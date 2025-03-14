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Трамп вчера провел разговор с Путиным: Попросил его не допустить "резни" украинских военных
Президент США Дональд Трамп заявил, что 13 марта провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера у нас состоялись очень хорошие и продуктивные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война может наконец завершиться", - отметил он.
По словам Трампа, в этот момент "тысячи украинских военных полностью окружены россиянами" и находятся "в плохом положении".
"Я настойчиво просил президента Путина сохранить им жизнь. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Благослови их всех Бог!!!" - подытожил он.
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+53 Василь Довганенко #589385
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+41 Скептичний Песиміст
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+32 Igor Grytselyak
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Ще би в сраку його поцілував.
Сенсация! Перестав делиться развединформацией с Украиной, США передали ее Москве /№915/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=3WhsMbZTIIQ
хто сцить у вухо старому кидарасу ?
рыжее чмо всю жизнь смотрело только пафосно-слюнявые голливудские фильмы типа китчевого говнища "Спасти рядового Райана"....
Сейчас оранжевое крашеное Чмо, всю жизнь прожившее в дешёвых шоу, вообразило себя спасителем "окруженных солдат ВСУ".
"Вот вам 10 000 убитых украинских солдат." Герасимов уже заявил, что ВСУ потеряли в Курской области 67 000 человек. Доказательства? Не нужны. Просто прибавят "5 000 пленных из котла" и сделают "72 000 потерь". Разницы никто не заметит, схавают. Вот так малюют "победу" по-путински.
"Наука побеждать" противника на страницах газетной пропаганды путинский совок-2 унаследовал от говённого совка-1:
в газете "Правда"(правдивее газеты не было за всю историю человечества) от 23 июня 1941 года на первой странице было написано следующее:
"В течение 22 июня на всем протяжении государственной границы германские войска полностью отброшены с советской территории, на местах боёв насчитывается 25 тысяч убитых германских солдат и офицеров, 5 тысяч солдат и офицеров противника взяты в плен."
Доказательства? Не нужны.
Очень типичный пример совковой пропаганды: очень такая простая арифметика для безмозглых пролов, чтобы легко запоминалась:
25 тысяч убитых, 5 тысяч пленных немцев,
при том, что в реальности потери немцев на всём фронте от Заполярья до Чёрного моря за 22 июня по числу убитых были в 50 раз меньше, а по числу пленных в 5 тысяч раз меньше.
один придурок мечтает об окружении группировки ВСУ, а другой придурок просит помиловать "окруженных", в то время, как подразделения и части ВСУ занимают хорошо оборудованные позиции на господствующих приграничных высотах на территории Курской области и располагают надёжной логистикой снабжения .
"I have strongly requested to President Putin that their lives be spared"
слівце to зайве.
А перекладається воно (мабуть, саркастично):
"Я потужно попрохав Президентові Путіну, щоб їм залишено життя".
Зараз іде боротьба між ПОРАЗКОЮ України і її КАПІТУЛЯЦІЄЮ. Зеленський хоче звести просто до поразки, але йому протидіє зв'язка Трамп-Х-ло.
Пліткують, що Тимошенко пройшла оглядини у Білому домі як наступний лідер (для Трампа вона майже як 18-річна і з Х-лом "хіхікала"). Тимошенку виберуть головою Ради, Зеленського, змусять його піти через компромат який мають США, потім вона як во президента підпише все, що потрібно.
Макрон дозволив Зеленському купити банк у Франції. Перед суперечкою у Овальному кабінеті Зеля дуже просив, щоб цей факт ніде не оприлюднили.