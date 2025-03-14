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Новости Перемирие на 30 дней Заявление Путина о прекращении огня в Украине
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Путин передал Трампу свое предложение о прекращении огня в Украине, - Reuters

Это сейчас мир Путина и Трампа

Кремлевский диктатор Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу свое предложение о прекращении огня в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Путин передал Трампу сообщение о своем предложении о прекращении огня в Украине. Оно было отправлено через специального посланника Трампа (вероятно, речь идет о Стиве Уиткоффе - ред.).

Как пишет издание, ссылаясь на заявление российской стороны, в Кремле видят "основания для "осторожного оптимизма" относительно того, что соглашение может быть достигнуто".

Читайте также: Заявление Путина о мире обнадеживающее, но не полное, - Трамп (обновлено)

Президент США заявил, что хочет, чтобы Москва и Киев договорились о скором прекращении огня, чтобы приостановить боевые действия в конфликте, который, как он предупредил, может перерасти в Третью мировую войну и уже стоил много жизней с обеих сторон.

В пятницу Трамп вновь призвал Россию подписать и завершить "соглашение о прекращении огня и окончательном урегулировании", заявив, что он выведет США из того, что он назвал "настоящим "беспорядком" в отношениях с Россией".

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Напомним, 11 марта делегации США и Украины провели встречу в Джидде.

Команды Украины и США сделали совместное заявление по результатам встречи в Саудовской Аравии: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней.

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласилась с предложениями прекратить боевые действия в Украине, но на определенных условиях.

Трамп назвал обнадеживающим заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о возможности 30-дневного перемирия.

Автор: 

путин владимир (31216) Трамп Дональд (5106) война в Украине (3546) прекращения огня (111)


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Топ комментарии
+14
Путин ***** и передавать он может только челобитную.
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14.03.2025 15:45
+13
Пропозиція наступна: Україна зникає, наступає мир.
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14.03.2025 15:47
+12
Ну і іде він *****. Хоче щоб ми зникли? Хай тоді ще пару мільйонів своїх кацапів покладе тут. Не просто ж так такі амбітні завдання мають даватись, а то кацапи геть розслабляться)
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14.03.2025 15:57
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Путин ***** и передавать он может только челобитную.
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14.03.2025 15:45 Ответить
На коленях.
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14.03.2025 15:55 Ответить
А дупіти в обох від українського меду не злипнуться?
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14.03.2025 16:11 Ответить
Пропозиція наступна: Україна зникає, наступає мир.
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14.03.2025 15:47 Ответить
Десь так ...
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14.03.2025 15:53 Ответить
Ну і іде він *****. Хоче щоб ми зникли? Хай тоді ще пару мільйонів своїх кацапів покладе тут. Не просто ж так такі амбітні завдання мають даватись, а то кацапи геть розслабляться)
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14.03.2025 15:57 Ответить
Очередные эротические сны Путина
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14.03.2025 15:49 Ответить
путлер - передаст, щось там передав...
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14.03.2025 15:52 Ответить
Запропонував він дві прості для Трампа речі: зупинити постачання зброї Україні, змусити Україну припинити мобілізацію. Гарантія - авторитет Трампа.
Ну, красивий пас, м'яч знову на полі США. Тепер Трамп почне давати ляпаси впертому мулу.
Але різниці для нас вже немає. Зброї від США не буде. Чи то через заборону від *****, чи то через заборону від Трампа.
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14.03.2025 15:52 Ответить
а законтрактована та вже проплачена у виробників за надані раніше кошти теж вже не приїде?
хто ж пеню та штрафні за неспотачання проплаченого товару (зброї) сплачувати буде?
чи у змозі овальни кабінет заборонити приватним компаніям продаж та постачання вже проплаченої нами зброї?
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14.03.2025 16:10 Ответить
Так.
Пофіг.
Так.
Ми вже бачили, як це працює. Наказ - стоп, наказ - поїхали.
Це стиль Трампа. Імпульсивний та егоцентричний.
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14.03.2025 16:13 Ответить
так бізнес у штатах не працює
овальний кабінет йому пофіг, хіба ембарго, а цього навіть в еротичних снах @уйла не буде
зупинити овальний кабінет може лиш те, що передається зі складів пентагону, але ніяк не виробників
виготовлена та проплачена Україною зброя як їхала, так і продовжує їхати, овальний кабінет їй не дороговказ
рудий донні вже тут ні до чого
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14.03.2025 16:15 Ответить
Допомогу зупиняли - це факт. Максар дані припиняв надавати - факт. Допомогу відновили - можете новини почитати, про ті ж бомби плануючі, сьогодні було.
Так що працює. Вилізе потім боком, але рудий про це не думає. Його стратегія - це тактика.
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14.03.2025 16:27 Ответить
а тривоги та попередження за зліти та пуски були? - були
а ЗСУ, ГУР, СБУ удари після т.зв. "зупинки" на території ворога нанонисли? - наносили
за вантажі та їх склад писати не буду, проте паніки у воєнних логістів не було
бомби та непродовження ліцензій на співпрацю із кацапськими банками - то таке, там покраще дещо буде, побачите, читайте новини уважно
так шо, без паніки
у дечому згоден із Сергієм Ауслендером за гарно сплановану та виконану пастку для @уйла
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14.03.2025 16:33 Ответить
Я сподіваюсь, що це таки пастка для *****, а не щось інше для *****.
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14.03.2025 16:41 Ответить
усе буде гуд, американські комерси свого не впустять. інакше б great america не збудували
цікаво визначати там температуру за такими як ліндсі гремом, розіграли гарно карту келлога (наче пішли на зустріч, почули прохання), а як гарно донні підлизнув геостртеху @уйлу своїм проханням "не влаштовувати криваву різанину", @уйлу це дуже сподобалося...
той же максар напряму припинив продаж (начеб то), а у посередників продавалося усе
усе цікаве попереду
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14.03.2025 16:50 Ответить
Сподіваюсь. Бо інтерпретація подій залежить від точки зору.
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14.03.2025 16:51 Ответить
до речі, що кажуть люди на місці за вбивство ганула? кацапи у темі? подякував наперед
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14.03.2025 16:55 Ответить
Знаєте, не можу сказати, бо від того місця далеко.
Можете https://t.me/s/OdessaDumskayaNet тут подробиці почитати. Місцевий канал.
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14.03.2025 16:57 Ответить
Але зараз з'явилось ось це.

Офіцер ✙
Офіцер ✙
Знаєте, не треба боятись або сміятися, або радіти з того, що пипа каже: «я хачу мір, но…». Саме ******, якщо на те «но» поведуться США і вимагатимуть того від нас, що цілком можливо)

Офіцер ✙ | Підписатись
Ууу, українські військові в оточенні…

Хєх, любі мої знову ж таки кажу, це велика політична гра і не треба угарати з деменції діда, бо дід знає, що каже і використає будь-який, навіть найбрехливіший і найтупіший агрумент путіна, щоб зробити ніби послугу Україні і так би мовити, «перекинути мʼяч на нашу сторону», щоб ми в свою чергу пішли також на поступки.

Тільки після такої череди відфутболювання мʼяча може статися так, що ми весь час робили поступки, а нас просто найобували, бо простіше змусити слабшого, особливо коли твоя основна проблема - Китай, а не рашка.

Про це «но» якраз я вчора і писав, і не дивуйтесь, що Трамп може спонукати нас до припинення мобілізації за нарощування військової потужності в обмін на те, що нас вивели з якогось ніким небаченого оточення)

Сумно, адже в цій політичній грі нам вже призначили позицію переможеного, тому треба боротися і добувати самим для себе ці «козирі», бо іншого варіанту у нас немає.

Знаєте, не треба боятись або сміятися, або радіти з того, що пипа каже: «я хачу мір, но…». Саме ******, якщо на те «но» поведуться США і вимагатимуть того від нас, що цілком можливо)
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14.03.2025 16:55 Ответить
най пише, точку зору у нас не заборонено, якщо вона не порушує кримінальний кодекс
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14.03.2025 16:57 Ответить
Та просто це реалістичніше виглядає. Ще задовго до обрання донні знав, що тиснутиме він саме на Україну, бо це легше. Ну, що й відбувається.
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14.03.2025 16:58 Ответить
тисне він Україну та @уйлостан, до цього тиску не було, а було багато обіцянок, справ мало
а як інакше йому зіграти із @уйлом? шоби вийти з глухого кута, за який ще Залужний у 23-ому казав? тіко у спосіб інтриг та таких дійств, зображуючи друга @уйла
оно європі лінивій дав просратися, бігають, аби тільки толк був
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14.03.2025 17:02 Ответить
Поки що не чув ні про які поступки від росії або вжиті заходи проти росії.
Але є реальна загроза, що нас зараз змушуватимуть припинити мобілізацію.
При цьому припинити найм росію ніхто навіть не закликає.
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14.03.2025 17:05 Ответить
зараз м'яч фактично у рудого донні
от і почуємо конкретні пропозиції, а не побажання
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14.03.2025 17:09 Ответить
не дивіться багато телемарфону. Він викликав у вас небезпечні зміни в мозку
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15.03.2025 01:07 Ответить
А є вже текст чи інсайди що він саме це пропонував? Бо догадки то таке...
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14.03.2025 16:12 Ответить
***** буде передавати такі пропозиції ще років десять.
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14.03.2025 15:55 Ответить
Що передаст? Здати Україну. Накуй.
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14.03.2025 15:55 Ответить
Я здогадуюсь що його пропозиція така що він буде посланий. Як не Трампом то нами
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14.03.2025 15:56 Ответить
Ми всі хто на печі або далеко в тилу і знаємо шо не підемо в окопи категорично проти ...
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14.03.2025 15:56 Ответить
Батальйон Монако вже хоче здатися
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14.03.2025 16:06 Ответить
Виглядає так,що Трампон в буякому разі кине нас .
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14.03.2025 15:58 Ответить
Які нестерпні мита ввели на швейцарський шоколяд?
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14.03.2025 16:08 Ответить
Обведе пуило Трампа круг пальця
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14.03.2025 16:00 Ответить
А если так, Украина на требование путина, но выдвигает свои, путин должен вернуться домой в Гаагу
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14.03.2025 16:05 Ответить
Я писал совсем другое
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14.03.2025 16:06 Ответить
не сци @уйло - гаага від тебе нікуди не подінеться
просто на пару років більше прогулів на шконці тобі проставлять
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14.03.2025 16:08 Ответить
А хто його туди посадить? Ми? Зеленський? Решті абсолютно пофіг чи буде він сидіти чи ні. Їх це не торкається.
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14.03.2025 16:13 Ответить
мі6, моссад, цру, гур мо, сбу, крива із косою etc - бажаючих багато, на все свій час
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14.03.2025 16:17 Ответить
Найбільш вірогідний останній варіант. Решта то просто мрії. Треба щоб був розкол всередині, а його і близько не видно.
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14.03.2025 17:03 Ответить
Тепер агент Краснов розпочне через агента ***** Козира схтляти Зеленского підписати капітуляцію.
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14.03.2025 17:02 Ответить
Як вони злагоджено все розіграли! Пуйло і його агент Краснов...
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14.03.2025 17:03 Ответить
Пропозиція наступного плану: "Я тикаю агєнту Зєлеєскому в рот, а ти продолжаєш єго долбіть в жопу і ето нє прєдложєніє, а пріказ! Понял Рижій поц? ПРІКАЗ!!! А єщє добавь, что украінци билі агрєссорамі."
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14.03.2025 17:59 Ответить
Шановні, чому ви не висвітлюєте справді важливих подій? Наприклад, Олександра Кучеренко вперше прокоментувала розлучення із Дмитром Комаровим.
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14.03.2025 18:34 Ответить
 
 