Трамп не говорил с Путиным, разговор вел Уиткофф, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп не проводил 13 марта разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сказали в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Там уточнили, что с Путиным говорил спецпосланник США Стив Уиткофф, который накануне посетил Москву.

Путаницу вызвал пост Трампа в социальных сетях, в котором он поздравил обсуждение с главой Кремля и сказал, что "настойчиво просил" Путина - что звучало так, будто он говорил с ним лично.

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Напомним, американский президент в своей соцсети заявил, что американская сторона имела "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с Владимиром Путиным.

Как известно, накануне в Москве находился спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.