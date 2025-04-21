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Новости Мирный план Трампа
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Трамп: Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе

трамп сделал заявление о мирном соглашении

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что на этой неделе Украина и Россия "заключат соглашение".

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья, - ред.). После этого обе стороны начнут вести крупный бизнес с процветающими Соединенными Штатами Америки и заработают состояние", - заявил президент США.

допис Трампа

Напомним, что ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что на следующей неделе американская делегация отправится на переговоры в Лондон для участия в переговорах по прекращению войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об обещании завершить "за 24 часа" войну в Украине: Я был несколько саркастичен

Автор: 

россия (95546) Трамп Дональд (5219) прекращения огня (150)


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Топ комментарии
+39
Все надеются что тромб в Белом доме оторвется вовремя
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20.04.2025 23:34
+33
"Краще поганий мир ніж хороша війна"

Далеко не завжди. Мир на умовах ***** - це гарантована нова війна через пару років, от тільки за умовами ***** Україна буде не здатна чинити опір.
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20.04.2025 23:52
+20
та ти, курво, вляжєшся чи нє?!
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20.04.2025 23:37
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Послухай Жертво ну хватить ламать камєдію ! Маньяк же ш нормальний, хоче помиритися з тобою.
- Ну шо ти вийб¥€шся.
Трабон ти тупу Ч М О !
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21.04.2025 08:27 Ответить
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21.04.2025 08:49 Ответить
********* чубчік…
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21.04.2025 08:54 Ответить
Угода - про капітуляцію України та її поділ?
І це саме в той час, коли економіка росії починає тріщати?
На кацапії масово почали закриватися бізнеси, зупиняють стратегічні заводи металургійної, переробної промисловості, вирізають продуктивне поголів'я скота - бо не вигідно тримати. Зараз на росії уряд рятує один з найбільших - ВТБ-банк - бо не вистачає ліквідності.
І що пропонує Трамп? - "давайте врятуємо "бідних кацапів" від економічного обвалу", від майбутньої нестачі продовольства (а фактично - від невідворотньої поразки в війні) - віддамо їм шмат України, знімемо санкції - хай відгодовуються бідолашні (та потім продовжують свою агресію далі).
Їм так кортить відторгнути від України Крим з півднем та сходом України руками кацапів? А українці - "заважають"?
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21.04.2025 09:08 Ответить
Поведіка агентурної привязаності Трампа до РФ у кожній його заяві та дії за всі його роки діяльності. Якщо по представимо що це путін на місце трампа або штірліц то тоді всі дії становляться логічними. Якшо представити що це американський президент - то це шизофренія.
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21.04.2025 14:15 Ответить
Цей дурень ще сподівається. Ніхто не сподівається, а він всупереч всьому світу сподівається !
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21.04.2025 10:09 Ответить
Місцеві диванні балаболки мабуть такі войовничі бо знаходяться далеко від лінії зіткнення. То ви або підіть замініть військових в окопах які 4 рік утримують орків або краще мовчіть про свої хотілки. Не чув жодного нашого військового із передка який хоче воювати вічно до повної деокупації. Як мінімум війна в глухому куті для України і її потрібно завершувати, адміністрація Трампа добре робить що не слухає понторізів і їй хватає терпіння попри дурну критику окремих безмозгих лідерів думок і таких же їхніх слухачів не залишати Україну наодинці з руснею.
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21.04.2025 10:55 Ответить
ОП трумпа робить все на догоду кремлю.
Але за Кримську область точно не можно воювати. У орків то скрєпа, будуть чиплятися і рити укріплення.
Зараз банально треба ресурс щоб втримати те що є.
Американські генерали і сенатори кинули при порядному Байдені ( не надали все під обіцяний час, під конкретні плани) - то при Кгаснові точно не дадуть переваги
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21.04.2025 11:02 Ответить
А чого не "наступних 24 години"???
Шо ж ти фраєр здал назад..
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21.04.2025 10:58 Ответить
Очікування трампа: 90 міжнародних угод за 90 днів
Реальність: 0 угод за перші 11 днів

Ну хоть нє барига Байден
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21.04.2025 12:11 Ответить
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