Премьер Норвегии Стёре и министр финансов Столтенберг встретятся с Трампом в Вашингтоне: обсудят войну в Украине
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и министр финансов Йенс Столтенберг проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в четверг.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны, информирует Цензор.НЕТ.
На встрече в Белом доме стороны планируют обсудить политику безопасности, сотрудничество в рамках НАТО, ситуацию в Украине, а также торговые вопросы.
"Норвегия и США сотрудничают во многих сферах, и США являются важным торговым партнером для Норвегии. Я с нетерпением жду возможности обсудить сферы, в которых мы можем сотрудничать еще теснее в будущем", - заявил Стёре.
Перед встречей администрация Трампа объявила о введении 15% пошлин на импортные товары из Норвегии. В то же время, как и в отношении ряда других стран, пошлина временно снижена до 10% на период в 90 дней.
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оце буде дійсно хєрово
- Трамп заявив, що ніхто не зробив для релігії й християнства більше ніж він. Раніше він написав, що Америка має стати жуже релігіозною.
- Венс ******** 17 хвилин з папой, останній, до речі з іноземних лідерів.
- папа всьо