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Трамп чекає відповіді від України щодо визнання Криму російським і відмови від вступу до НАТО, – The Wall Street Journal

Трамп чекає відповіді від України

Цього тижня від України вимагають відреагувати на низку ідей адміністрації Трампа, зокрема пішовши на поступки Росії, включно з потенційним визнанням США анексії Криму 2014 року та виключенням Києва зі списку кандидатів на вступ до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За словами західних чиновників, ці ідеї були викладені в конфіденційному документі, представленому високопоставленими чиновниками адміністрації Трампа своїм українським колегам у Парижі в четвер. Вони також були представлені європейським високопосадовцям під час одноденної зустрічі.

Тепер США чекають на відповідь Києва, яка, як очікується, надійде на зустрічі американських, українських та європейських посадовців у Лондоні наприкінці цього тижня. Тоді, якщо американська, європейська та українська позиції збігатимуться, пропозиції можуть бути передані Москві.

Щоб чинити тиск на Україну і Росію, держсекретар Марко Рубіо заявив у п'ятницю, що адміністрація може призупинити свої переговорні зусилля, якщо протягом наступних кількох тижнів не буде досягнуто прогресу в ключових питаннях.

Прийняття деяких ідей адміністрації Трампа може виявитися складним для Києва, оскільки Україна відмовляється визнати, що росія має законні претензії на будь-яку її територію.

У неділю високопосадовець Державного департаменту США назвав ідеї, представлені українській стороні, варіантами, які Київ має зважити, а не пропозицією "погоджуйся або йди геть". Чиновник заявив, що "список потенційних варіантів" був наданий "для обговорення і зворотного зв'язку".

За словами американських чиновників, Рубіо, Віткофф і Келлог планують взяти участь у майбутній зустрічі в Лондоні. Після цього Віткофф може здійснити ще одну поїздку до росії, хоча про неї ще не повідомлялося.

На думку західних чиновників, ідеї, висунуті адміністрацією Трампа, не відповідають деяким російським вимогам. Вони не визнають, що рф має законне право контролювати чотири регіони на сході України, які, як вона стверджує, анексувала, хоча й не вимагають, щоб російські військові залишили ці території.

За словами західних офіційних осіб, США також не пропонують обмежити чисельність українських військ і не виключають військової підтримки Києва з боку Заходу або розгортання там європейських військ, що є ключовим каменем спотикання у відносинах з Москвою.

Також досі немає рішення щодо того, які види гарантій безпеки може отримати Україна, якщо погодиться на мирне врегулювання. Адміністрація Трампа не повідомила, чи готова вона надати будь-яку військову підтримку європейським країнам, які відправляють війська в Україну як частину "сил заспокоєння" для стримування майбутньої російської агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду наступного тижня

Автор: 

США (22818) Україна (5891) Трамп Дональд (5630) припинення вогню (147)


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Топ коментарі
+99
Дипломатично і довго шліть його *****. Він тимчасовий.
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21.04.2025 06:58
+98
Постійні вимоги до України. До кацапстану вимог немає. Сюр. Та щоб ви всі повиздихали,трампони.
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21.04.2025 06:59
+57
Ясно. Тоді навіщо підписувати угоду про рідкоземи? Навіщо взагалі такі посередники, які вибивають поступки з України, а кацапів не чіпають??? Ми і самі могли з руснею на таких умовах домовитися про капітуляцію. Що нового запропонував трампон та його шобла???
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21.04.2025 07:09
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Сторінка 5 з 5
Інша влада,взявши до уваги міжнародний досвід, прийняла би закон про окуповані території,в якому мовиться,що так,їх окупували і окупанти несуть повну відповідальність за життєдіяльність їх жителів,десь так. При сприятливих умовах їх повернуть,само собою.
Бубочка мовчить,бо рейтинг впаде,а там і посада.
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21.04.2025 20:12 Відповісти
Средний палец ему с огромными шариками под, а не признание Крыма и отказ от НАТО. Дебил ***...
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21.04.2025 20:43 Відповісти
Не зрозуміла , а дыныру повернуть ?
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21.04.2025 21:08 Відповісти
Это не посредник!Это партнер путина,причём младший.
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21.04.2025 21:30 Відповісти
ржавый в своем репертуаре, адвокатствует нужды х у й ла
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21.04.2025 21:42 Відповісти
«Мне это всё надоело». - Дональд Трамп, почти дословно... Хозяин Овального кабинета, оказывается, утратил интерес к роли посредника в «урегулировании». . Миротворческий спектакль окончен. Актёр, уставший от роли, сполз со сцены.
Дональд был и остаётся прежде всего торговцем, не лидером свободного мира. У него - не стратегия, а рыночный торг. Переговоры с Путиным - это не про ценности, это про барыши. Про дружбу с «нормальными пацанами» вроде Вовы, если те дадут хорошие условия.
Пока Украина платит кровью за своё право на существование, Трамп с характерной для себя деловитостью рассматривает вопрос:
- можно ли обменять поддержку ВСУ на добычные лицензии?
- сколько стоит разведданные, если продавать их поштучно?
- и наконец - кто даст больше: Киев или Москва?
Угроза «более жёстких санкций» против России? Не смешите. Трамп не бьёт тех, с кем хочет делить доход. Он ведь не политик - он риэлтор. Поэтому курс понятен: отморозить активы, простить олигархам, Крым - признать, а Путину - аплодисменты и проценты со сделки.
Америка капитулировала. Неофициально, без флагов и фанфар. Просто потому, что её президент не видит выгоды в продолжении поддержки.
Свобода, суверенитет, международное право? Это всё - скучная бумажная волокита.
А вот контракты на ресурсы - это уже по-настоящему, это бизнес.

David Kohan
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21.04.2025 22:07 Відповісти
Luiza

один голуб миру ,вже відлетів з Ватікану ,трамп ти наступний, з Білого дому ... ...
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21.04.2025 22:16 Відповісти
Що ви ще хочете і чому дивуєтесь від краснова?!
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21.04.2025 22:27 Відповісти
«Мир для нашого часу» (англ. Peace for our time; іноді «мир для нашого покоління», «...для нашої епохи») - заява, яку зробив прем'єр-міністр Великої Британії Невілл Чемберлен у своєму виступі про Мюнхенську угоду 30 вересня 1938 року в Лондоні. Вони за "мир" віддали Гітлеру чехословацькі Судети, а торгаші-мародери хочуть віддати Путіну Крим і вщент розграбувати Україну, але без миру і подальшого її захисту...?! Історія повторюється, шкода, що без мудрих і порядних Рузвельта і Черчилля?
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22.04.2025 06:14 Відповісти
Коли трампа винесуть з білого дому в жовтий, ми з жахом будемо згадувати що розмірковували - втрачати державність, торгуючи територією з людожерами з наступною світовою вакханалією та нашою остаточною поразкою чи залишитися людьми та послати мародерів з окупантами за рузьким кораблем і зберегти Україну для нащадків.
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22.04.2025 01:35 Відповісти
За кораблем Доні , за кораблем !!!
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22.04.2025 07:05 Відповісти
Я он дивився канал однієї українки з США, так вона казала, що в одному чаті трампозалежних, розганяють що в Україні вже 12 річних на війну посилають, каже я написала що це брехня ,але мене не помітили, а взагалі який висновок, МАГА то збіговисько агентів Кремля, того вони контрозвідку першу половину скоротили і ЦРУ, щоб не виявили .
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22.04.2025 07:27 Відповісти
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