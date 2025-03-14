Путин передал Трампу свое предложение о прекращении огня в Украине, - Reuters
Кремлевский диктатор Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу свое предложение о прекращении огня в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что Путин передал Трампу сообщение о своем предложении о прекращении огня в Украине. Оно было отправлено через специального посланника Трампа (вероятно, речь идет о Стиве Уиткоффе - ред.).
Как пишет издание, ссылаясь на заявление российской стороны, в Кремле видят "основания для "осторожного оптимизма" относительно того, что соглашение может быть достигнуто".
Президент США заявил, что хочет, чтобы Москва и Киев договорились о скором прекращении огня, чтобы приостановить боевые действия в конфликте, который, как он предупредил, может перерасти в Третью мировую войну и уже стоил много жизней с обеих сторон.
В пятницу Трамп вновь призвал Россию подписать и завершить "соглашение о прекращении огня и окончательном урегулировании", заявив, что он выведет США из того, что он назвал "настоящим "беспорядком" в отношениях с Россией".
Напомним, 11 марта делегации США и Украины провели встречу в Джидде.
Команды Украины и США сделали совместное заявление по результатам встречи в Саудовской Аравии: США возобновляют военную помощь, с РФ обсудят возможность прекращения огня на 30 дней.
Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласилась с предложениями прекратить боевые действия в Украине, но на определенных условиях.
Трамп назвал обнадеживающим заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о возможности 30-дневного перемирия.
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Ну, красивий пас, м'яч знову на полі США. Тепер Трамп почне давати ляпаси впертому мулу.
Але різниці для нас вже немає. Зброї від США не буде. Чи то через заборону від *****, чи то через заборону від Трампа.
хто ж пеню та штрафні за неспотачання проплаченого товару (зброї) сплачувати буде?
чи у змозі овальни кабінет заборонити приватним компаніям продаж та постачання вже проплаченої нами зброї?
Пофіг.
Так.
Ми вже бачили, як це працює. Наказ - стоп, наказ - поїхали.
Це стиль Трампа. Імпульсивний та егоцентричний.
овальний кабінет йому пофіг, хіба ембарго, а цього навіть в еротичних снах @уйла не буде
зупинити овальний кабінет може лиш те, що передається зі складів пентагону, але ніяк не виробників
виготовлена та проплачена Україною зброя як їхала, так і продовжує їхати, овальний кабінет їй не дороговказ
рудий донні вже тут ні до чого
Так що працює. Вилізе потім боком, але рудий про це не думає. Його стратегія - це тактика.
а ЗСУ, ГУР, СБУ удари після т.зв. "зупинки" на території ворога нанонисли? - наносили
за вантажі та їх склад писати не буду, проте паніки у воєнних логістів не було
бомби та непродовження ліцензій на співпрацю із кацапськими банками - то таке, там покраще дещо буде, побачите, читайте новини уважно
так шо, без паніки
у дечому згоден із Сергієм Ауслендером за гарно сплановану та виконану пастку для @уйла
цікаво визначати там температуру за такими як ліндсі гремом, розіграли гарно карту келлога (наче пішли на зустріч, почули прохання), а як гарно донні підлизнув геостртеху @уйлу своїм проханням "не влаштовувати криваву різанину", @уйлу це дуже сподобалося...
той же максар напряму припинив продаж (начеб то), а у посередників продавалося усе
усе цікаве попереду
Можете https://t.me/s/OdessaDumskayaNet тут подробиці почитати. Місцевий канал.
Офіцер ✙
Офіцер ✙
Знаєте, не треба боятись або сміятися, або радіти з того, що пипа каже: «я хачу мір, но…». Саме ******, якщо на те «но» поведуться США і вимагатимуть того від нас, що цілком можливо)
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Ууу, українські військові в оточенні…
Хєх, любі мої знову ж таки кажу, це велика політична гра і не треба угарати з деменції діда, бо дід знає, що каже і використає будь-який, навіть найбрехливіший і найтупіший агрумент путіна, щоб зробити ніби послугу Україні і так би мовити, «перекинути мʼяч на нашу сторону», щоб ми в свою чергу пішли також на поступки.
Тільки після такої череди відфутболювання мʼяча може статися так, що ми весь час робили поступки, а нас просто найобували, бо простіше змусити слабшого, особливо коли твоя основна проблема - Китай, а не рашка.
Про це «но» якраз я вчора і писав, і не дивуйтесь, що Трамп може спонукати нас до припинення мобілізації за нарощування військової потужності в обмін на те, що нас вивели з якогось ніким небаченого оточення)
Сумно, адже в цій політичній грі нам вже призначили позицію переможеного, тому треба боротися і добувати самим для себе ці «козирі», бо іншого варіанту у нас немає.
Знаєте, не треба боятись або сміятися, або радіти з того, що пипа каже: «я хачу мір, но…». Саме ******, якщо на те «но» поведуться США і вимагатимуть того від нас, що цілком можливо)
а як інакше йому зіграти із @уйлом? шоби вийти з глухого кута, за який ще Залужний у 23-ому казав? тіко у спосіб інтриг та таких дійств, зображуючи друга @уйла
оно європі лінивій дав просратися, бігають, аби тільки толк був
Але є реальна загроза, що нас зараз змушуватимуть припинити мобілізацію.
При цьому припинити найм росію ніхто навіть не закликає.
от і почуємо конкретні пропозиції, а не побажання
просто на пару років більше прогулів на шконці тобі проставлять