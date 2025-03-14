Трамп об обещании завершить "за 24 часа" войну в Украине: Я был несколько саркастичен

Президент США Дональд Трамп заявил, что был "несколько саркастичным", когда во время своей предвыборной кампании обещал закончить полномасштабную войну России против Украины "за 24 часа".

Об этом он сказал в интервью журналистке Шерил Эткиссон, фрагмент из которого был опубликован 14 марта, передает Цензор.НЕТ.

Эткиссон отметила сложность решения полномасштабного вторжения России, одновременно напомнив Трампу, что во время предвыборной кампании он сказал, что "закончит эту войну за 24 часа".

"Ну, я был несколько саркастичен, когда это говорил. Я бы не завершил. На самом деле я имел в виду, что я хотел бы ее завершить, и я думаю, что мне это удастся", - пояснил президент США.

В то же время президент США уклонился от ответа на вопрос, что будет, если Россия откажется остановить огонь.

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Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прокомментировал обещание лидера США закончить войну в Украине за 24 часа.