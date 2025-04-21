Есть большая вероятность того, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено на этой неделе, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "хороший шанс", что российско-украинское соглашение о прекращении огня будет подписано уже на этой неделе.
Об этом Трамп сказал на мероприятии по Пасхе в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, последние встречи США с Россией и Украиной были "очень хорошими".
Он пообещал подробнее рассказать об этом в "ближайшие три дня".
Отвечая на вопрос о возможности заключения "мирного соглашения" на этой неделе, американский лидер ответил утвердительно: "Есть очень хороший шанс".
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп выразил надежду, что на следующей неделе Украина и Россия "заключат соглашение".
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время плакать и решать, что делать с этим идиотом и с теми, кто его поддерживает, вот о чём
должна сегодня думать Европа!
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