Є велика ймовірність того, що мирна угода між Росією та Україною буде укладена цього тижня, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що існує "гарний шанс", що російсько-українська угода щодо припинення вогню буде підписана вже цього тижня.

Про це Трамп сказав на заході щодо Великодня у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, останні зустрічі США з Росією та Україною були "дуже хорошими".

Він пообіцяв докладніше розповісти про це в "найближчі три дні".

Відповідаючи на питання про можливість укладення "мирної угоди" цього тижня, американський лідер відповів ствердно: "Є дуже гарний шанс".

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Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що наступного тижня Україна та Росія "укладуть угоду".