Трамп об обещании завершить "за 24 часа" войну в Украине: Я был несколько саркастичен
Президент США Дональд Трамп заявил, что был "несколько саркастичным", когда во время своей предвыборной кампании обещал закончить полномасштабную войну России против Украины "за 24 часа".
Об этом он сказал в интервью журналистке Шерил Эткиссон, фрагмент из которого был опубликован 14 марта, передает Цензор.НЕТ.
Эткиссон отметила сложность решения полномасштабного вторжения России, одновременно напомнив Трампу, что во время предвыборной кампании он сказал, что "закончит эту войну за 24 часа".
"Ну, я был несколько саркастичен, когда это говорил. Я бы не завершил. На самом деле я имел в виду, что я хотел бы ее завершить, и я думаю, что мне это удастся", - пояснил президент США.
В то же время президент США уклонился от ответа на вопрос, что будет, если Россия откажется остановить огонь.
Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прокомментировал обещание лидера США закончить войну в Украине за 24 часа.
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Чи сарказм - це те саме, що іронія?
Сарказм відноситься до використання слів, які означають протилежне тому, що ви насправді хочете сказати, особливо для того, щоб образити когось, або показати роздратування, або просто бути смішним. Наприклад, сказати "вони дійсно на вершині речей", щоб описати групу людей, які дуже дезорганізовані, використовує сарказм. Найчастіше сарказм кусає і має на меті заподіяти біль. Іронія також може стосуватися використання слів, які означають протилежне тому, що ви насправді хочете сказати;
так що....
Я слова не можу підібрати навіть матом президент другої країни Світу недотягує по розуму навіть до зека яниковича.
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Питання в тому, наскільки великий у США запас "примусових" заходів проти Кремля і як швидко Вашингтон готовий до них вдатися. У Москві явно сподіваються ще під час попередніх "переговорів про переговори" отримати якісь бонуси за допомогою американців, нічим не поступившись натомість.
Потім, якщо не дратувати Трампа і все ж піти на переговори про припинення вогню, буде ще один етап, де можна щось виторгувати. Далі, з урахуванням того, що російська армія, а тим паче економіка теж потребують перепочинку, можна піти на третій раунд під час 30-денного припинення вогню і, можливо, виторгувати собі навіть часткове скасування або призупинення санкцій.
І тільки потім, якщо Трамп, нарешті, зрозуміє, що його водять за носа, а Путін до миру залишатиметься не схильним, нинішні дружелюбність і взаємні похвали можуть змінитися в російсько-американських відносинах різким похолоданням.
Тільки більшу частину поступок Росія на той час уже отримає і використає, щоб з новими силами продовжити війну з Україною.
Як на мене, це найбільш ефективний і реальний сценарій для цієї війни. І путін не розумітиме, що відбувається, чому ми не переходимо в наступ, хоча майже всі віська перемололи його. І так і будемо казати, що ми за дипломатичне поверення територій. І в процесі будуть постійно з'являтися ділянки, де його військ не буде зовсім, а ми ті позиції не займатимемо і в наступ переходити не будемо. А він буде кидати далі своїх людей під шквал ударів наших військ. І кількість втрат з нашого боку буде мінімальна. Бо зброї і грошей у нас буде багато і люди йтимуть до ЗСУ за таких умов з задоволенням, бо ризиків для їх життя буде мінімум, при наявності такої кількості зброї і амунції, російські віська будуть відкинуті далеко і будуть знищуватися з безпечної відстані. І через певний час, коли путін забуде, що та територія вже вільна, ЗСУ буде займати її. А росіяни не будуть на це звертати увагу, бо всі удари будуть на тих напрямах, де в росіян буде ще якийсь потенціал і війська. Як на мене, Трамп з радістю фінансуватиме таку концепцію війни, де немає ризиків ядерної війни, а принижувати путіна можна до останнього російського солдата і штурмового жигулі.
Шериф вважає що виїзд поліції на пограбування дорого і можна зекономити.
Але в рез-ті отримає ще десяток пограбувань, а в кінці осмілілі бандюки пограбують і його будинок...
Я передумала тебе забирати , ти проживеш ще довге життя .
Дякую !!!
Я пожартувала , вибач , я була дещо саркастична ))
Чому кошти спосорів не направили на ВПК
вам самому не соромно таку немовлячу відмазку пісяти
Друге-санкції.Не імітація,а дієві санкції.Обвал цін на нафту.Холодильник переможе телевізор.Будуть фінансові втрати в світових гравців,але на стратегічному рівні світ виграє.
Треба вимагати проведення референдумів у цих 2 областях, як мінімум. А може ще й в Донецькій і в Луганській.
всі війська виходять з тих територій. ці території віддаємо під контроль оон і воно проводить референдум.
жителі туди повертаються, щоб проголосувати.
україна дає оон списки жителів, хто де живе.
окремо проводяться референдуми в херсонській області, запорізькій, донецькій і луганській.
в криму бєзполєзно проводить. росія туда навезла 800 000 рускіх.
інакше ми їх ніяк не повернемо.
повертати території дипломатичним шляхом це не повернути їх ніколи.
Міліардери та мультиміліонери зробили ставку на "бізнес-шоу-мена" з шістьма банкрутсвами, пересічні громадяни зробили ставвку на антимігрантську політику (а хто ж буде працювати на полях, фермах, прибиральниками та іншим обслуговуючим персоналом)....
Мені це нагадує квітень 2019-го в Україні з наступним "великим крадівництвом" і "травневими шашликами".
панатна шо клован ет маріонетка шо йому скажуть те й дублює ротом.
Але коли през ядерної країни поводиться як реальний шиз стає страшно і це не скільки щодо України а все що він навкруги натворив.
з імігранським персо налом є резалт екскременту у Хранції. Париж зараз арабське місто.
Але знаючи це агент КГБ М набрав арабів у німеччину. Зараз Німеччина це вже не німеччина яка котиться в арабію. А чий агент х йло який вже набрав 20 млн муслімів. Тіпа працювати а по факту через 50 років їх буде більшість і виріжуть христян як в сирії. От і питання чому херівництво США ЄС та расії синхронно набирає десятки мільйонів мігрантів закладаючи таку міну що зважаючи на вже наявний досвід знищить білу расу Потім виявиться що мусліми і мойші рідні брати а їх війна такаж вистава як і підтримка сша.
Эта песня о человеке, которого окружающие считают сумасшедшим, но на самом деле он просто видит мир иначе.
В нашем видении ОН #БАНЬКО ИЗ 6 ПАЛАТЫ ...
- Ну, коли я це казав, я трохи іронізував. Насправді я мав на увазі, що хочу врегулювати це питання і досягну успіху.
Так виглядає питання і відповідь про 24 години.
А хоча, чого був? Є і здохнеш їм