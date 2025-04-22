Кремль не знайомий зі змістом "мирного плану" Трампа, - Пєсков

У Кремлі не знайомі зі змістом "мирного плану" Дональда Трампа щодо війни в Україні.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Він зазначив, що "ніхто не робив би його публічним".

"Мирний план" Трампа

В адміністрації Трампа переконані, що Україна нібито готова віддати під контроль РФ 20% своєї території у межах майбутньої мирної угоди.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що в межах можливої мирної угоди Україна може бути поділена "майже як Берлін після Другої світової війни".

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