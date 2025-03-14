РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5799 посетителей онлайн
Новости Разговор Тампа с Путиним
32 015 143

Трамп вчера провел разговор с Путиным: Попросил его не допустить "резни" украинских военных

Трамп провел разговор с Путиным 13 марта. Что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что 13 марта провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера у нас состоялись очень хорошие и продуктивные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война может наконец завершиться", - отметил он.

По словам Трампа, в этот момент "тысячи украинских военных полностью окружены россиянами" и находятся "в плохом положении".

"Я настойчиво просил президента Путина сохранить им жизнь. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Благослови их всех Бог!!!" - подытожил он.

Читайте также: Путин передал Трампу свое предложение о прекращении огня в Украине, - Reuters

Трамп провел разговор с Путиным 13 марта. Что известно

Автор: 

путин владимир (31216) россия (95381) США (26439) Трамп Дональд (5106)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+53
Рижий звіздить як Троцький і не червоніє.
показать весь комментарий
14.03.2025 15:44
+41
От же брехлива гнида. Продає американцям жалісливу голлівудську історію, що він дарує Україну путлєру, лише щоб "спасти людей".
показать весь комментарий
14.03.2025 15:47
+32
Старий підар(наслухався ***** про катли ,й тепер грає миролюбця(((
показать весь комментарий
14.03.2025 15:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ти б, руда сволота, поменше базікала
показать весь комментарий
14.03.2025 20:52 Ответить
Просив х....ла..., а перед цим здав розвіддані для нас кацапам...
Ще би в сраку його поцілував.

Сенсация! Перестав делиться развединформацией с Украиной, США передали ее Москве /№915/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=3WhsMbZTIIQ
показать весь комментарий
14.03.2025 21:05 Ответить
інтересно - в коментаторів на цензорі є родичі які воюють в суджі ?
показать весь комментарий
14.03.2025 21:09 Ответить
Правильне питання. Ніхто нічого із коментаторів не знає, але лізуть точно вони годину назад були не на дивані, а біля суджі.
показать весь комментарий
15.03.2025 02:44 Ответить
Да немає там ніяких тисяч в оточенні. Навіть кацапські z-смітники це говорять. А от що є, то бажання нарциса Трампа отримати нобелівську премію. Такі справи.
показать весь комментарий
14.03.2025 21:14 Ответить
Коли іде мова про життя чи смерть, то важливе життя навіть однієї людини. Якби ваш син, брат, батько чи ви були там, певно не сказали б цього "Да немає там ніяких тисяч в оточенні". А Трамп обіцяв закінчити війну (вбивства) і все для цього робить. До речі, завдяки йому хутін звільнив колись українських моряків. Не забули? Премію йому не дали, зате майже кожен українец його лайном обливає.
показать весь комментарий
15.03.2025 01:32 Ответить
Руде опудало 2.0 -це найбільша ганьба США за всю історію. Екстремально брехливий, людина, яка не в стані правильно запам'ятати жодну цифру, якою оперує. Спасібо жителям Канзаса, за президента пі-раса.
показать весь комментарий
15.03.2025 10:57 Ответить
Рудий-із цим не посперечаєшся. Все інше-марення від інтелектуала із Молдови
показать весь комментарий
15.03.2025 18:05 Ответить
Послухай,💩, ти звідки вилізло?
показать весь комментарий
17.03.2025 11:01 Ответить
Завдяки Трампу, який так переймається життям солдат, ми пів року не отримували ********** й несли великі втрати. От усе, що треба знати про реальні справи, а не пусті балачки. Зараз він повторює, як папуга все, що каже путін ще й сам прибріхує, чи фантазує на фоні альцгеймера.
показать весь комментарий
15.03.2025 11:20 Ответить
Вдавився фактами, жерва пропаганди? Нема що заперечити то прибрав мій коментар. Портнікови теж не мають аргументів, тільки емоціі або матюки.
показать весь комментарий
16.03.2025 02:26 Ответить
дуримар..
показать весь комментарий
14.03.2025 21:22 Ответить
Тампон просто кінчений ,смердячий пітар якого обісцяв ***** і тому він буде робити все щоб догодити ***** і допомогти йому знищити Україну.
показать весь комментарий
14.03.2025 21:57 Ответить
"Трамп был поражен силой воли и непреклонностью русского фюрера, но как истинный сторонник Украины, он не ********* встал на колени, чтобы умолять о спасения жизни окруженных в Курской области украинских бойцов. Теперь осталось, это найти эти тысячи украинских солдат, чтобы дать им знать, кто их спас", иронизируют западные СМИ ...
показать весь комментарий
14.03.2025 23:09 Ответить
цього чувака в мильній бульбашці з викривленим простором та часом Україна реально не переживе.

хто сцить у вухо старому кидарасу ?
показать весь комментарий
14.03.2025 22:23 Ответить
Этот старый идиот никогда не прочитал ни одной книги о войне:

рыжее чмо всю жизнь смотрело только пафосно-слюнявые голливудские фильмы типа китчевого говнища "Спасти рядового Райана"....

Сейчас оранжевое крашеное Чмо, всю жизнь прожившее в дешёвых шоу, вообразило себя спасителем "окруженных солдат ВСУ".
показать весь комментарий
14.03.2025 23:14 Ответить
Сначала Трамп лишил ЗСУ разведданных что поззволило Рашке осуществить операцию по частичному окружению наших солдат а теперь этарыжая морда цинично на камеру просит пуйла не убивать возможных украинских пленных притом что пленных в любом ***** убивать нельзя
показать весь комментарий
14.03.2025 23:56 Ответить
Правильно писати кремлівський зех.рограй з трампом позбавили Україну розвідданих. Це була їхня спільна з пуйлом спецоперація
показать весь комментарий
15.03.2025 17:19 Ответить
Покажут десяток в камуфляже тел, снятых издалека, и скажут:
"Вот вам 10 000 убитых украинских солдат." Герасимов уже заявил, что ВСУ потеряли в Курской области 67 000 человек. Доказательства? Не нужны. Просто прибавят "5 000 пленных из котла" и сделают "72 000 потерь". Разницы никто не заметит, схавают. Вот так малюют "победу" по-путински.

"Наука побеждать" противника на страницах газетной пропаганды путинский совок-2 унаследовал от говённого совка-1:

в газете "Правда"(правдивее газеты не было за всю историю человечества) от 23 июня 1941 года на первой странице было написано следующее:

"В течение 22 июня на всем протяжении государственной границы германские войска полностью отброшены с советской территории, на местах боёв насчитывается 25 тысяч убитых германских солдат и офицеров, 5 тысяч солдат и офицеров противника взяты в плен."

Доказательства? Не нужны.

Очень типичный пример совковой пропаганды: очень такая простая арифметика для безмозглых пролов, чтобы легко запоминалась:

25 тысяч убитых, 5 тысяч пленных немцев,

при том, что в реальности потери немцев на всём фронте от Заполярья до Чёрного моря за 22 июня по числу убитых были в 50 раз меньше, а по числу пленных в 5 тысяч раз меньше.
показать весь комментарий
15.03.2025 02:35 Ответить
Не подгорай, мокша. Правда не нравится?
показать весь комментарий
15.03.2025 10:18 Ответить
Воно справді вже в маразмі.
показать весь комментарий
15.03.2025 04:41 Ответить
в 22 році Байден просив Київ , щоб каца..и відійшли з Херсонської області без знищення на шляхах відступу....
показать весь комментарий
15.03.2025 06:10 Ответить
З цього старого рудого пирдуна Донні навідь сміятися грішно. З хворих на голову не сміються, їх жаліють.
показать весь комментарий
15.03.2025 11:34 Ответить
Два старых плешивых пердуна, никогда не служившие в армии, выжили из ума и увлечённо играют в войнушку, обсуждают какие-то несуществующие "окружения" ВСУ:

один придурок мечтает об окружении группировки ВСУ, а другой придурок просит помиловать "окруженных", в то время, как подразделения и части ВСУ занимают хорошо оборудованные позиции на господствующих приграничных высотах на территории Курской области и располагают надёжной логистикой снабжения .
показать весь комментарий
16.03.2025 01:35 Ответить
Воно ще й англійської грматики до пуття не знає. У реченні

"I have strongly requested to President Putin that their lives be spared"

слівце to зайве.

А перекладається воно (мабуть, саркастично):

"Я потужно попрохав Президентові Путіну, щоб їм залишено життя".
показать весь комментарий
15.03.2025 12:43 Ответить
Трамп та Маск - це два брехливих покидька, бажаю їм подохнути у корчах!
показать весь комментарий
15.03.2025 13:09 Ответить
ех трампішко ти наш - зраділи в кремлі
показать весь комментарий
15.03.2025 13:55 Ответить
нетяма вульгарна
показать весь комментарий
15.03.2025 14:03 Ответить
цинічне руде чмо
показать весь комментарий
15.03.2025 14:23 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2025 14:48 Ответить
Марьянка нічого про оточення не казала. А ми віримо Марьянке більше, ніж Трампу.
показать весь комментарий
15.03.2025 16:47 Ответить
Те що сирське зупинило поставки українським воїнам на московщину щоб українські з'єднання звідти відійшли і хутлєр був задоволений, це факт. Деякі були відрізані від основних сил, покидали західну техніку коли відступали, яку показали українські медіа після поширеного скандалу.
показать весь комментарий
15.03.2025 17:24 Ответить
Все настільки погано і мерзотно, що доводиться слухати маргінальні плітки. https://youtu.be/xIOIxZe4Aso Новохатський-Якименко.
Зараз іде боротьба між ПОРАЗКОЮ України і її КАПІТУЛЯЦІЄЮ. Зеленський хоче звести просто до поразки, але йому протидіє зв'язка Трамп-Х-ло.
Пліткують, що Тимошенко пройшла оглядини у Білому домі як наступний лідер (для Трампа вона майже як 18-річна і з Х-лом "хіхікала"). Тимошенку виберуть головою Ради, Зеленського, змусять його піти через компромат який мають США, потім вона як во президента підпише все, що потрібно.
Макрон дозволив Зеленському купити банк у Франції. Перед суперечкою у Овальному кабінеті Зеля дуже просив, щоб цей факт ніде не оприлюднили.
показать весь комментарий
15.03.2025 19:00 Ответить
"Здесь русский дух...". Трампін, кокошнік в голову не давить?
показать весь комментарий
15.03.2025 19:27 Ответить
Чому мовчать 240 мільйонів стволів американців?
показать весь комментарий
15.03.2025 20:36 Ответить
Наразі то добре. Значить йому пох, коли наші поріжуть руських свиней.
показать весь комментарий
15.03.2025 20:39 Ответить
сша вже десять років просять к**апню не вбивати. "гарантії" безпеки в дії. Ага, в повній
показать весь комментарий
15.03.2025 21:04 Ответить
Довбойоб рудий вигадав оточення разом з путіним.
показать весь комментарий
15.03.2025 23:18 Ответить
таке враження, що трамп існує в паралельному світі...
показать весь комментарий
16.03.2025 14:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 