Трамп: Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что на этой неделе Украина и Россия "заключат соглашение".

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья, - ред.). После этого обе стороны начнут вести крупный бизнес с процветающими Соединенными Штатами Америки и заработают состояние", - заявил президент США.

Напомним, что ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что на следующей неделе американская делегация отправится на переговоры в Лондон для участия в переговорах по прекращению войны в Украине.

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