УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12168 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план Трампа Мирні перемовини
9 332 111

Трамп: сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду наступного тижня

трамп зробив заяву про мирну угоду

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що наступного тижня Україна та Росія "укладуть угоду". 

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Сподіваюся, Росія та Україна укладуть угоду цього тижня (у США тиждень починається з неділі, - ред.). Після цього обидві сторони почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблять статки", - заявив президент США.

допис Трампа

Нагадаємо, що раніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що наступного тижня американська делегація відправиться на перемовини до Лондона для участі в переговорах щодо припинення війни в Україні.

Читайте також: США відступлять, якщо Україна або РФ ускладнюватимуть завершення війни, - Трамп

Автор: 

росія (65162) Трамп Дональд (5630) припинення вогню (147)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
Все надеются что тромб в Белом доме оторвется вовремя
показати весь коментар
20.04.2025 23:34
+33
"Краще поганий мир ніж хороша війна"

Далеко не завжди. Мир на умовах ***** - це гарантована нова війна через пару років, от тільки за умовами ***** Україна буде не здатна чинити опір.
показати весь коментар
20.04.2025 23:52
+20
та ти, курво, вляжєшся чи нє?!
показати весь коментар
20.04.2025 23:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Послухай Жертво ну хватить ламать камєдію ! Маньяк же ш нормальний, хоче помиритися з тобою.
- Ну шо ти вийб¥€шся.
Трабон ти тупу Ч М О !
показати весь коментар
21.04.2025 08:27 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2025 08:49 Відповісти
********* чубчік…
показати весь коментар
21.04.2025 08:54 Відповісти
Угода - про капітуляцію України та її поділ?
І це саме в той час, коли економіка росії починає тріщати?
На кацапії масово почали закриватися бізнеси, зупиняють стратегічні заводи металургійної, переробної промисловості, вирізають продуктивне поголів'я скота - бо не вигідно тримати. Зараз на росії уряд рятує один з найбільших - ВТБ-банк - бо не вистачає ліквідності.
І що пропонує Трамп? - "давайте врятуємо "бідних кацапів" від економічного обвалу", від майбутньої нестачі продовольства (а фактично - від невідворотньої поразки в війні) - віддамо їм шмат України, знімемо санкції - хай відгодовуються бідолашні (та потім продовжують свою агресію далі).
Їм так кортить відторгнути від України Крим з півднем та сходом України руками кацапів? А українці - "заважають"?
показати весь коментар
21.04.2025 09:08 Відповісти
Поведіка агентурної привязаності Трампа до РФ у кожній його заяві та дії за всі його роки діяльності. Якщо по представимо що це путін на місце трампа або штірліц то тоді всі дії становляться логічними. Якшо представити що це американський президент - то це шизофренія.
показати весь коментар
21.04.2025 14:15 Відповісти
Цей дурень ще сподівається. Ніхто не сподівається, а він всупереч всьому світу сподівається !
показати весь коментар
21.04.2025 10:09 Відповісти
Місцеві диванні балаболки мабуть такі войовничі бо знаходяться далеко від лінії зіткнення. То ви або підіть замініть військових в окопах які 4 рік утримують орків або краще мовчіть про свої хотілки. Не чув жодного нашого військового із передка який хоче воювати вічно до повної деокупації. Як мінімум війна в глухому куті для України і її потрібно завершувати, адміністрація Трампа добре робить що не слухає понторізів і їй хватає терпіння попри дурну критику окремих безмозгих лідерів думок і таких же їхніх слухачів не залишати Україну наодинці з руснею.
показати весь коментар
21.04.2025 10:55 Відповісти
ОП трумпа робить все на догоду кремлю.
Але за Кримську область точно не можно воювати. У орків то скрєпа, будуть чиплятися і рити укріплення.
Зараз банально треба ресурс щоб втримати те що є.
Американські генерали і сенатори кинули при порядному Байдені ( не надали все під обіцяний час, під конкретні плани) - то при Кгаснові точно не дадуть переваги
показати весь коментар
21.04.2025 11:02 Відповісти
А чого не "наступних 24 години"???
Шо ж ти фраєр здал назад..
показати весь коментар
21.04.2025 10:58 Відповісти
Очікування трампа: 90 міжнародних угод за 90 днів
Реальність: 0 угод за перші 11 днів

Ну хоть нє барига Байден
показати весь коментар
21.04.2025 12:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 