Будь-які домовленості про мир не мають порушувати Конституцію України, - Мережко

Потенційні мирні угоди не мають порушувати Конституцію України, зокрема її територіальну цілісність.

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будь-які домовленості мають не порушувати Конституцію України і принципи міжнародного права… В цій ситуації нам важливо продовжувати наполягати на дотриманні всіма державами світу, включно зі США, принципу територіальної цілісності України і повазі до суверенітету України", - зазначив він.

Парламентар нагадав, що США завжди офіційно заявляли, що Крим - це Україна і продовжують дотримуватися політики невизнання російської окупації Криму.

"Ще за часів першої президентської каденції Дональда Трампа США ухвалили Кримську декларацію, в якій підтверджується невизнання спроби анексії Криму. Крім того, США завжди голосували в Генеральній Асамблеї ООН в підтримку резолюцій про суверенітет і територіальну цілісність України", - додав Мережко.

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Також, за словами нардепа, у спільній декларації Вільнюського саміту НАТО чітко говориться про незворотний шлях України до Альянсу.

"США мають поважати це, так само як поважати суверенне право України вирішувати самостійно, до якої міжнародної організації приєднуватися", - наголосив він.

Раніше повідомлялось, що цього тижня від України вимагають відреагувати на низку ідей адміністрації Трампа, зокрема пішовши на поступки Росії, включно з потенційним визнанням США анексії Криму 2014 року та виключенням Києва зі списку кандидатів на вступ до НАТО.

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