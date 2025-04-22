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Новости Мирный план Трампа Мирный план Переговоры о прекращении огня
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"Мирный план" Трампа: прекращение огня будут контролировать Украина, РФ и третья страна, не входящая в НАТО, - NYP

Кто будет контролировать прекращение огня. Детали от СМИ

В "мирном плане" Дональда Трампа обсуждают возможность контроля за прекращением огня, который будет осуществлять совместная комиссия в составе Украины, России и государства, не входящего в НАТО.

Об этом пишет The New York Post, передает Цензор.НЕТ.

Один из чиновников администрации Трампа рассказал, что соглашение может предусматривать развертывание европейских сил в Украине, если прекращение огня будет достигнуто.

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"Сложная часть заключается в том, как будут выглядеть силы безопасности. Мы называем это силами устойчивости. Силы устойчивости - это часть гарантий безопасности, которых хотят украинцы, и мы надеемся, что они их получат", - отметил он.

Также элементом обсуждений является создание отдельной силы для мониторинга прекращения огня. Это будет "совместная комиссия" Украины, РФ и третьей страны, не являющейся членом НАТО. Она должна была бы наблюдать за линией фронта, чтобы убедиться, что стороны сложили оружие.

США также могут присоединиться, но не "сапогами на земле, а как финансовая сила, вместе с третьей стороной", добавил он.

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"Мирный план" Трампа

В администрации Трампа убеждены, что Украина якобы готова отдать под контроль РФ 20% своей территории в рамках будущего мирного соглашения.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что в рамках возможного мирного соглашения Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны".

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Автор: 

миротворцы (1160) США (26672) Трамп Дональд (5219) прекращения огня (150)


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Топ комментарии
+31
А третя сторона буде контролювати це та яка не входить в НАТО я так розумію це ********** або північна корея?
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22.04.2025 10:39
+27
Зашибісь план. Наче на стіл наригав ще й за це корисні покапили потребує що він такий кмітливий.
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22.04.2025 10:36
+17
А яка це третя сторона часом не Іран,а може Корея,кориша путла.
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22.04.2025 10:38
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Правила форума Совет форумчан
Не зайшли тобі потужні безпекові угоди, потужні плани перемоги, найпотужніші саміти миру, не менш потужний план внутрішньої стійкості? Та що ж ти поробиш....
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22.04.2025 11:24 Ответить
Патужно перья распустил из Барселоны. Сразу видно - херой.
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22.04.2025 11:37 Ответить
красівий смарагд
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22.04.2025 11:33 Ответить
Зашибісь план. Наче на стіл наригав ще й за це корисні покапили потребує що він такий кмітливий.
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22.04.2025 10:36 Ответить
А третя сторона буде контролювати це та яка не входить в НАТО я так розумію це ********** або північна корея?
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22.04.2025 10:39 Ответить
Якщо фашист Тампон видвигає вимоги один в один які ***** виставляв то навіщо нам Тампон взагалі як посередник? Тим більше що від сша ми більше не отримуємо ні коштів ні зброї ні гарантій безпеки. Зате за посередництво маємо віддати сша всі свої ресурси тобто всю Україну яку не захопило *****. Як цей маразм вже закінчити? Припиніть вже всі ці позорні переговори які вже перетворюються на повну капітуляцію навіть того куда рашисти ще не дійшли
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22.04.2025 11:01 Ответить
Чому зразу білорашка?Є ще іран
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22.04.2025 11:09 Ответить
Іран ще є.
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22.04.2025 11:41 Ответить
А яка це третя сторона часом не Іран,а може Корея,кориша путла.
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22.04.2025 10:38 Ответить
Ізраіль або.талібан
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22.04.2025 10:40 Ответить
Угорщина, Білорусь, Іран
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22.04.2025 10:44 Ответить
Угорщина в нато. Тож список звужується до Білорусі і Ірану
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22.04.2025 10:45 Ответить
ще є країни "глобального півдня"
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22.04.2025 10:56 Ответить
ага "глобальний ЮУХ"
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22.04.2025 11:15 Ответить
Індія скоріше за все... може в купі з Індонезією, Саудівскою Аравією....
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22.04.2025 11:07 Ответить
бєларусь
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22.04.2025 11:32 Ответить
Лихтенштейн блдь
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22.04.2025 11:38 Ответить
Мінск 2.0 це те що Зелений розповідав що такого ніколи більше не буде,далі знятя санкцій з кацапів,і через 3-4 роки після відходу Трампа від посди нова війна уже підготовленої россії на повне винещення Українців..Без 100% гарантій безпеки від ядерних держав такий мир підписувати це самогубство
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22.04.2025 10:38 Ответить
По математике, три дня давали, максимум неделю
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22.04.2025 11:07 Ответить
Вы действительно считаете разумным дальше сжигать людской ресурс в войне на истощение, вместо того чтобы воспользоваться паузой и укрепить позиции, проанализировать ошибки и подготовиться к следующему этапу?
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22.04.2025 11:21 Ответить
воспользуются паузой и укрепят позиции, проанализируют ошибки и подготовятся к следующему этапу---------------це зробить путін. Нелох буде красти на захисних спорудах, виробляти неякісні міни і далі по списку. Таке вже було.
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22.04.2025 11:26 Ответить
Так-так, ще мільйон дерев посадять та дороги для російських танків відремонтують та розмінують - ось і все зелене "укріплення позицій".
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22.04.2025 11:33 Ответить
Не они и считать то не умеют. Это кастрюля головного мозга - воюемо до перемоги. Не понятно только чьей.
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22.04.2025 11:42 Ответить
А це перемога? 3-4 місяці не постріляють, а потім теж саме - тільки з нових позицій.
Такий собі план нарізки.
Програна не війна, а дипломатія, влада за кілька місяців дозволила перетворити Україну із суб'єкта, який воює дванадцятий рік не з бородачами в сандалях, а все таки з однією з найбілших армій - в об'єкт для розділу. І на рахунок ресурсів - на росії теж не все так гладко, віслюки не дадуть збрехать).
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22.04.2025 11:16 Ответить
Вчера, в палате номер 7, один свихнулся насовсем.. (с)
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22.04.2025 10:38 Ответить
варіант колишньої югославії - ото і весь план...
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22.04.2025 10:38 Ответить
Скоріше Сірії. Югославія ще непогано відбула бо вона в Європі. Ще й в НАТО і ЕС візьмуть. А Сірію зараз дербанять і ******** всі кому не лінь. Так само будуть рвати і Україну. До речі якщо Україна якщо відмовиться від своїх територій і людей повинна змінити назву.
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22.04.2025 11:32 Ответить
Северная Корея будет третьей стороной?)
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22.04.2025 10:38 Ответить
Кацапи будуть контролювати самі себе?
А крана, що не входить до НАТО - це беларусь чи кнр ?
П.С.
Це, як припинення сімейного насильства довірити алкашу-чоловіку і його куму...
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22.04.2025 10:42 Ответить
Білорусь не входить в НАТО, якщо шо.
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22.04.2025 10:43 Ответить
Ну, там ще є Ерітрея...
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22.04.2025 10:49 Ответить
Чудова країна. Ин, на курси стажування, туди їздить. Він, якщо порівнювати з тамтешнім режимом, просто хлопчик, в коротких штанцях
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22.04.2025 11:10 Ответить
і китай. і вєтнам.
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22.04.2025 11:11 Ответить
"Силы стойкости" на правобережье Днепра пригодятся, вопрос для чего.
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22.04.2025 10:43 Ответить
Хочу подивитись, як якийсь Катар буде контролювати кацапню!
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22.04.2025 10:50 Ответить
Одни вбросы от американских газет, ну да ладно, осталось меньше недели, а видно будет, фарс это что бы Трумп умыл руки, или... с большим трудом представляю, как Зе и Пу пойдут на такие условия
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22.04.2025 10:54 Ответить
Скк, класика...

Кацапоїдні ботоферми з сьогоднішньою реєстрацією і гугл-транслейтом...
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22.04.2025 10:59 Ответить
От саздатєля мирного плану з Талібаном, ще один мирний план...
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22.04.2025 10:57 Ответить
Пішли новини - одна "краща" другої
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22.04.2025 10:58 Ответить
Нема "мирного плану Трампа". Є кацапський план капітуляції України, який ретранслює Трамп.
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22.04.2025 11:00 Ответить
російський диктатор може на словах говорити все що завгодно, але діяти буде лише в своїх інтересах - а його інтерес знищення української державності і щоб українці жили гірше росіян
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22.04.2025 11:00 Ответить
Сили стійкості - це частина гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають", - зазначив він. Гарантії безпеки і сила стійкості в США ЗАКІНЧИЛИСЯ.ЇХ КУПИВ КУЙЛО
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22.04.2025 11:01 Ответить
третій- брат лука
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22.04.2025 11:09 Ответить
Збувається мрія смарагда- подивиться в очі і домовиться посередині України, курва.
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22.04.2025 11:10 Ответить
Північна Корея? Нігерія? Біларусь? Талібан? Чи може новий Папа Римський?
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22.04.2025 11:11 Ответить
Треба було Адіку, в сорок п'ятому таке запропонувать. Передумав би стрілятися і ампулу з ціанідом, Єві до рота пхати
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22.04.2025 11:13 Ответить
третя країна, яка не буде байдужа до дешевої російської нафти чи газу, або до великого ринку збуту
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22.04.2025 11:17 Ответить
Что так трудно Заявляйте решение о признание Крыма и части оккупированных территорий можно принимать только на референдуме но сначала президентские поэтому сейчес необходимо полное прекращение боевых действия !
И все куило утреться
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22.04.2025 11:21 Ответить
"Сили стійкості" ? вони що найняли піарників з ОП и ? це як пункти незламності і міністерство єдності ))
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22.04.2025 11:21 Ответить
Трамп хочет помочь Путину захватить Украину за пару лет. План Путина-Трампа:
1. Заморозка войны и отказ Украины от 20% своей территории.
2. Снятие санкция с РФ для восстановления экономики и поплнения запасов военной техники и боеприпасов.
3. Сокращение ВСУ посредством демобилизации (законопроект уже подготовлен)
4. Проведение выборов в украине
5. Возообновление войны во время выборов и неразберихи, когда ВСУ обескровлены демобилизацией и массовым отъездом мужиков после отмены военного положения.
6. Захват всей Правобережной территории по Днепру.
Все рационально и продумано. Осталось только Зеленского с ермаком продавить
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22.04.2025 11:22 Ответить
Ну чому ж це у всих геніальних стратегів такі юні акаунти. Певне тому що були биті брудною ганчіркою старі акаунти?
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22.04.2025 12:04 Ответить
х*йня якась...
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22.04.2025 11:26 Ответить
Він собі може говорити будь- що. Вирішує не він.
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22.04.2025 11:31 Ответить
ну переговірник, ну геній, всіх переграв.

це як лишити в кімнаті ґвалтівника, жертву, і третю особу (яка точно не є поліцейським, бо ґвалтівник проти поліції) ,

і підгавкувати жертві
"якось жертва слабо демонструє бажання миру",
"перепиши на мене доходи твоєї сім'ї і оплати мені минулі 3 роки зарплати шерифа"
"пручайтесь тихіше"
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22.04.2025 11:31 Ответить
Запад любым способом хочет избежать прямого конфликта с кацапами. Это правильно. В Украине НАТО ничего не может сделать. Даже если предположить самый тупой сценарий вмешательства, после потери 100-200 тысяч солдат, желание воевать быстро пропадет. Будет позорное бегство. Украина должна это понять и надеяться только на себя. Мужчины должны перестать уклоняться от войны.
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22.04.2025 11:39 Ответить
НАТО не обязательно разворачивать пехотные части на территории Украины. Достаточно авиации, ПВО, ракетчиков. Никаких 100-200 тыс. потерь не будет.
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22.04.2025 11:58 Ответить
Якби Україна отримала авіацію з добровольцями пілотами то війна б уже закінчилась би ще до грудня 2022
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22.04.2025 12:01 Ответить
Самолеты уже дали и что? ПВО, ракеты тоже. Может этого и мало, но больше просто физически нет.
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22.04.2025 12:05 Ответить
-Вася! Бажаєш займатися груповим сексом??
-Бажаю!.А що потрібно??
Записуйся в групу...
-Добре. А хто вже записався??
-Я, твоя жінка...
_Е ні..Якщо моя жінка-викреслюй мене
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22.04.2025 11:52 Ответить
За планом ворога України Трампа, Крим має бути визнаний територією Росії, хоча всі адміністрації Білого дому з 2014 року виступали проти такого рішення. Але виходить, що навіть Київ (продажна ЗЕ -влада) злочинно готова "поступитися 20%" своєї території продати її, але тільки фактично, а не юридично, а це рівносильно що втратити її назавжди, і це всупереч Конституції України та думці Українського народу. Мабуть буде капітуляція України по Оманському варіанту...?
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22.04.2025 11:53 Ответить
Это не имеет значения. Потому что кацапам нужно больше чем 20%. Не надо обманывать себя что какой-то фальшивый договор все прекратит. Это опасно.
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22.04.2025 11:58 Ответить
Якшо ти такий впевнений в своєму прогнозі то чому у тебе такий новенький акаунт?
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22.04.2025 11:59 Ответить
Думаю його таки пошлю нахер.
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22.04.2025 11:58 Ответить
третя країна, що не входить до НАТО - на вибір: Білорусь, Китай, Венесуела, Пн.Корея, Малі.
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22.04.2025 12:04 Ответить
Не думаю що знайдеться дурень готовий розгрібати чуже гівно.
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22.04.2025 12:13 Ответить
ОБСЄ вже контролювала. Тепер треба вибрати із із списку: КНДР, Ірану, Китаю або Білорусі.
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22.04.2025 12:14 Ответить
ой, американці, давайте краще про Спайдермена

все інше у вас щось занадто смішне та казкове
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22.04.2025 12:32 Ответить
Гениальнвй план без гарантий) через 4г трамп свалит и параша попрет дальше, может даже и 4года ждать не будут
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22.04.2025 13:08 Ответить
Уявіть сто тисяч війск кацапських , начебто "миротворчих " з білорашки на нашій неокупованій території ((( Якщо зелень на таке погодиться , всіх одразу на каштани .
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22.04.2025 14:30 Ответить
Крим вже давно не наш,то хоча б вiйна примириться,Але треба контролювати ,щоб усе було добре i знову не почали
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22.04.2025 17:36 Ответить
 
 