Украина может быть разделена, как Берлин после Второй мировой войны, - Келлог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что в рамках возможного мирного соглашения Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны".

Об этом пишет The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Келлог предположил, что британские и французские войска могли бы принять зоны контроля на западе Украины как часть "сил успокоения", а российская армия будет на оккупированном востоке. В то же время, между ними будут располагаться украинские силы и демилитаризованная зона.

Келлог заявил, что англо-французские силы к западу от реки Днепр, разделяющей Украину, "совсем не будут провокационными" для РФ. По его словам, Украина достаточно большая страна, чтобы разместить несколько армий, которые стремятся обеспечить прекращение огня.

"Можно было бы сделать так, чтобы это напоминало то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда была российская зона, французская зона, британская зона и американская зона", - отметил представитель Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самыми сложными в урегулировании между Украиной и РФ будут территориальные вопросы, - Келлог

Позже Келлог объяснил, что США не будут предоставлять никаких наземных войск. Он предположил, что демилитаризованная зона в 18 миль может быть реализована вдоль существующих линий контроля на востоке Украины.