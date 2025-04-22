"Мирний план" Трампа: припинення вогню контролюватимуть Україна, РФ та третя країна, що не входить до НАТО, - NYP
У "мирному плані" Дональда Трампа обговорюють можливість контролю за припиненням вогню, що здійснюватиме спільна комісія у складі України, Росія та держави, що не входить до НАТО.
Про це пише The New York Post, передає Цензор.НЕТ.
Один із чиновників адміністрації Трампа розповів, що угода може передбачати розгортання європейських сил в Україні, якщо припинення вогню буде досягнуто.
"Складна частина полягає в тому, який вигляд матимуть сили безпеки. Ми називаємо це силами стійкості. Сили стійкості - це частина гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають", - зазначив він.
Також елементом обговорень є створення окремої сили для моніторингу припинення вогню. Це буде "спільна комісія" України, РФ та третьої країни, що не є членом НАТО. Вона мала б спостерігати за лінією фронту, щоб переконатися, що сторони склали зброю.
США також можуть долучитися, про те не "чоботами на землі, а як фінансова сила, разом з третьою стороною", додав він.
"Мирний план" Трампа
В адміністрації Трампа переконані, що Україна нібито готова віддати під контроль РФ 20% своєї території у межах майбутньої мирної угоди.
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що в межах можливої мирної угоди Україна може бути поділена "майже як Берлін після Другої світової війни".
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Такий собі план нарізки.
Програна не війна, а дипломатія, влада за кілька місяців дозволила перетворити Україну із суб'єкта, який воює дванадцятий рік не з бородачами в сандалях, а все таки з однією з найбілших армій - в об'єкт для розділу. І на рахунок ресурсів - на росії теж не все так гладко, віслюки не дадуть збрехать).
А крана, що не входить до НАТО - це беларусь чи кнр ?
П.С.
Це, як припинення сімейного насильства довірити алкашу-чоловіку і його куму...
Кацапоїдні ботоферми з сьогоднішньою реєстрацією і гугл-транслейтом...
И все куило утреться
1. Заморозка войны и отказ Украины от 20% своей территории.
2. Снятие санкция с РФ для восстановления экономики и поплнения запасов военной техники и боеприпасов.
3. Сокращение ВСУ посредством демобилизации (законопроект уже подготовлен)
4. Проведение выборов в украине
5. Возообновление войны во время выборов и неразберихи, когда ВСУ обескровлены демобилизацией и массовым отъездом мужиков после отмены военного положения.
6. Захват всей Правобережной территории по Днепру.
Все рационально и продумано. Осталось только Зеленского с ермаком продавить
це як лишити в кімнаті ґвалтівника, жертву, і третю особу (яка точно не є поліцейським, бо ґвалтівник проти поліції) ,
і підгавкувати жертві
"якось жертва слабо демонструє бажання миру",
"перепиши на мене доходи твоєї сім'ї і оплати мені минулі 3 роки зарплати шерифа"
"пручайтесь тихіше"
-Бажаю!.А що потрібно??
Записуйся в групу...
-Добре. А хто вже записався??
-Я, твоя жінка...
_Е ні..Якщо моя жінка-викреслюй мене
все інше у вас щось занадто смішне та казкове