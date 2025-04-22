"Мирный план" Трампа: прекращение огня будут контролировать Украина, РФ и третья страна, не входящая в НАТО, - NYP

В "мирном плане" Дональда Трампа обсуждают возможность контроля за прекращением огня, который будет осуществлять совместная комиссия в составе Украины, России и государства, не входящего в НАТО.

Об этом пишет The New York Post, передает Цензор.НЕТ.

Один из чиновников администрации Трампа рассказал, что соглашение может предусматривать развертывание европейских сил в Украине, если прекращение огня будет достигнуто.

Читайте также: Премьер Норвегии Стьоре и министр финансов Столтенберг встретятся с Трампом в Вашингтоне: обсудят войну в Украине

"Сложная часть заключается в том, как будут выглядеть силы безопасности. Мы называем это силами устойчивости. Силы устойчивости - это часть гарантий безопасности, которых хотят украинцы, и мы надеемся, что они их получат", - отметил он.

Также элементом обсуждений является создание отдельной силы для мониторинга прекращения огня. Это будет "совместная комиссия" Украины, РФ и третьей страны, не являющейся членом НАТО. Она должна была бы наблюдать за линией фронта, чтобы убедиться, что стороны сложили оружие.

США также могут присоединиться, но не "сапогами на земле, а как финансовая сила, вместе с третьей стороной", добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Любые договоренности о мире не должны нарушать Конституцию Украины, - Мережко

"Мирный план" Трампа

В администрации Трампа убеждены, что Украина якобы готова отдать под контроль РФ 20% своей территории в рамках будущего мирного соглашения.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что в рамках возможного мирного соглашения Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть большая вероятность того, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено на этой неделе, - Трамп