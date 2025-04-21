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Новости Мирный план Трампа
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Любые договоренности о мире не должны нарушать Конституцию Украины, - Мережко

Мирные предложения Трампа. Что говорят в Раде

Потенциальные мирные соглашения не должны нарушать Конституцию Украины, в частности ее территориальную целостность.

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Любые договоренности должны не нарушать Конституцию Украины и принципы международного права... В этой ситуации нам важно продолжать настаивать на соблюдении всеми государствами мира, включая США, принципа территориальной целостности Украины и уважении к суверенитету Украины", - отметил он.

Парламентарий напомнил, что США всегда официально заявляли, что Крым - это Украина и продолжают придерживаться политики непризнания российской оккупации Крыма.

"Еще во времена первой президентской каденции Дональда Трампа США приняли Крымскую декларацию, в которой подтверждается непризнание попытки аннексии Крыма. Кроме того, США всегда голосовали в Генеральной Ассамблее ООН в поддержку резолюций о суверенитете и территориальной целостности Украины", - добавил Мережко.

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Также, по словам нардепа, в совместной декларации Вильнюсского саммита НАТО четко говорится о необратимом пути Украины в Альянс.

"США должны уважать это, так же как уважать суверенное право Украины решать самостоятельно, к какой международной организации присоединяться", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на этой неделе от Украины требуют отреагировать на ряд идей администрации Трампа, в частности пойдя на уступки России, включая потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и исключение Киева из списка кандидатов на вступление в НАТО.

Читайте: Премьер Норвегии Стьоре и министр финансов Столтенберг встретятся с Трампом в Вашингтоне: обсудят войну в Украине

Автор: 

Крым (26384) США (26672) Трамп Дональд (5214) Мережко Александр (50)


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Топ комментарии
+9
це має казати не рядовий парламентар, а гарант Конституції України президент ЗЄлєнський:

і про червоні лінії,
і про Кримську лекларацію трампа,
і про Вільнюський саміт !

щоб ні у яких вітькових НЕ було ніяких ілюзій про "чіки-піки" з рашкою

.
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21.04.2025 16:35
+4
вітьков із трампом дєльці-девелопери, вони арифметику з аксіомами не вчили....

.
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21.04.2025 16:49
+4
Ну так дєрьмак спеціально підпряг якогось ноунейма щоб потім на нього стрілки скинути,якщо будуть проблеми. А гарант? Та що гарант? Знову нанюхався та й відпочиває.
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21.04.2025 16:50
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Правила форума Совет форумчан
Ще одне створіння з країни мрій
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21.04.2025 16:29 Ответить
Капітуляція України на порозі !? Ось такі вимоги Україні висунули у Білому домі напередодні другої зустрічі американської та європейської делегацій
у Лондоні. Трамп хоче, щоб Київ офіційно визнав Крим російським, а також Україна назавжди відмовилася від вступу до НАТО. При цьому територію навколо Запорізької АЕС у Білому домі хочуть зробити нібито нейтральною, але під повним контролем США. Які наживатимуться постачаючи електроенергію як на українську територію, так і на тимчасово окуповані українські регіони, які фашистська паРаша
захопила після 2022 року.
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21.04.2025 16:53 Ответить
це має казати не рядовий парламентар, а гарант Конституції України президент ЗЄлєнський:

і про червоні лінії,
і про Кримську лекларацію трампа,
і про Вільнюський саміт !

щоб ні у яких вітькових НЕ було ніяких ілюзій про "чіки-піки" з рашкою

.
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21.04.2025 16:35 Ответить
Ну так дєрьмак спеціально підпряг якогось ноунейма щоб потім на нього стрілки скинути,якщо будуть проблеми. А гарант? Та що гарант? Знову нанюхався та й відпочиває.
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21.04.2025 16:50 Ответить
Це аксіома, і не потрібно обговорюватись...
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21.04.2025 16:47 Ответить
вітьков із трампом дєльці-девелопери, вони арифметику з аксіомами не вчили....

.
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21.04.2025 16:49 Ответить
Будь-який мир краще війни, тим більше якщо вся влада працює на ворога.
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21.04.2025 17:37 Ответить
Але ніяких офіційних признань Україною окупованих українських територій апріорі не може бути. А США нехай признає що хоче, ідіот Трамп піде , і все зміниться. ЗАЕС будуть контрулявати США , щоб поставляти енергію в Крим. Бо без енергії вони мацу не зможуть робити.
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21.04.2025 18:26 Ответить
Мережко взяв слово - як не послухати "підстилку" голос Із ВР того ж Зе
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21.04.2025 18:26 Ответить
Все разговоры о мире, идущие из Америки, это не более, чем пустая болтовня команды идиотов и

популистов, которые, рано или поздно, доведут мир до ядерной катастрофы.
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21.04.2025 18:33 Ответить
 
 