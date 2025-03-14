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Трамп об обещании завершить "за 24 часа" войну в Украине: Я был несколько саркастичен

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что был "несколько саркастичным", когда во время своей предвыборной кампании обещал закончить полномасштабную войну России против Украины "за 24 часа".

Об этом он сказал в интервью журналистке Шерил Эткиссон, фрагмент из которого был опубликован 14 марта, передает Цензор.НЕТ.

Эткиссон отметила сложность решения полномасштабного вторжения России, одновременно напомнив Трампу, что во время предвыборной кампании он сказал, что "закончит эту войну за 24 часа".

"Ну, я был несколько саркастичен, когда это говорил. Я бы не завершил. На самом деле я имел в виду, что я хотел бы ее завершить, и я думаю, что мне это удастся", - пояснил президент США.

В то же время президент США уклонился от ответа на вопрос, что будет, если Россия откажется остановить огонь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не говорил с Путиным, разговор вел Уиткофф, - Белый дом

Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прокомментировал обещание лидера США закончить войну в Украине за 24 часа.

Автор: 

Трамп Дональд (5106) Кит Келлог (108) война в Украине (3546)


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Топ комментарии
+30
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14.03.2025 21:29
+26
Не трынди, рыжий. Не был ты саркастичным. Обосрался, так обтекай молча.
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14.03.2025 21:31
+25
До чого тут сарказм? - дещо дурнуватии - так
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14.03.2025 21:30
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14.03.2025 21:29 Ответить
що значить "вбили це місце"?
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15.03.2025 00:42 Ответить
Це місце буде *законтаченим*
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15.03.2025 01:03 Ответить
До чого тут сарказм? - дещо дурнуватии - так
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14.03.2025 21:30 Ответить
точ в точ як на лекціях по історії кпСС. Скубенти верзуть що завгодно а преаоди роБлять вигляд що все ОК. Треба Трампа видвинути на медаль почесного лектора кпСС.
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14.03.2025 21:35 Ответить
ось визначення САРКАЗМ з англомовного сайтуhttps://www.merriam-webster.com/dictionary/sarcasm merriam--webster .com

Чи сарказм - це те саме, що іронія?

Сарказм відноситься до використання слів, які означають протилежне тому, що ви насправді хочете сказати, особливо для того, щоб образити когось, або показати роздратування, або просто бути смішним. Наприклад, сказати "вони дійсно на вершині речей", щоб описати групу людей, які дуже дезорганізовані, використовує сарказм. Найчастіше сарказм кусає і має на меті заподіяти біль. Іронія також може стосуватися використання слів, які означають протилежне тому, що ви насправді хочете сказати;

так що....
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14.03.2025 23:00 Ответить
Сумніваюся, що Трумп розуміє, що таке сарказм ....
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15.03.2025 00:06 Ответить
В той час йому маск травки приніс, вот і були наслідки
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15.03.2025 06:36 Ответить
Не саркастичний, а дурнуватий, так само і його "ефективні" менеджери, даун на дауні! Звісно, свита не має бути розімніга за свого сюзерна! 😁
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15.03.2025 15:38 Ответить
Усі 387 разів був сракастичний?
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14.03.2025 21:31 Ответить
це простий громадянин може таке верзти. А зеку за недотримання обісцянки перо в бік і в гроб.
Я слова не можу підібрати навіть матом президент другої країни Світу недотягує по розуму навіть до зека яниковича.
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14.03.2025 21:37 Ответить
другої??
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14.03.2025 21:52 Ответить
Після Китаю це вже очє видно
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14.03.2025 22:43 Ответить
Ні.
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14.03.2025 22:51 Ответить
вам ні мені спецу в галузі високих технологій в тр військових це очєвидно. ЄСія вопще вже 20 років тому втратила всі високі технології і сиділа на старезній автопромисловості і на рос газу. А я ламав голову чому англія при очєвидних мільярдних втратах вийшла з ЄС. А зараз зрозуміло.
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14.03.2025 22:59 Ответить
Рівень технології можна визначити по техпроцесу мікросхем. Хто там зараз попереду?
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14.03.2025 23:07 Ответить
Поки Інтел.
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14.03.2025 23:48 Ответить
Не трынди, рыжий. Не был ты саркастичным. Обосрался, так обтекай молча.
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14.03.2025 21:31 Ответить
Это бывает от передоза, просто старый ******** иногда путает таблетки от запора с коксом, поэтому и мочит капканы.
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14.03.2025 21:31 Ответить
Як казала симонян, ми ніколи із трампом не даєм задню, а єсі і дайом то только ми с трампом.
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14.03.2025 21:31 Ответить
У трампа кацапопсяча школа
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14.03.2025 21:34 Ответить
Трамп про обіцянку завершити "за 24 години" війну в Україні: Я був дещо саркастичний
===========================
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14.03.2025 23:26 Ответить
DW

Питання в тому, наскільки великий у США запас "примусових" заходів проти Кремля і як швидко Вашингтон готовий до них вдатися. У Москві явно сподіваються ще під час попередніх "переговорів про переговори" отримати якісь бонуси за допомогою американців, нічим не поступившись натомість.

Потім, якщо не дратувати Трампа і все ж піти на переговори про припинення вогню, буде ще один етап, де можна щось виторгувати. Далі, з урахуванням того, що російська армія, а тим паче економіка теж потребують перепочинку, можна піти на третій раунд під час 30-денного припинення вогню і, можливо, виторгувати собі навіть часткове скасування або призупинення санкцій.

І тільки потім, якщо Трамп, нарешті, зрозуміє, що його водять за носа, а Путін до миру залишатиметься не схильним, нинішні дружелюбність і взаємні похвали можуть змінитися в російсько-американських відносинах різким похолоданням.

Тільки більшу частину поступок Росія на той час уже отримає і використає, щоб з новими силами продовжити війну з Україною.
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14.03.2025 21:32 Ответить
розводять сшати нас як лохів. ВСЯ промисловість в першу чергу нафта і газ на мериканському обладнанні. Реально закрийте запчастини і обслуговування і раша уже б здалась. Це як про чіпи сша в рус ракетах тіпа ми поставили все по закону а хтось перепродав. А послати уполномочених перевіряти на містах кому продаєте то неможливо? А оштрафувати так щоб ж па злиплась ту компанію чиї чипи в ракетах. Скуки цілеспрямовано знищують українців.
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14.03.2025 21:42 Ответить
Не буде Трамп нічого "розуміти". Трамп і його "молода" команда прийшли нагрести грошей і змістити старих фінансових ідолів. Йому начхати хто його водить за нос, або гроші йшли.
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14.03.2025 23:51 Ответить
Найшвидший спосіб завершити війну - це дати нам дуже багато зброї. Чому нам не надавали багато зброї, щоб ми могли розгромити росію? Бо США бояться потенційної ядерної війни. До мене нещодавно дійшло, як переконати Трампа надати нам стільки зброї, щоб ми могли розгромити російську армію. Треба домовитися, що вони нам даватимуть дуже багато зброї, щоб ми могли знищувати російську армію тільки по лінії зіткнення і не переходити в наступ, поки військ і зброї у путіна не залишиться зовсім. І якщо в наступ не переходити, то він не відчуватиме загрози, що ЗСУ дійдуть до москви і не застосує ядерну зброю. А після того, як війська у Росії закінчаться, то вона сама розвалиться і наші території тоді повернуться самі, по нашому проханню. Тільки ми повинні притримуватися домовленності, що переходити у наступ не будемо, поки США, як головний наш спонсор нам цього не дозволить. А завдавати удари по території Росії ми можемо і своєю зброєю.
Як на мене, це найбільш ефективний і реальний сценарій для цієї війни. І путін не розумітиме, що відбувається, чому ми не переходимо в наступ, хоча майже всі віська перемололи його. І так і будемо казати, що ми за дипломатичне поверення територій. І в процесі будуть постійно з'являтися ділянки, де його військ не буде зовсім, а ми ті позиції не займатимемо і в наступ переходити не будемо. А він буде кидати далі своїх людей під шквал ударів наших військ. І кількість втрат з нашого боку буде мінімальна. Бо зброї і грошей у нас буде багато і люди йтимуть до ЗСУ за таких умов з задоволенням, бо ризиків для їх життя буде мінімум, при наявності такої кількості зброї і амунції, російські віська будуть відкинуті далеко і будуть знищуватися з безпечної відстані. І через певний час, коли путін забуде, що та територія вже вільна, ЗСУ буде займати її. А росіяни не будуть на це звертати увагу, бо всі удари будуть на тих напрямах, де в росіян буде ще якийсь потенціал і війська. Як на мене, Трамп з радістю фінансуватиме таку концепцію війни, де немає ризиків ядерної війни, а принижувати путіна можна до останнього російського солдата і штурмового жигулі.
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14.03.2025 21:32 Ответить
Трамп і радісно фінансувати ? Ви щотне чули Скрудж хоче по максимуму зменьшити внутрішній борг США, який сприяє інфляції та потенційному дефолту. Як він сам каже якщо впаде Америка то впаде весь демократичний світ
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14.03.2025 21:45 Ответить
І як успіхи в зменшенні боргу? Тільки на біржових обвалах вони вже влетіли на трильйони...
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14.03.2025 21:54 Ответить
так, радісно фінансуватиме, коли порахує, чого вартуватиме їм програш України. ЄС вже порахував, їм не сподобалося. І тут питання не тільки в грошах, а і в розповсюдженні ЯЗ, втраті сфер впливу США і за цим послідують не тільки економічні втрати, а і реальна ядерна війна. А зараз цьому всьому можна запобігти не задешево. Бо тоді втрати будуть трильйонні. Якщо навіть ядерної війни не буде.
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14.03.2025 21:57 Ответить
Іменно.
Шериф вважає що виїзд поліції на пограбування дорого і можна зекономити.
Але в рез-ті отримає ще десяток пограбувань, а в кінці осмілілі бандюки пограбують і його будинок...
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14.03.2025 22:33 Ответить
Дурбецало рудоголове.
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14.03.2025 21:32 Ответить
коротче - піздобол звичайний
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14.03.2025 21:32 Ответить
А от і неправда. Він ********** ********** sarcasticus.
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14.03.2025 21:49 Ответить
Правильніше - піздобол вульгаріс.
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14.03.2025 23:53 Ответить
Ідіот.
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14.03.2025 21:33 Ответить
То тепер "звіздюх" у альтернативно обдарованих звучить, як "саркастичний"? 🤔
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14.03.2025 21:34 Ответить
он ***....ый, а не саркастичный.
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14.03.2025 21:34 Ответить
Да ти ****, кончена піз...ота *****!!
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14.03.2025 21:34 Ответить
хоч не вдає, що такого не було. лідoр ********** про 4 тис. євро вчителям і не згадує
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14.03.2025 21:35 Ответить
А какая разніца?...
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14.03.2025 21:50 Ответить
Помирає Трамп .Приходить Смерть .
Я передумала тебе забирати , ти проживеш ще довге життя .
Дякую !!!
Я пожартувала , вибач , я була дещо саркастична ))
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14.03.2025 21:37 Ответить
ага чел зрив цілий острів на Оболоні в війну а на фронті не досить техніки копати укріплення.
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14.03.2025 21:44 Ответить
Цей острів на кошти іноземних спонсорів розбудований як і міст до нього
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14.03.2025 21:50 Ответить
що в ККУ за знищення зеленої зони
Чому кошти спосорів не направили на ВПК
вам самому не соромно таку немовлячу відмазку пісяти
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14.03.2025 22:45 Ответить
Тромб , схоже , зрозумів що насправді саркастичний був ***** - коли 8 годин тримав його Віткоффа в приймальні
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14.03.2025 21:37 Ответить
Щось я того не чув...
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14.03.2025 22:02 Ответить
Звичайна англосаксонська ***** 😂 ****** в Панамський анал))))))
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14.03.2025 21:38 Ответить
Гіларі була права, якщо б при Трампу почалося широкмаштабне вторгнення, путлєр був би в Києві.
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14.03.2025 21:38 Ответить
Дайте ракети, які москву будуть накривати і війна за тиждень закінчиться. Не сціть... все зробимо за вас і Нато врятуєм.
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14.03.2025 21:40 Ответить
Яким калібром твій диван стріляє ??
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14.03.2025 21:43 Ответить
Відмазка так собі,на кшталт - п'яний був,не пам'ятаю.
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14.03.2025 21:40 Ответить
Путін Кривий Ріг обстріляв, ти стартй імпотент. Ніхрєна не вартий. Сарказми він пускає
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14.03.2025 21:42 Ответить
Перше:зброя;
Друге-санкції.Не імітація,а дієві санкції.Обвал цін на нафту.Холодильник переможе телевізор.Будуть фінансові втрати в світових гравців,але на стратегічному рівні світ виграє.
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14.03.2025 21:43 Ответить
україні треба ставити під сумнів перед Америкою те, що жителі Херсонської і Запорізької областей хочуть жити у складі росї.

Треба вимагати проведення референдумів у цих 2 областях, як мінімум. А може ще й в Донецькій і в Луганській.

всі війська виходять з тих територій. ці території віддаємо під контроль оон і воно проводить референдум.
жителі туди повертаються, щоб проголосувати.
україна дає оон списки жителів, хто де живе.
окремо проводяться референдуми в херсонській області, запорізькій, донецькій і луганській.
в криму бєзполєзно проводить. росія туда навезла 800 000 рускіх.
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14.03.2025 21:44 Ответить
Які в п-ду "референдуми"...
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14.03.2025 21:49 Ответить
а чому м не провести, якщо це нам дозволить повернути хотя би 2 наші області.

інакше ми їх ніяк не повернемо.
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14.03.2025 22:17 Ответить
Тому що після сьогодні буває завтра. І почитайте що таке вікно Овертона...
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14.03.2025 22:27 Ответить
ти головой думай що нам вигідніше.

повертати території дипломатичним шляхом це не повернути їх ніколи.
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14.03.2025 22:34 Ответить
The Knight of Light had to use a little hyperbole to defeat the Evil Incarnate that was Biden.
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14.03.2025 21:44 Ответить
Рояль, в студію!!
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14.03.2025 21:44 Ответить
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14.03.2025 21:45 Ответить
Він і за 5 років своєї каденції не зможе цього зробити.
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14.03.2025 21:46 Ответить
"Я просто БРЕХАВ!" (с)
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14.03.2025 21:46 Ответить
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14.03.2025 21:54 Ответить
Довбай'обу ще треба пояснити значення слова "сарказм". А заодно і "довбай'об"...
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14.03.2025 21:47 Ответить
Розвів як котят, як говорив покійний Чечетов. Не підходь в Трам Тауер до вікна.
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14.03.2025 21:48 Ответить
Не треба путати сарказм із прокацапским слабоумієм...
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14.03.2025 22:00 Ответить
А він знає різницю між "сарказм" і "популізм", між "популізм" і "брехня" і, нарешті, між "сарказм" і "брехня"?
Міліардери та мультиміліонери зробили ставку на "бізнес-шоу-мена" з шістьма банкрутсвами, пересічні громадяни зробили ставвку на антимігрантську політику (а хто ж буде працювати на полях, фермах, прибиральниками та іншим обслуговуючим персоналом)....
Мені це нагадує квітень 2019-го в Україні з наступним "великим крадівництвом" і "травневими шашликами".
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14.03.2025 22:04 Ответить
ви точно побачили анал о гію між пасмарєть в глаза і проста перестать стрелять
панатна шо клован ет маріонетка шо йому скажуть те й дублює ротом.
Але коли през ядерної країни поводиться як реальний шиз стає страшно і це не скільки щодо України а все що він навкруги натворив.

з імігранським персо налом є резалт екскременту у Хранції. Париж зараз арабське місто.
Але знаючи це агент КГБ М набрав арабів у німеччину. Зараз Німеччина це вже не німеччина яка котиться в арабію. А чий агент х йло який вже набрав 20 млн муслімів. Тіпа працювати а по факту через 50 років їх буде більшість і виріжуть христян як в сирії. От і питання чому херівництво США ЄС та расії синхронно набирає десятки мільйонів мігрантів закладаючи таку міну що зважаючи на вже наявний досвід знищить білу расу Потім виявиться що мусліми і мойші рідні брати а їх війна такаж вистава як і підтримка сша.
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14.03.2025 22:55 Ответить
Скажи людям - "Вибачте, обісравсь"...сарказм биляд!
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14.03.2025 22:16 Ответить
Він прикалувався, а українці вмирають... Це все, що з себе представляє Трамп і його команда.
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14.03.2025 22:29 Ответить
Zdorovii myjlan a drihit podlivoi ne po detski..Drih...
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14.03.2025 22:29 Ответить
песня "Сумасшедший" Владимира Высоцкого. В ней есть строки "Он над нами издевался, ну сумасшедший - что возьмёшь!".
Эта песня о человеке, которого окружающие считают сумасшедшим, но на самом деле он просто видит мир иначе.

В нашем видении ОН #БАНЬКО ИЗ 6 ПАЛАТЫ ...
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14.03.2025 22:44 Ответить
Носить костюм не значит быть умным
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14.03.2025 22:50 Ответить
Ви не применшуєте складності цього всього, але як кандидат ви заявляли, що вирішите це питання за 24 години?
- Ну, коли я це казав, я трохи іронізував. Насправді я мав на увазі, що хочу врегулювати це питання і досягну успіху.
Так виглядає питання і відповідь про 24 години.
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14.03.2025 22:53 Ответить
НапиЗЕдів, ну то й нічого... є ще ядрьоний лохторат, він каже "о тьоплєнбкая пошла!! Давай, кумір, больше бож'єй роси"!!?!
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14.03.2025 23:03 Ответить
Трамп ******* клоун
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14.03.2025 23:06 Ответить
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14.03.2025 23:18 Ответить
он воно як ... ми йому повірили, а виходить що він peace-deal.
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14.03.2025 23:31 Ответить
"вони що пам'ятають що я там п**здів?... ***ля... Але щось ще напі***жу.. звикнуть...Головне-з теми -вже зістрибнули..."
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14.03.2025 23:34 Ответить
Час виносити московитські електропідстанції. Поступово і методично. Спочатку ті, що ближче до границі, потім пересуватись у глибину.
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14.03.2025 23:55 Ответить
Напевно вже тишком кається що бовкнув зайвого та й взагалі вліз в цей зміїний клубок. Не здивуюсь що ще через місяць делегує питання дорослим спеціалістам а сам сконцентрується на новій забавці.
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15.03.2025 00:11 Ответить
Отєц Фєдор на питання товаріща Бендера по чьом опіум для народа, відповідав -сам дурак. А Донні вже відповідає журналістам на каверзне питання - ви вишлі із моєго довєрія. РЕДЧАЙШЕГО РАЗЛІВА ДУРАК.
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15.03.2025 01:15 Ответить
Манія нарцизцизма зашкалює -нехай весь світ говорить про мене...
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15.03.2025 05:25 Ответить
Ти був чмом їбним.
А хоча, чого був? Є і здохнеш їм
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15.03.2025 07:13 Ответить
Був дещо підарастичним...
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15.03.2025 07:34 Ответить
Щось нагадало...


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15.03.2025 10:24 Ответить
 
 