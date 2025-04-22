"Мирный план" Трампа: прекращение огня будут контролировать Украина, РФ и третья страна, не входящая в НАТО, - NYP
В "мирном плане" Дональда Трампа обсуждают возможность контроля за прекращением огня, который будет осуществлять совместная комиссия в составе Украины, России и государства, не входящего в НАТО.
Об этом пишет The New York Post, передает Цензор.НЕТ.
Один из чиновников администрации Трампа рассказал, что соглашение может предусматривать развертывание европейских сил в Украине, если прекращение огня будет достигнуто.
"Сложная часть заключается в том, как будут выглядеть силы безопасности. Мы называем это силами устойчивости. Силы устойчивости - это часть гарантий безопасности, которых хотят украинцы, и мы надеемся, что они их получат", - отметил он.
Также элементом обсуждений является создание отдельной силы для мониторинга прекращения огня. Это будет "совместная комиссия" Украины, РФ и третьей страны, не являющейся членом НАТО. Она должна была бы наблюдать за линией фронта, чтобы убедиться, что стороны сложили оружие.
США также могут присоединиться, но не "сапогами на земле, а как финансовая сила, вместе с третьей стороной", добавил он.
"Мирный план" Трампа
В администрации Трампа убеждены, что Украина якобы готова отдать под контроль РФ 20% своей территории в рамках будущего мирного соглашения.
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что в рамках возможного мирного соглашения Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны".
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Такий собі план нарізки.
Програна не війна, а дипломатія, влада за кілька місяців дозволила перетворити Україну із суб'єкта, який воює дванадцятий рік не з бородачами в сандалях, а все таки з однією з найбілших армій - в об'єкт для розділу. І на рахунок ресурсів - на росії теж не все так гладко, віслюки не дадуть збрехать).
А крана, що не входить до НАТО - це беларусь чи кнр ?
П.С.
Це, як припинення сімейного насильства довірити алкашу-чоловіку і його куму...
Кацапоїдні ботоферми з сьогоднішньою реєстрацією і гугл-транслейтом...
И все куило утреться
1. Заморозка войны и отказ Украины от 20% своей территории.
2. Снятие санкция с РФ для восстановления экономики и поплнения запасов военной техники и боеприпасов.
3. Сокращение ВСУ посредством демобилизации (законопроект уже подготовлен)
4. Проведение выборов в украине
5. Возообновление войны во время выборов и неразберихи, когда ВСУ обескровлены демобилизацией и массовым отъездом мужиков после отмены военного положения.
6. Захват всей Правобережной территории по Днепру.
Все рационально и продумано. Осталось только Зеленского с ермаком продавить
це як лишити в кімнаті ґвалтівника, жертву, і третю особу (яка точно не є поліцейським, бо ґвалтівник проти поліції) ,
і підгавкувати жертві
"якось жертва слабо демонструє бажання миру",
"перепиши на мене доходи твоєї сім'ї і оплати мені минулі 3 роки зарплати шерифа"
"пручайтесь тихіше"
-Бажаю!.А що потрібно??
Записуйся в групу...
-Добре. А хто вже записався??
-Я, твоя жінка...
_Е ні..Якщо моя жінка-викреслюй мене
все інше у вас щось занадто смішне та казкове