Трамп: сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду наступного тижня

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що наступного тижня Україна та Росія "укладуть угоду".

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, Росія та Україна укладуть угоду цього тижня (у США тиждень починається з неділі, - ред.). Після цього обидві сторони почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблять статки", - заявив президент США.

Нагадаємо, що раніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що наступного тижня американська делегація відправиться на перемовини до Лондона для участі в переговорах щодо припинення війни в Україні.

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