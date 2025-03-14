Трамп не говорил с Путиным, разговор вел Уиткофф, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп не проводил 13 марта разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сказали в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Там уточнили, что с Путиным говорил спецпосланник США Стив Уиткофф, который накануне посетил Москву.
Путаницу вызвал пост Трампа в социальных сетях, в котором он поздравил обсуждение с главой Кремля и сказал, что "настойчиво просил" Путина - что звучало так, будто он говорил с ним лично.
Напомним, американский президент в своей соцсети заявил, что американская сторона имела "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с Владимиром Путиным.
Как известно, накануне в Москве находился спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
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Набір звуків із рота Трампона.
завтра якесь з них свинячою чумою
захворіє,
лиш би тягнути, як жуйку.
Оговорки Байдена просто детячі пустощі
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