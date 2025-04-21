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Новости Встреча Трампа и Стёре в Вашингтоне
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Премьер Норвегии Стёре и министр финансов Столтенберг встретятся с Трампом в Вашингтоне: обсудят войну в Украине

йонас,гар,стьоре

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и министр финансов Йенс Столтенберг проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в четверг.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны, информирует Цензор.НЕТ.

На встрече в Белом доме стороны планируют обсудить политику безопасности, сотрудничество в рамках НАТО, ситуацию в Украине, а также торговые вопросы.

"Норвегия и США сотрудничают во многих сферах, и США являются важным торговым партнером для Норвегии. Я с нетерпением жду возможности обсудить сферы, в которых мы можем сотрудничать еще теснее в будущем", - заявил Стёре.

Перед встречей администрация Трампа объявила о введении 15% пошлин на импортные товары из Норвегии. В то же время, как и в отношении ряда других стран, пошлина временно снижена до 10% на период в 90 дней.

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Автор: 

Норвегия (698) Столтенберг Йенс (1620) Трамп Дональд (5214) война в Украине (3864)


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От життя. Розумні, зайняті люди змушені спілкуватися з дебільним рижим п.даром.
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21.04.2025 10:51 Ответить
аби тільки рудий не почав тиснути на Норвегію щодо припинення допомоги Україні
оце буде дійсно хєрово
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21.04.2025 10:57 Ответить
Если росия нападёт на страну НАТО, Трамп скажет, что НАТО не должно применять пункт 5 потому, что росия больше.
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21.04.2025 11:05 Ответить
Ось приклад трумпоефективності:
- Трамп заявив, що ніхто не зробив для релігії й християнства більше ніж він. Раніше він написав, що Америка має стати жуже релігіозною.
- Венс ******** 17 хвилин з папой, останній, до речі з іноземних лідерів.
- папа всьо
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21.04.2025 11:42 Ответить
Тепер цей придурок Столтенберг став міністром фінансів.)
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21.04.2025 12:18 Ответить
впізнаю 73/43% зебіла з засраним черепком Г+Г
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21.04.2025 12:21 Ответить
Довіряю Йєнсу Столтенбергу
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21.04.2025 12:20 Ответить
американський посіпака куйла ,визвав норвегів.щоб переконати їх припинити допомогу Україні.Звукові голосні французьско- англійські і німецько- італійські заклики про допомогу Україні, після зустрічі цих європейських правителів з американським посібником куйла .як і про "коаліцію охочих".та направлення своїх війск в Україну.не кажучи про "пшияцєлів" "рольніков куйла" притихли дуже швидко...
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21.04.2025 12:24 Ответить
 
 