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Трамп: Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что на этой неделе Украина и Россия "заключат соглашение".
Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Надеюсь, Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья, - ред.). После этого обе стороны начнут вести крупный бизнес с процветающими Соединенными Штатами Америки и заработают состояние", - заявил президент США.
Напомним, что ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что на следующей неделе американская делегация отправится на переговоры в Лондон для участия в переговорах по прекращению войны в Украине.
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+39 Псамметих II
показать весь комментарий20.04.2025 23:34
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+20 Сашко Бабенко #553471
показать весь комментарий20.04.2025 23:37
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- Ну шо ти вийб¥€шся.
Трабон ти тупу Ч М О !
І це саме в той час, коли економіка росії починає тріщати?
На кацапії масово почали закриватися бізнеси, зупиняють стратегічні заводи металургійної, переробної промисловості, вирізають продуктивне поголів'я скота - бо не вигідно тримати. Зараз на росії уряд рятує один з найбільших - ВТБ-банк - бо не вистачає ліквідності.
І що пропонує Трамп? - "давайте врятуємо "бідних кацапів" від економічного обвалу", від майбутньої нестачі продовольства (а фактично - від невідворотньої поразки в війні) - віддамо їм шмат України, знімемо санкції - хай відгодовуються бідолашні (та потім продовжують свою агресію далі).
Їм так кортить відторгнути від України Крим з півднем та сходом України руками кацапів? А українці - "заважають"?
Але за Кримську область точно не можно воювати. У орків то скрєпа, будуть чиплятися і рити укріплення.
Зараз банально треба ресурс щоб втримати те що є.
Американські генерали і сенатори кинули при порядному Байдені ( не надали все під обіцяний час, під конкретні плани) - то при Кгаснові точно не дадуть переваги
Шо ж ти фраєр здал назад..
Реальність: 0 угод за перші 11 днів
Ну хоть нє барига Байден