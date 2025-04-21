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Є велика ймовірність того, що мирна угода між Росією та Україною буде укладена цього тижня, - Трамп

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що існує "гарний шанс", що російсько-українська угода щодо припинення вогню буде підписана вже цього тижня. 

Про це Трамп сказав на заході щодо Великодня у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, останні зустрічі США з Росією та Україною були "дуже хорошими".

Він пообіцяв докладніше розповісти про це в "найближчі три дні".

Відповідаючи на питання про можливість укладення "мирної угоди" цього тижня, американський лідер відповів ствердно: "Є дуже гарний шанс".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп чекає відповіді від України щодо визнання Криму російським і відмови від вступу до НАТО, – The Wall Street Journal

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що наступного тижня Україна та Росія "укладуть угоду".

Автор: 

Трамп Дональд (5635) переговори з Росією (1086) війна в Україні (3899) припинення вогню (150)


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Топ коментарі
+20
Ну раз сказав значить вірогідно нічого не буде.
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21.04.2025 19:01
+18
Дурень думкою багатіє.
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21.04.2025 19:02
+11
угоду підписати на зворотньому боці Будапештської брехі і закінчити цю угоду висловлювляннями моряка з о.Зміїний.та відправити в адміністрацію куйла і "трамбона"
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21.04.2025 19:05
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Україна на капітуляцію не пійде
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21.04.2025 20:05 Відповісти
Время смеяться с заявлений этого невиданного болтуна и обещалкина давно прошло, пришло

время плакать и решать, что делать с этим идиотом и с теми, кто его поддерживает, вот о чём

должна сегодня думать Европа!
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21.04.2025 20:07 Відповісти
Трамп подарить прутєну Аляску замість Криму…
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21.04.2025 20:27 Відповісти
Зеля беріг цю угоду для Трампулі, а воно он що - Трампуля просто валєт.
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21.04.2025 20:38 Відповісти
хоч би не ******
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21.04.2025 20:43 Відповісти
інфошум...навколо "політконцерту".
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21.04.2025 20:45 Відповісти
Пшик рудого недолугогоблазня нічим не підтверджений.
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21.04.2025 21:36 Відповісти
Чого всі прицепилися до Трампа, він хоч гидотний болван, але він не наш президент, по Конституції за ці питання відповідає президент України, а Трамп може говорити, що завгодно. Наш лідер зобов'язаний довести до Конгресу і Сенату нашу правду, але йому немає коли, бо коли весь цивілізований світ бореться з терористами із Росії, наш Лідер з Порошенко, бо всім лідерам світу болить за Україну, крім прихвостнів ворога, а Нашому болить тільки його особисте- булава і трон.
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21.04.2025 21:44 Відповісти
Є велика ймовірність що іншопланетяни приземляться в блакитному зореліті в Маралаго, шоковані величнистю Трампа та подарують рудому блазню вічну молодість і трохи мізків. Як вам таке?
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21.04.2025 22:13 Відповісти
Є велика ймовірність, що на цей раз рудому ідіоту імпічменту не оминути ...
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21.04.2025 22:21 Відповісти
Воно просто марить нобелівською премією миру.
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21.04.2025 22:43 Відповісти
Не буде ніякої угоди, бо вона нікому не потрібна. Я разраховую на як мінімум 20 річну війну. Доти ліліпутін не помре.
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22.04.2025 02:42 Відповісти
Трампон-гандон, не дочекаєшся!
Українці - нація сильних, Українці - нація вільних, Українці - нація звитяжних!
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22.04.2025 08:02 Відповісти
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