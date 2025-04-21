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Трамп ждет ответа от Украины относительно признания Крыма российским и отказа от вступления в НАТО, - The Wall Street Journal

Трамп ждет ответа от Украины

На этой неделе от Украины требуют отреагировать на ряд идей администрации Трампа, в частности - пойдя на уступки России, включая потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и исключение Киева из списка кандидатов на вступление в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном высокопоставленными чиновниками администрации Трампа своим украинским коллегам в Париже в четверг. Они также были представлены европейским высокопоставленным чиновникам во время однодневной встречи.

Теперь США ждут ответа Киева, который, как ожидается, поступит на встрече американских, украинских и европейских чиновников в Лондоне в конце этой недели. Тогда, если американская, европейская и украинская позиции будут совпадать, предложения могут быть переданы Москве.

Чтобы оказать давление на Украину и Россию, госсекретарь Марко Рубио заявил в пятницу, что администрация может приостановить свои переговорные усилия, если в течение следующих нескольких недель не будет достигнут прогресс в ключевых вопросах.

Принятие некоторых идей администрации Трампа может оказаться сложным для Киева, поскольку Украина отказывается признать, что россия имеет законные претензии на любую ее территорию.

В воскресенье высокопоставленный чиновник Государственного департамента США назвал идеи, представленные украинской стороне, вариантами, которые Киев должен взвесить, а не предложением "соглашайся или уходи". Чиновник заявил, что "список потенциальных вариантов" был предоставлен "для обсуждения и обратной связи".

По словам американских чиновников, Рубио, Уиткофф и Келлог планируют принять участие в предстоящей встрече в Лондоне. После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию, хотя о ней еще не сообщалось.

По мнению западных чиновников, идеи, выдвинутые администрацией Трампа, не соответствуют некоторым российским требованиям. Они не признают, что РФ имеет законное право контролировать четыре региона на востоке Украины, которые, как она утверждает, аннексировала, хотя и не требуют, чтобы российские военные покинули эти территории.

По словам западных официальных лиц, США также не предлагают ограничить численность украинских войск и не исключают военной поддержки Киева со стороны Запада или развертывания там европейских войск, что является ключевым камнем преткновения в отношениях с Москвой.

Также до сих пор нет решения относительно того, какие виды гарантий безопасности может получить Украина, если согласится на мирное урегулирование. Администрация Трампа не сообщила, готова ли она предоставить какую-либо военную поддержку европейским странам, которые отправляют войска в Украину как часть "сил успокоения" для сдерживания будущей российской агрессии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе

Автор: 

США (26672) Украина (44946) Трамп Дональд (5219) прекращения огня (150)


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Топ комментарии
+99
Дипломатично і довго шліть його *****. Він тимчасовий.
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21.04.2025 06:58
+98
Постійні вимоги до України. До кацапстану вимог немає. Сюр. Та щоб ви всі повиздихали,трампони.
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21.04.2025 06:59
+57
Ясно. Тоді навіщо підписувати угоду про рідкоземи? Навіщо взагалі такі посередники, які вибивають поступки з України, а кацапів не чіпають??? Ми і самі могли з руснею на таких умовах домовитися про капітуляцію. Що нового запропонував трампон та його шобла???
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21.04.2025 07:09
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Страница 5 из 5
Якщо навіть Україна і хотіла-б відмовитися від Криму і НАТА то зробити це майже неможливо,тому що за НАТА Україна знищила 2 тис. ядерних боєголовок націлених на НАТА бувшим СРСР разом з ракетами і шахтами у тому числі 1,4 тис. на США, таким чином Україна знищила свій ядерний зонтик на користь не РФ , а НАТА і США, тому якщо Україна буде відмовлятися що в замін? - вернуть 2 тис. ядерних боєголовок?, - ні, а навіть якщо і повертали, то вони нам вже зараз непотрібні,тому що це зброя стримування. Повернути Крим - як?- визнати агресивну війну проти України, яка знищила ЯЗ законною ну це абсурт написати на бумазі можливо що завгодно, але це не факт є достатьо доказів що це була агресивна війна розвязана проти України ы це просто шахрайська схема , то що США і де хто хочуть щоб Україна все це зробила? і будуть їх там підпис? звісно ні,- тому що для всіх учасників цієї схеми будуть мяко кажучі наслідки.
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21.04.2025 19:17 Ответить
Доречі Клінтон визнав ,що жорстко наїпав українців з меморандумом без зобов'язань про безпеку збоку підписантів.
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21.04.2025 19:45 Ответить
Як так м'яко послати його вслід за російським кораблем?
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21.04.2025 19:42 Ответить
Тобто Трамп паганий, руда мавпа т.д. А що відповів потужний Лідор? Чому мовчить? Де його потужний язик котрим він ображав усіх наліво та направо з недоперченою ковбасою тощо? А може Трамп зараз йому робе тортури у Гуантанамо щоб він віддав Крим та погрожуе згвалтувати його у дупу? Що йому заважае казати ні, не віддам Крим?
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21.04.2025 19:55 Ответить
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21.04.2025 20:07 Ответить
Інша влада,взявши до уваги міжнародний досвід, прийняла би закон про окуповані території,в якому мовиться,що так,їх окупували і окупанти несуть повну відповідальність за життєдіяльність їх жителів,десь так. При сприятливих умовах їх повернуть,само собою.
Бубочка мовчить,бо рейтинг впаде,а там і посада.
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21.04.2025 20:12 Ответить
Средний палец ему с огромными шариками под, а не признание Крыма и отказ от НАТО. Дебил ***...
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21.04.2025 20:43 Ответить
Не зрозуміла , а дыныру повернуть ?
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21.04.2025 21:08 Ответить
Это не посредник!Это партнер путина,причём младший.
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21.04.2025 21:30 Ответить
ржавый в своем репертуаре, адвокатствует нужды х у й ла
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21.04.2025 21:42 Ответить
«Мне это всё надоело». - Дональд Трамп, почти дословно... Хозяин Овального кабинета, оказывается, утратил интерес к роли посредника в «урегулировании». . Миротворческий спектакль окончен. Актёр, уставший от роли, сполз со сцены.
Дональд был и остаётся прежде всего торговцем, не лидером свободного мира. У него - не стратегия, а рыночный торг. Переговоры с Путиным - это не про ценности, это про барыши. Про дружбу с «нормальными пацанами» вроде Вовы, если те дадут хорошие условия.
Пока Украина платит кровью за своё право на существование, Трамп с характерной для себя деловитостью рассматривает вопрос:
- можно ли обменять поддержку ВСУ на добычные лицензии?
- сколько стоит разведданные, если продавать их поштучно?
- и наконец - кто даст больше: Киев или Москва?
Угроза «более жёстких санкций» против России? Не смешите. Трамп не бьёт тех, с кем хочет делить доход. Он ведь не политик - он риэлтор. Поэтому курс понятен: отморозить активы, простить олигархам, Крым - признать, а Путину - аплодисменты и проценты со сделки.
Америка капитулировала. Неофициально, без флагов и фанфар. Просто потому, что её президент не видит выгоды в продолжении поддержки.
Свобода, суверенитет, международное право? Это всё - скучная бумажная волокита.
А вот контракты на ресурсы - это уже по-настоящему, это бизнес.

David Kohan
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21.04.2025 22:07 Ответить
Luiza

один голуб миру ,вже відлетів з Ватікану ,трамп ти наступний, з Білого дому ... ...
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21.04.2025 22:16 Ответить
Що ви ще хочете і чому дивуєтесь від краснова?!
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21.04.2025 22:27 Ответить
«Мир для нашого часу» (англ. Peace for our time; іноді «мир для нашого покоління», «...для нашої епохи») - заява, яку зробив прем'єр-міністр Великої Британії Невілл Чемберлен у своєму виступі про Мюнхенську угоду 30 вересня 1938 року в Лондоні. Вони за "мир" віддали Гітлеру чехословацькі Судети, а торгаші-мародери хочуть віддати Путіну Крим і вщент розграбувати Україну, але без миру і подальшого її захисту...?! Історія повторюється, шкода, що без мудрих і порядних Рузвельта і Черчилля?
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22.04.2025 06:14 Ответить
Коли трампа винесуть з білого дому в жовтий, ми з жахом будемо згадувати що розмірковували - втрачати державність, торгуючи територією з людожерами з наступною світовою вакханалією та нашою остаточною поразкою чи залишитися людьми та послати мародерів з окупантами за рузьким кораблем і зберегти Україну для нащадків.
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22.04.2025 01:35 Ответить
За кораблем Доні , за кораблем !!!
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22.04.2025 07:05 Ответить
Я он дивився канал однієї українки з США, так вона казала, що в одному чаті трампозалежних, розганяють що в Україні вже 12 річних на війну посилають, каже я написала що це брехня ,але мене не помітили, а взагалі який висновок, МАГА то збіговисько агентів Кремля, того вони контрозвідку першу половину скоротили і ЦРУ, щоб не виявили .
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22.04.2025 07:27 Ответить
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