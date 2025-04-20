Трамп: сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду наступного тижня
Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що наступного тижня Україна та Росія "укладуть угоду".
Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сподіваюся, Росія та Україна укладуть угоду цього тижня (у США тиждень починається з неділі, - ред.). Після цього обидві сторони почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблять статки", - заявив президент США.
Нагадаємо, що раніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що наступного тижня американська делегація відправиться на перемовини до Лондона для участі в переговорах щодо припинення війни в Україні.
Топ коментарі
+39 Псамметих II
показати весь коментар20.04.2025 23:34
+33 Tierre
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+20 Сашко Бабенко #553471
показати весь коментар20.04.2025 23:37
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- Ну шо ти вийб¥€шся.
Трабон ти тупу Ч М О !
І це саме в той час, коли економіка росії починає тріщати?
На кацапії масово почали закриватися бізнеси, зупиняють стратегічні заводи металургійної, переробної промисловості, вирізають продуктивне поголів'я скота - бо не вигідно тримати. Зараз на росії уряд рятує один з найбільших - ВТБ-банк - бо не вистачає ліквідності.
І що пропонує Трамп? - "давайте врятуємо "бідних кацапів" від економічного обвалу", від майбутньої нестачі продовольства (а фактично - від невідворотньої поразки в війні) - віддамо їм шмат України, знімемо санкції - хай відгодовуються бідолашні (та потім продовжують свою агресію далі).
Їм так кортить відторгнути від України Крим з півднем та сходом України руками кацапів? А українці - "заважають"?
Але за Кримську область точно не можно воювати. У орків то скрєпа, будуть чиплятися і рити укріплення.
Зараз банально треба ресурс щоб втримати те що є.
Американські генерали і сенатори кинули при порядному Байдені ( не надали все під обіцяний час, під конкретні плани) - то при Кгаснові точно не дадуть переваги
Шо ж ти фраєр здал назад..
Реальність: 0 угод за перші 11 днів
Ну хоть нє барига Байден