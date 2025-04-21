Любые договоренности о мире не должны нарушать Конституцию Украины, - Мережко
Потенциальные мирные соглашения не должны нарушать Конституцию Украины, в частности ее территориальную целостность.
Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Любые договоренности должны не нарушать Конституцию Украины и принципы международного права... В этой ситуации нам важно продолжать настаивать на соблюдении всеми государствами мира, включая США, принципа территориальной целостности Украины и уважении к суверенитету Украины", - отметил он.
Парламентарий напомнил, что США всегда официально заявляли, что Крым - это Украина и продолжают придерживаться политики непризнания российской оккупации Крыма.
"Еще во времена первой президентской каденции Дональда Трампа США приняли Крымскую декларацию, в которой подтверждается непризнание попытки аннексии Крыма. Кроме того, США всегда голосовали в Генеральной Ассамблее ООН в поддержку резолюций о суверенитете и территориальной целостности Украины", - добавил Мережко.
Также, по словам нардепа, в совместной декларации Вильнюсского саммита НАТО четко говорится о необратимом пути Украины в Альянс.
"США должны уважать это, так же как уважать суверенное право Украины решать самостоятельно, к какой международной организации присоединяться", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что на этой неделе от Украины требуют отреагировать на ряд идей администрации Трампа, в частности пойдя на уступки России, включая потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и исключение Киева из списка кандидатов на вступление в НАТО.
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у Лондоні. Трамп хоче, щоб Київ офіційно визнав Крим російським, а також Україна назавжди відмовилася від вступу до НАТО. При цьому територію навколо Запорізької АЕС у Білому домі хочуть зробити нібито нейтральною, але під повним контролем США. Які наживатимуться постачаючи електроенергію як на українську територію, так і на тимчасово окуповані українські регіони, які фашистська паРаша
захопила після 2022 року.
і про червоні лінії,
і про Кримську лекларацію трампа,
і про Вільнюський саміт !
щоб ні у яких вітькових НЕ було ніяких ілюзій про "чіки-піки" з рашкою
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"підстилку"голос Із ВР того ж Зе
популистов, которые, рано или поздно, доведут мир до ядерной катастрофы.