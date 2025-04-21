Трамп ждет ответа от Украины относительно признания Крыма российским и отказа от вступления в НАТО, - The Wall Street Journal

На этой неделе от Украины требуют отреагировать на ряд идей администрации Трампа, в частности - пойдя на уступки России, включая потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и исключение Киева из списка кандидатов на вступление в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном высокопоставленными чиновниками администрации Трампа своим украинским коллегам в Париже в четверг. Они также были представлены европейским высокопоставленным чиновникам во время однодневной встречи.

Теперь США ждут ответа Киева, который, как ожидается, поступит на встрече американских, украинских и европейских чиновников в Лондоне в конце этой недели. Тогда, если американская, европейская и украинская позиции будут совпадать, предложения могут быть переданы Москве.

Чтобы оказать давление на Украину и Россию, госсекретарь Марко Рубио заявил в пятницу, что администрация может приостановить свои переговорные усилия, если в течение следующих нескольких недель не будет достигнут прогресс в ключевых вопросах.

Принятие некоторых идей администрации Трампа может оказаться сложным для Киева, поскольку Украина отказывается признать, что россия имеет законные претензии на любую ее территорию.

В воскресенье высокопоставленный чиновник Государственного департамента США назвал идеи, представленные украинской стороне, вариантами, которые Киев должен взвесить, а не предложением "соглашайся или уходи". Чиновник заявил, что "список потенциальных вариантов" был предоставлен "для обсуждения и обратной связи".

По словам американских чиновников, Рубио, Уиткофф и Келлог планируют принять участие в предстоящей встрече в Лондоне. После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию, хотя о ней еще не сообщалось.

По мнению западных чиновников, идеи, выдвинутые администрацией Трампа, не соответствуют некоторым российским требованиям. Они не признают, что РФ имеет законное право контролировать четыре региона на востоке Украины, которые, как она утверждает, аннексировала, хотя и не требуют, чтобы российские военные покинули эти территории.

По словам западных официальных лиц, США также не предлагают ограничить численность украинских войск и не исключают военной поддержки Киева со стороны Запада или развертывания там европейских войск, что является ключевым камнем преткновения в отношениях с Москвой.

Также до сих пор нет решения относительно того, какие виды гарантий безопасности может получить Украина, если согласится на мирное урегулирование. Администрация Трампа не сообщила, готова ли она предоставить какую-либо военную поддержку европейским странам, которые отправляют войска в Украину как часть "сил успокоения" для сдерживания будущей российской агрессии.

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