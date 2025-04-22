"Мирний план" Трампа: припинення вогню контролюватимуть Україна, РФ та третя країна, що не входить до НАТО, - NYP

У "мирному плані" Дональда Трампа обговорюють можливість контролю за припиненням вогню, що здійснюватиме спільна комісія у складі України, Росія та держави, що не входить до НАТО.

Про це пише The New York Post, передає Цензор.НЕТ.

Один із чиновників адміністрації Трампа розповів, що угода може передбачати розгортання європейських сил в Україні, якщо припинення вогню буде досягнуто.

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"Складна частина полягає в тому, який вигляд матимуть сили безпеки. Ми називаємо це силами стійкості. Сили стійкості - це частина гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають", - зазначив він.

Також елементом обговорень є створення окремої сили для моніторингу припинення вогню. Це буде "спільна комісія" України, РФ та третьої країни, що не є членом НАТО. Вона мала б спостерігати за лінією фронту, щоб переконатися, що сторони склали зброю.

США також можуть долучитися, про те не "чоботами на землі, а як фінансова сила, разом з третьою стороною", додав він.

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"Мирний план" Трампа

В адміністрації Трампа переконані, що Україна нібито готова віддати під контроль РФ 20% своєї території у межах майбутньої мирної угоди.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що в межах можливої мирної угоди Україна може бути поділена "майже як Берлін після Другої світової війни".

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