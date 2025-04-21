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Новости Заявления о мире Мирный план Трампа
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Есть большая вероятность того, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено на этой неделе, - Трамп

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "хороший шанс", что российско-украинское соглашение о прекращении огня будет подписано уже на этой неделе.

Об этом Трамп сказал на мероприятии по Пасхе в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, последние встречи США с Россией и Украиной были "очень хорошими".

Он пообещал подробнее рассказать об этом в "ближайшие три дня".

Отвечая на вопрос о возможности заключения "мирного соглашения" на этой неделе, американский лидер ответил утвердительно: "Есть очень хороший шанс".

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Напомним, накануне президент США Дональд Трамп выразил надежду, что на следующей неделе Украина и Россия "заключат соглашение".

Автор: 

Трамп Дональд (5214) переговоры с Россией (966) война в Украине (3864) прекращения огня (147)


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Топ комментарии
+20
Ну раз сказав значить вірогідно нічого не буде.
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21.04.2025 19:01
+18
Дурень думкою багатіє.
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21.04.2025 19:02
+11
угоду підписати на зворотньому боці Будапештської брехі і закінчити цю угоду висловлювляннями моряка з о.Зміїний.та відправити в адміністрацію куйла і "трамбона"
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21.04.2025 19:05
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Україна на капітуляцію не пійде
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21.04.2025 20:05 Ответить
Время смеяться с заявлений этого невиданного болтуна и обещалкина давно прошло, пришло

время плакать и решать, что делать с этим идиотом и с теми, кто его поддерживает, вот о чём

должна сегодня думать Европа!
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21.04.2025 20:07 Ответить
Трамп подарить прутєну Аляску замість Криму…
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21.04.2025 20:27 Ответить
Зеля беріг цю угоду для Трампулі, а воно он що - Трампуля просто валєт.
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21.04.2025 20:38 Ответить
хоч би не ******
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21.04.2025 20:43 Ответить
інфошум...навколо "політконцерту".
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21.04.2025 20:45 Ответить
Пшик рудого недолугогоблазня нічим не підтверджений.
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21.04.2025 21:36 Ответить
Чого всі прицепилися до Трампа, він хоч гидотний болван, але він не наш президент, по Конституції за ці питання відповідає президент України, а Трамп може говорити, що завгодно. Наш лідер зобов'язаний довести до Конгресу і Сенату нашу правду, але йому немає коли, бо коли весь цивілізований світ бореться з терористами із Росії, наш Лідер з Порошенко, бо всім лідерам світу болить за Україну, крім прихвостнів ворога, а Нашому болить тільки його особисте- булава і трон.
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21.04.2025 21:44 Ответить
Є велика ймовірність що іншопланетяни приземляться в блакитному зореліті в Маралаго, шоковані величнистю Трампа та подарують рудому блазню вічну молодість і трохи мізків. Як вам таке?
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21.04.2025 22:13 Ответить
Є велика ймовірність, що на цей раз рудому ідіоту імпічменту не оминути ...
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21.04.2025 22:21 Ответить
Воно просто марить нобелівською премією миру.
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21.04.2025 22:43 Ответить
Не буде ніякої угоди, бо вона нікому не потрібна. Я разраховую на як мінімум 20 річну війну. Доти ліліпутін не помре.
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22.04.2025 02:42 Ответить
Трампон-гандон, не дочекаєшся!
Українці - нація сильних, Українці - нація вільних, Українці - нація звитяжних!
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22.04.2025 08:02 Ответить
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