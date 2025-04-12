Украина может быть разделена, как Берлин после Второй мировой войны, - Келлог
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что в рамках возможного мирного соглашения Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны".
Об этом пишет The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Келлог предположил, что британские и французские войска могли бы принять зоны контроля на западе Украины как часть "сил успокоения", а российская армия будет на оккупированном востоке. В то же время, между ними будут располагаться украинские силы и демилитаризованная зона.
Келлог заявил, что англо-французские силы к западу от реки Днепр, разделяющей Украину, "совсем не будут провокационными" для РФ. По его словам, Украина достаточно большая страна, чтобы разместить несколько армий, которые стремятся обеспечить прекращение огня.
"Можно было бы сделать так, чтобы это напоминало то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда была российская зона, французская зона, британская зона и американская зона", - отметил представитель Трампа.
Позже Келлог объяснил, что США не будут предоставлять никаких наземных войск. Он предположил, что демилитаризованная зона в 18 миль может быть реализована вдоль существующих линий контроля на востоке Украины.
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Тому і питаю - чого бочку на патріотів гониш ?
Цікаве питання хто буде контролювати деміталіризовану зону, в Берліні це робило НАТО....
Можна відразу робити ставки, коли ця територія буде зайнята ворогом - 2-3 дня? А потім ми знову будемо відводити війська? Ще на 29 км.?
Якщо ні, то нах...іба все це було?!
Трамп намагається створити копію Плаза Аккорд Рейгана 1985 року де він завставив-переконав інші країни зробити долар більш дешевшим до своїх валют для зменшення торгового дисбалансу США.
Але зараз у супротивниках Мар-а-Лаго Аккорд не військовозалежні Японія чи Німеччина, а співставимий Китай і так просто як раніше вимагати в них знецінення юаня не вийде.
Для втілення цього плану видатні американські економісти (Стівен Мірана) написали наукові роботи із економічно-політичних засобів які виконувались до 90-денного призупинення. Навіть було «цілування дупи» (у вигляді «плазування» - "Plaza"!) - для Трампа важко було таку фразу придумати, якщо б ніхто не підказав.
Так що це не просто «вибрики» Трампа, а ціла теорія (хоч і нагла), але елемент хаосу присутній, для маскування справжніх цілей.
Важілем примусу є військова підтримка, а Росія є лякалом для непокірних.
Під відео є посилання на детальні англомовні статті.
Делегации трампона и эрэфии давно уже обо всем договорились, как деребанить Украину. В планах келлога есть небольшой нюанс. На него точно не согласна эрэф. На карте запорожская и херсонская область не в её составе. В общем разговоры с террористами не о чем. А 80 летний дедушка решил быть в теме.
https://imwerden.de/pdf/dyakov_bushueva_fashistsky_mech_kovalsya_v_sssr_1992__ocr.pdf
https://imwerden.de/pdf/dyakov_bushueva_fashistsky_mech_kovalsya_v_sssr_1992__ocr.pdf
глупі українці.