповісти
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22.04.2025 17:20 Відповісти
Трамп розмістив ще один власний портрет у Білому Домі.
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22.04.2025 17:21 Відповісти
Де його фото не помістити все равно виглядає дебілом
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22.04.2025 17:23 Відповісти
навряд. Гляньте портнікова, він в кожному відео про інше каже:

- трамп живе в своїй реальності (вірить що заморозки і Криму путіну вистачить, і вірить що путін мріє торгувати з сша більше, ніж воювати з Україною)

- пітун - в своїй (готовий і рідкозем продавати, і Антарктику розробляти, і ядерку обговорювати, і африку менше кошмарити, і що завгодно, але принципово не обговорює Україну)

тому, скільки б плюшок трамп не підкидав рашистам, їм це не треба, їх стратегія - захопити Україну, а далі погрожувати Європі.
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22.04.2025 17:35 Відповісти
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22.04.2025 16:53 Відповісти
А Єрмак ще не надіслав вам? Ох брешете…..
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22.04.2025 16:56 Відповісти
Що він воно *******! - всі "плани Трампа" створені на лубянці...
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22.04.2025 16:57 Відповісти
Як завжди - рудий клоун живе у вигаданій ним же ж реальності. І в ній існує мирний план, з яким вже майже погодилися кацапи.
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22.04.2025 17:04 Відповісти
може треюа читати по іншому - в цьому плані ще не була русского рьіла
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22.04.2025 17:08 Відповісти
А що так, наче не у Кремлі для Трампа пишуть зміст? І з ким там у Москві спілкувався спецьпосланець на...?!
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22.04.2025 17:08 Відповісти
Трамп утверждает, что "вот-вот примут", москва- "ничего не слышали". Кто кого н#ет вопрос открытый.
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22.04.2025 17:08 Відповісти
Два дебіла це сила, а ще коли у обох склероз
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22.04.2025 17:20 Відповісти
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22.04.2025 17:15 Відповісти
Мабуть у валізи шукав, а треба було у ху...ла запитати давав він трампону команду чи ні
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22.04.2025 17:19 Відповісти
З літер ж, о, п, а пролематично скласти слово мир! І не тому, що літер забагато, а головне, що літери трохи не ті. Але звідки безмозглим про це знати?
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22.04.2025 17:35 Відповісти
Сам Трамп також не знайомий з цим планом😂
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22.04.2025 17:38 Відповісти
Молодці кацапи. Бажано ще назвати його жовтим земляним хробаком.
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22.04.2025 17:54 Відповісти
Они такие же как он, только без хвоста).
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22.04.2025 18:15 Відповісти
Поводили трампуші по губах.
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22.04.2025 18:06 Відповісти
 
 