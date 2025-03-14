Трамп вчера провел разговор с Путиным: Попросил его не допустить "резни" украинских военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что 13 марта провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера у нас состоялись очень хорошие и продуктивные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война может наконец завершиться", - отметил он.

По словам Трампа, в этот момент "тысячи украинских военных полностью окружены россиянами" и находятся "в плохом положении".

"Я настойчиво просил президента Путина сохранить им жизнь. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Благослови их всех Бог!!!" - подытожил он.

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