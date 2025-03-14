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Новости Разговор Тампа с Путиним
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Трамп не говорил с Путиным, разговор вел Уиткофф, - Белый дом

Белый дом опроверг разговор Трампа с Путиным 13 марта

Президент США Дональд Трамп не проводил 13 марта разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сказали в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Там уточнили, что с Путиным говорил спецпосланник США Стив Уиткофф, который накануне посетил Москву.

Путаницу вызвал пост Трампа в социальных сетях, в котором он поздравил обсуждение с главой Кремля и сказал, что "настойчиво просил" Путина - что звучало так, будто он говорил с ним лично.

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Напомним, американский президент в своей соцсети заявил, что американская сторона имела "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с Владимиром Путиным.

Как известно, накануне в Москве находился спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Автор: 

путин владимир (31216) Трамп Дональд (5106) Стив Уиткофф (57)


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Топ комментарии
+4
Новини з дурки...
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14.03.2025 17:41
+3
"Ми розмовляли, але не розмовляли"...
"Загинуть мільярди, вся Україна в оточенні"...

Набір звуків із рота Трампона.
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14.03.2025 17:38
+2
Трамп живе в свої реальності.
Оговорки Байдена просто детячі пустощі
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14.03.2025 17:46
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Правила форума Совет форумчан
Трампу в западло с ****** базарить пока ***** не научится правильно челобитную подавать.
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14.03.2025 17:34 Ответить
Звісно так, а то розмова була б за те у кого теріторій більше, й що ще треба придбати.
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14.03.2025 17:36 Ответить
"Ми розмовляли, але не розмовляли"...
"Загинуть мільярди, вся Україна в оточенні"...

Набір звуків із рота Трампона.
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14.03.2025 17:38 Ответить
Вся Європа!
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14.03.2025 18:04 Ответить
його ротом говорить теж дєдушка, але на ім"я Фрейд
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14.03.2025 18:15 Ответить
Агент Краснов ще ніколи не був так близько до провалу. Про оточенння ЗСУ нічого не знав сам путін з Центру!
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14.03.2025 18:53 Ответить
кто голосував за трампона з українськомовних в Пенсильванії - приїджайте до нас у гості. ми вам віддячим
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14.03.2025 17:40 Ответить
Новини з дурки...
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14.03.2025 17:41 Ответить
відтягують, як можуть
завтра якесь з них свинячою чумою
захворіє,
лиш би тягнути, як жуйку.
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14.03.2025 17:44 Ответить
Негоже тампону з ****** базарити
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14.03.2025 17:44 Ответить
Це так, від фсб дозволу не отримав
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14.03.2025 17:51 Ответить
Trump is a bit like Shakespeare, with a somewhat smaller vocabulary. You may not always understand the meaning of what he is saying, but the effect is powerful.
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14.03.2025 17:45 Ответить
Сідай 5. По 12-ти бальній системі. Від себе відповім: там вже деменція . Воно просто старе і не розуміє, до чого його маразм може призвести
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14.03.2025 17:53 Ответить
Трамп живе в свої реальності.
Оговорки Байдена просто детячі пустощі
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14.03.2025 17:46 Ответить
скільки бруду в змі , як простій людині в цьому розібратись
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14.03.2025 17:47 Ответить
Вчити англійську. Але тут і з гуглиранслейтом ясно, шо у декого словарний понос без розуміння наслідків для людства
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14.03.2025 17:56 Ответить
Був зайнятий з маском обговорювали якість травички і порошку
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14.03.2025 17:49 Ответить
Господи, воно настільки тупе, шо точно на третю світову «понадомовляється»
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14.03.2025 17:51 Ответить
17:29

https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/14/7502931/ ВІДЕО "Рейнджери" ССО знищили десяток вояк РФ на Курщині і взяли трофеї
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14.03.2025 17:52 Ответить
 
 