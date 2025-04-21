Є велика ймовірність того, що мирна угода між Росією та Україною буде укладена цього тижня, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що існує "гарний шанс", що російсько-українська угода щодо припинення вогню буде підписана вже цього тижня.
Про це Трамп сказав на заході щодо Великодня у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, останні зустрічі США з Росією та Україною були "дуже хорошими".
Він пообіцяв докладніше розповісти про це в "найближчі три дні".
Відповідаючи на питання про можливість укладення "мирної угоди" цього тижня, американський лідер відповів ствердно: "Є дуже гарний шанс".
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що наступного тижня Україна та Росія "укладуть угоду".
Топ коментарі
+20 fresh guacamole
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время плакать и решать, что делать с этим идиотом и с теми, кто его поддерживает, вот о чём
должна сегодня думать Европа!
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