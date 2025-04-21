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Новини Мирний план Трампа
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Будь-які домовленості про мир не мають порушувати Конституцію України, - Мережко

Мирні пропозиції Трампа. Що кажуть у Раді

Потенційні мирні угоди не мають порушувати Конституцію України, зокрема її територіальну цілісність.

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будь-які домовленості мають не порушувати Конституцію України і принципи міжнародного права… В цій ситуації нам важливо продовжувати наполягати на дотриманні всіма державами світу, включно зі США, принципу територіальної цілісності України і повазі до суверенітету України", - зазначив він.

Парламентар нагадав, що США завжди офіційно заявляли, що Крим - це Україна і продовжують дотримуватися політики невизнання російської окупації Криму.

"Ще за часів першої президентської каденції Дональда Трампа США ухвалили Кримську декларацію, в якій підтверджується невизнання спроби анексії Криму. Крім того, США завжди голосували в Генеральній Асамблеї ООН в підтримку резолюцій про суверенітет і територіальну цілісність України", - додав Мережко.

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Також, за словами нардепа, у спільній декларації Вільнюського саміту НАТО чітко говориться про незворотний шлях України до Альянсу.

"США мають поважати це, так само як поважати суверенне право України вирішувати самостійно, до якої міжнародної організації приєднуватися", - наголосив він.

Раніше повідомлялось, що цього тижня від України вимагають відреагувати на низку ідей адміністрації Трампа, зокрема пішовши на поступки Росії, включно з потенційним визнанням США анексії Криму 2014 року та виключенням Києва зі списку кандидатів на вступ до НАТО.

Читайте: Прем’єр Норвегії Стьоре та міністр фінансів Столтенберг зустрінуться з Трампом у Вашингтоні: обговорять війну в Україні

Автор: 

Крим (14153) США (22840) Трамп Дональд (5635) Мережко Олександр (56)


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Топ коментарі
+9
це має казати не рядовий парламентар, а гарант Конституції України президент ЗЄлєнський:

і про червоні лінії,
і про Кримську лекларацію трампа,
і про Вільнюський саміт !

щоб ні у яких вітькових НЕ було ніяких ілюзій про "чіки-піки" з рашкою

.
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21.04.2025 16:35
+4
вітьков із трампом дєльці-девелопери, вони арифметику з аксіомами не вчили....

.
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21.04.2025 16:49
+4
Ну так дєрьмак спеціально підпряг якогось ноунейма щоб потім на нього стрілки скинути,якщо будуть проблеми. А гарант? Та що гарант? Знову нанюхався та й відпочиває.
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21.04.2025 16:50
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Ще одне створіння з країни мрій
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21.04.2025 16:29 Відповісти
Капітуляція України на порозі !? Ось такі вимоги Україні висунули у Білому домі напередодні другої зустрічі американської та європейської делегацій
у Лондоні. Трамп хоче, щоб Київ офіційно визнав Крим російським, а також Україна назавжди відмовилася від вступу до НАТО. При цьому територію навколо Запорізької АЕС у Білому домі хочуть зробити нібито нейтральною, але під повним контролем США. Які наживатимуться постачаючи електроенергію як на українську територію, так і на тимчасово окуповані українські регіони, які фашистська паРаша
захопила після 2022 року.
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21.04.2025 16:53 Відповісти
це має казати не рядовий парламентар, а гарант Конституції України президент ЗЄлєнський:

і про червоні лінії,
і про Кримську лекларацію трампа,
і про Вільнюський саміт !

щоб ні у яких вітькових НЕ було ніяких ілюзій про "чіки-піки" з рашкою

.
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21.04.2025 16:35 Відповісти
Ну так дєрьмак спеціально підпряг якогось ноунейма щоб потім на нього стрілки скинути,якщо будуть проблеми. А гарант? Та що гарант? Знову нанюхався та й відпочиває.
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21.04.2025 16:50 Відповісти
Це аксіома, і не потрібно обговорюватись...
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21.04.2025 16:47 Відповісти
вітьков із трампом дєльці-девелопери, вони арифметику з аксіомами не вчили....

.
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21.04.2025 16:49 Відповісти
Будь-який мир краще війни, тим більше якщо вся влада працює на ворога.
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21.04.2025 17:37 Відповісти
Але ніяких офіційних признань Україною окупованих українських територій апріорі не може бути. А США нехай признає що хоче, ідіот Трамп піде , і все зміниться. ЗАЕС будуть контрулявати США , щоб поставляти енергію в Крим. Бо без енергії вони мацу не зможуть робити.
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21.04.2025 18:26 Відповісти
Мережко взяв слово - як не послухати "підстилку" голос Із ВР того ж Зе
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21.04.2025 18:26 Відповісти
Все разговоры о мире, идущие из Америки, это не более, чем пустая болтовня команды идиотов и

популистов, которые, рано или поздно, доведут мир до ядерной катастрофы.
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21.04.2025 18:33 Відповісти
 
 