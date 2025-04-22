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Новини Мирний план Трампа Мирний план Переговори про припинення вогню
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"Мирний план" Трампа: припинення вогню контролюватимуть Україна, РФ та третя країна, що не входить до НАТО, - NYP

Хто контролюватиме припинення вогню. Деталі від ЗМІ

У "мирному плані" Дональда Трампа обговорюють можливість контролю за припиненням вогню, що здійснюватиме спільна комісія у складі України, Росія та держави, що не входить до НАТО.

Про це пише The New York Post, передає Цензор.НЕТ.

Один із чиновників адміністрації Трампа розповів, що угода може передбачати розгортання європейських сил в Україні, якщо припинення вогню буде досягнуто.

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"Складна частина полягає в тому, який вигляд матимуть сили безпеки. Ми називаємо це силами стійкості. Сили стійкості - це частина гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають", - зазначив він.

Також елементом обговорень є створення окремої сили для моніторингу припинення вогню. Це буде "спільна комісія" України, РФ та третьої країни, що не є членом НАТО. Вона мала б спостерігати за лінією фронту, щоб переконатися, що сторони склали зброю.

США також можуть долучитися, про те не "чоботами на землі, а як фінансова сила, разом з третьою стороною", додав він.

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"Мирний план" Трампа

В адміністрації Трампа переконані, що Україна нібито готова віддати під контроль РФ 20% своєї території у межах майбутньої мирної угоди.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що в межах можливої мирної угоди Україна може бути поділена "майже як Берлін після Другої світової війни".

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Автор: 

миротворці (834) США (22840) Трамп Дональд (5635) припинення вогню (150)


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Топ коментарі
+31
А третя сторона буде контролювати це та яка не входить в НАТО я так розумію це ********** або північна корея?
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22.04.2025 10:39
+27
Зашибісь план. Наче на стіл наригав ще й за це корисні покапили потребує що він такий кмітливий.
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22.04.2025 10:36
+17
А яка це третя сторона часом не Іран,а може Корея,кориша путла.
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22.04.2025 10:38
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Не зайшли тобі потужні безпекові угоди, потужні плани перемоги, найпотужніші саміти миру, не менш потужний план внутрішньої стійкості? Та що ж ти поробиш....
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22.04.2025 11:24 Відповісти
Патужно перья распустил из Барселоны. Сразу видно - херой.
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22.04.2025 11:37 Відповісти
красівий смарагд
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22.04.2025 11:33 Відповісти
Зашибісь план. Наче на стіл наригав ще й за це корисні покапили потребує що він такий кмітливий.
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22.04.2025 10:36 Відповісти
А третя сторона буде контролювати це та яка не входить в НАТО я так розумію це ********** або північна корея?
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22.04.2025 10:39 Відповісти
Якщо фашист Тампон видвигає вимоги один в один які ***** виставляв то навіщо нам Тампон взагалі як посередник? Тим більше що від сша ми більше не отримуємо ні коштів ні зброї ні гарантій безпеки. Зате за посередництво маємо віддати сша всі свої ресурси тобто всю Україну яку не захопило *****. Як цей маразм вже закінчити? Припиніть вже всі ці позорні переговори які вже перетворюються на повну капітуляцію навіть того куда рашисти ще не дійшли
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22.04.2025 11:01 Відповісти
Чому зразу білорашка?Є ще іран
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22.04.2025 11:09 Відповісти
Іран ще є.
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22.04.2025 11:41 Відповісти
А яка це третя сторона часом не Іран,а може Корея,кориша путла.
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22.04.2025 10:38 Відповісти
Ізраіль або.талібан
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22.04.2025 10:40 Відповісти
Угорщина, Білорусь, Іран
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22.04.2025 10:44 Відповісти
Угорщина в нато. Тож список звужується до Білорусі і Ірану
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22.04.2025 10:45 Відповісти
ще є країни "глобального півдня"
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22.04.2025 10:56 Відповісти
ага "глобальний ЮУХ"
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22.04.2025 11:15 Відповісти
Індія скоріше за все... може в купі з Індонезією, Саудівскою Аравією....
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22.04.2025 11:07 Відповісти
бєларусь
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22.04.2025 11:32 Відповісти
Лихтенштейн блдь
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22.04.2025 11:38 Відповісти
Мінск 2.0 це те що Зелений розповідав що такого ніколи більше не буде,далі знятя санкцій з кацапів,і через 3-4 роки після відходу Трампа від посди нова війна уже підготовленої россії на повне винещення Українців..Без 100% гарантій безпеки від ядерних держав такий мир підписувати це самогубство
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22.04.2025 10:38 Відповісти
По математике, три дня давали, максимум неделю
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22.04.2025 11:07 Відповісти
Вы действительно считаете разумным дальше сжигать людской ресурс в войне на истощение, вместо того чтобы воспользоваться паузой и укрепить позиции, проанализировать ошибки и подготовиться к следующему этапу?
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22.04.2025 11:21 Відповісти
воспользуются паузой и укрепят позиции, проанализируют ошибки и подготовятся к следующему этапу---------------це зробить путін. Нелох буде красти на захисних спорудах, виробляти неякісні міни і далі по списку. Таке вже було.
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22.04.2025 11:26 Відповісти
Так-так, ще мільйон дерев посадять та дороги для російських танків відремонтують та розмінують - ось і все зелене "укріплення позицій".
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22.04.2025 11:33 Відповісти
Не они и считать то не умеют. Это кастрюля головного мозга - воюемо до перемоги. Не понятно только чьей.
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22.04.2025 11:42 Відповісти
А це перемога? 3-4 місяці не постріляють, а потім теж саме - тільки з нових позицій.
Такий собі план нарізки.
Програна не війна, а дипломатія, влада за кілька місяців дозволила перетворити Україну із суб'єкта, який воює дванадцятий рік не з бородачами в сандалях, а все таки з однією з найбілших армій - в об'єкт для розділу. І на рахунок ресурсів - на росії теж не все так гладко, віслюки не дадуть збрехать).
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22.04.2025 11:16 Відповісти
Вчера, в палате номер 7, один свихнулся насовсем.. (с)
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22.04.2025 10:38 Відповісти
варіант колишньої югославії - ото і весь план...
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22.04.2025 10:38 Відповісти
Скоріше Сірії. Югославія ще непогано відбула бо вона в Європі. Ще й в НАТО і ЕС візьмуть. А Сірію зараз дербанять і ******** всі кому не лінь. Так само будуть рвати і Україну. До речі якщо Україна якщо відмовиться від своїх територій і людей повинна змінити назву.
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22.04.2025 11:32 Відповісти
Северная Корея будет третьей стороной?)
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22.04.2025 10:38 Відповісти
Кацапи будуть контролювати самі себе?
А крана, що не входить до НАТО - це беларусь чи кнр ?
П.С.
Це, як припинення сімейного насильства довірити алкашу-чоловіку і його куму...
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22.04.2025 10:42 Відповісти
Білорусь не входить в НАТО, якщо шо.
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22.04.2025 10:43 Відповісти
Ну, там ще є Ерітрея...
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22.04.2025 10:49 Відповісти
Чудова країна. Ин, на курси стажування, туди їздить. Він, якщо порівнювати з тамтешнім режимом, просто хлопчик, в коротких штанцях
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22.04.2025 11:10 Відповісти
і китай. і вєтнам.
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22.04.2025 11:11 Відповісти
"Силы стойкости" на правобережье Днепра пригодятся, вопрос для чего.
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22.04.2025 10:43 Відповісти
Хочу подивитись, як якийсь Катар буде контролювати кацапню!
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22.04.2025 10:50 Відповісти
Одни вбросы от американских газет, ну да ладно, осталось меньше недели, а видно будет, фарс это что бы Трумп умыл руки, или... с большим трудом представляю, как Зе и Пу пойдут на такие условия
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22.04.2025 10:54 Відповісти
Скк, класика...

Кацапоїдні ботоферми з сьогоднішньою реєстрацією і гугл-транслейтом...
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22.04.2025 10:59 Відповісти
От саздатєля мирного плану з Талібаном, ще один мирний план...
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22.04.2025 10:57 Відповісти
Пішли новини - одна "краща" другої
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22.04.2025 10:58 Відповісти
Нема "мирного плану Трампа". Є кацапський план капітуляції України, який ретранслює Трамп.
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22.04.2025 11:00 Відповісти
російський диктатор може на словах говорити все що завгодно, але діяти буде лише в своїх інтересах - а його інтерес знищення української державності і щоб українці жили гірше росіян
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22.04.2025 11:00 Відповісти
Сили стійкості - це частина гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають", - зазначив він. Гарантії безпеки і сила стійкості в США ЗАКІНЧИЛИСЯ.ЇХ КУПИВ КУЙЛО
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22.04.2025 11:01 Відповісти
третій- брат лука
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22.04.2025 11:09 Відповісти
Збувається мрія смарагда- подивиться в очі і домовиться посередині України, курва.
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22.04.2025 11:10 Відповісти
Північна Корея? Нігерія? Біларусь? Талібан? Чи може новий Папа Римський?
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22.04.2025 11:11 Відповісти
Треба було Адіку, в сорок п'ятому таке запропонувать. Передумав би стрілятися і ампулу з ціанідом, Єві до рота пхати
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22.04.2025 11:13 Відповісти
третя країна, яка не буде байдужа до дешевої російської нафти чи газу, або до великого ринку збуту
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22.04.2025 11:17 Відповісти
Что так трудно Заявляйте решение о признание Крыма и части оккупированных территорий можно принимать только на референдуме но сначала президентские поэтому сейчес необходимо полное прекращение боевых действия !
И все куило утреться
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22.04.2025 11:21 Відповісти
"Сили стійкості" ? вони що найняли піарників з ОП и ? це як пункти незламності і міністерство єдності ))
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22.04.2025 11:21 Відповісти
Трамп хочет помочь Путину захватить Украину за пару лет. План Путина-Трампа:
1. Заморозка войны и отказ Украины от 20% своей территории.
2. Снятие санкция с РФ для восстановления экономики и поплнения запасов военной техники и боеприпасов.
3. Сокращение ВСУ посредством демобилизации (законопроект уже подготовлен)
4. Проведение выборов в украине
5. Возообновление войны во время выборов и неразберихи, когда ВСУ обескровлены демобилизацией и массовым отъездом мужиков после отмены военного положения.
6. Захват всей Правобережной территории по Днепру.
Все рационально и продумано. Осталось только Зеленского с ермаком продавить
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22.04.2025 11:22 Відповісти
Ну чому ж це у всих геніальних стратегів такі юні акаунти. Певне тому що були биті брудною ганчіркою старі акаунти?
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22.04.2025 12:04 Відповісти
х*йня якась...
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22.04.2025 11:26 Відповісти
Він собі може говорити будь- що. Вирішує не він.
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22.04.2025 11:31 Відповісти
ну переговірник, ну геній, всіх переграв.

це як лишити в кімнаті ґвалтівника, жертву, і третю особу (яка точно не є поліцейським, бо ґвалтівник проти поліції) ,

і підгавкувати жертві
"якось жертва слабо демонструє бажання миру",
"перепиши на мене доходи твоєї сім'ї і оплати мені минулі 3 роки зарплати шерифа"
"пручайтесь тихіше"
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22.04.2025 11:31 Відповісти
Запад любым способом хочет избежать прямого конфликта с кацапами. Это правильно. В Украине НАТО ничего не может сделать. Даже если предположить самый тупой сценарий вмешательства, после потери 100-200 тысяч солдат, желание воевать быстро пропадет. Будет позорное бегство. Украина должна это понять и надеяться только на себя. Мужчины должны перестать уклоняться от войны.
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22.04.2025 11:39 Відповісти
НАТО не обязательно разворачивать пехотные части на территории Украины. Достаточно авиации, ПВО, ракетчиков. Никаких 100-200 тыс. потерь не будет.
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22.04.2025 11:58 Відповісти
Якби Україна отримала авіацію з добровольцями пілотами то війна б уже закінчилась би ще до грудня 2022
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22.04.2025 12:01 Відповісти
Самолеты уже дали и что? ПВО, ракеты тоже. Может этого и мало, но больше просто физически нет.
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22.04.2025 12:05 Відповісти
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22.04.2025 11:52 Відповісти
За планом ворога України Трампа, Крим має бути визнаний територією Росії, хоча всі адміністрації Білого дому з 2014 року виступали проти такого рішення. Але виходить, що навіть Київ (продажна ЗЕ -влада) злочинно готова "поступитися 20%" своєї території продати її, але тільки фактично, а не юридично, а це рівносильно що втратити її назавжди, і це всупереч Конституції України та думці Українського народу. Мабуть буде капітуляція України по Оманському варіанту...?
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22.04.2025 11:53 Відповісти
Это не имеет значения. Потому что кацапам нужно больше чем 20%. Не надо обманывать себя что какой-то фальшивый договор все прекратит. Это опасно.
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22.04.2025 11:58 Відповісти
Якшо ти такий впевнений в своєму прогнозі то чому у тебе такий новенький акаунт?
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22.04.2025 11:59 Відповісти
Думаю його таки пошлю нахер.
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22.04.2025 11:58 Відповісти
третя країна, що не входить до НАТО - на вибір: Білорусь, Китай, Венесуела, Пн.Корея, Малі.
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22.04.2025 12:04 Відповісти
Не думаю що знайдеться дурень готовий розгрібати чуже гівно.
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22.04.2025 12:13 Відповісти
ОБСЄ вже контролювала. Тепер треба вибрати із із списку: КНДР, Ірану, Китаю або Білорусі.
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22.04.2025 12:14 Відповісти
ой, американці, давайте краще про Спайдермена

все інше у вас щось занадто смішне та казкове
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22.04.2025 12:32 Відповісти
Гениальнвй план без гарантий) через 4г трамп свалит и параша попрет дальше, может даже и 4года ждать не будут
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22.04.2025 13:08 Відповісти
Уявіть сто тисяч війск кацапських , начебто "миротворчих " з білорашки на нашій неокупованій території ((( Якщо зелень на таке погодиться , всіх одразу на каштани .
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22.04.2025 14:30 Відповісти
Крим вже давно не наш,то хоча б вiйна примириться,Але треба контролювати ,щоб усе було добре i знову не почали
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22.04.2025 17:36 Відповісти
 
 