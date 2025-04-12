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Украина может быть разделена, как Берлин после Второй мировой войны, - Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что в рамках возможного мирного соглашения Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны".

Об этом пишет The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Келлог предположил, что британские и французские войска могли бы принять зоны контроля на западе Украины как часть "сил успокоения", а российская армия будет на оккупированном востоке. В то же время, между ними будут располагаться украинские силы и демилитаризованная зона.

Келлог заявил, что англо-французские силы к западу от реки Днепр, разделяющей Украину, "совсем не будут провокационными" для РФ. По его словам, Украина достаточно большая страна, чтобы разместить несколько армий, которые стремятся обеспечить прекращение огня.

план Кэллога

"Можно было бы сделать так, чтобы это напоминало то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда была российская зона, французская зона, британская зона и американская зона", - отметил представитель Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самыми сложными в урегулировании между Украиной и РФ будут территориальные вопросы, - Келлог

Позже Келлог объяснил, что США не будут предоставлять никаких наземных войск. Он предположил, что демилитаризованная зона в 18 миль может быть реализована вдоль существующих линий контроля на востоке Украины.

Автор: 

переговоры с Россией (960) Кит Келлог (115) война в Украине (3789) гарантии безопасности (119)


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Топ комментарии
+70
Україна, як Німеччина, на когось нападала?
СМОКЧИ ПРУТНЯ, *******!
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12.04.2025 00:14
+48
За таке порівняння КелЛОХ має бути обьявлений персоною нонграта в Україні!!!
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12.04.2025 00:15
+47
Німеччину так розділили після того як вона напала.
Логічно рашу розділити
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12.04.2025 00:20
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Тобі, чоторихмісячному , пояснюю- я не за зелених, не за блакитних , не за червоних - я за націоналістів . І усі на форумі це знають
Тому і питаю - чого бочку на патріотів гониш ?
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12.04.2025 01:04 Ответить
Краще б не валяли дурня та розділили московію, там і корисних копалин всім вистачить, і природніх ресурсів. Донні МакБряк зібрав по закутках весь непотріб і розсадив його на вакантні місця. Якщо не хочуть кацапію ділити, хай свої Штати ділять, їх і так забагато!
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12.04.2025 00:47 Ответить
Сили заспокоєння мають бути з авіацією та ППО і головне правом збивати орківські ракети, щоб не було як в Польщі якщо по ним не летить то нехай і летить дальше....

Цікаве питання хто буде контролювати деміталіризовану зону, в Берліні це робило НАТО....
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12.04.2025 00:50 Ответить
угоди не буде
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12.04.2025 00:51 Ответить
Так, бо вона не пройде парламент - побояться депутати відповідальності за продажу НАДР України
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12.04.2025 01:05 Ответить
Можна було б сказати, що все це вже обговорювалось - але черговий подарунок від Трампа - путлєру - 29 кілометрів деміліаризованої зони. Тобто створеної не внаслідок відведення рашистів - внаслідок відведення ЗСУ!
Можна відразу робити ставки, коли ця територія буде зайнята ворогом - 2-3 дня? А потім ми знову будемо відводити війська? Ще на 29 км.?
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12.04.2025 00:54 Ответить
Ніякого відведення військ не буде. А буде "мертва зона", що контролюється дронами.
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12.04.2025 01:05 Ответить
Вован Потужний, з вами незгоден. Він майстер у відведенні військ. В період 2019-2022, отримав чималий досвід.
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12.04.2025 01:10 Ответить
З ним чи без нього, але відводити війська, як це було у 2019-2020, ніхто не буде. А у разі такої команди кожен військовий вправі лівкідувати цю гниду.
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12.04.2025 01:14 Ответить
Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, поділений або розділений чи розпадений на менші держави може бути тільки кацапстан!
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12.04.2025 00:59 Ответить
Вже 12 й рік йде війна.
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12.04.2025 01:34 Ответить
Так і буде.Недоекономіка недодержави вже в сраці.Якби наше СБУ було дійсно таким всесильним,то "мірнає нєдавольства еканамічєскай ситуацієй " в рашці вже давно б організували,а там мірниє грабунків магазинів переросли в "націаналістічєскіє і крімінальниє двіженія".А там переворот і дупа.Нажаль.
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12.04.2025 08:07 Ответить
А чому у жовтій зоні поруч з українським знаходиться рос прапор?
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12.04.2025 01:01 Ответить
Цей тип під німецьким прапором - КАЦАПСЬКИЙ КРАДІЙ І БОТ- він вкрав мій ник
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12.04.2025 01:14 Ответить
Пришла Беда откуда не ждали... Друзья напали...
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12.04.2025 01:14 Ответить
а нас у такому вигляді у ЄС і НАТО візьмуть чи ні?
Якщо ні, то нах...іба все це було?!
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12.04.2025 01:33 Ответить
Навіть на такий фуфлижний план пуйло не піде.Рашка продовжує розводити трампонів імітацією переговорів,а в реальності готується до продовження війни.
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12.04.2025 01:41 Ответить
Ну хай каже. Він людина тимчасова, як і власне Трамп.
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12.04.2025 01:41 Ответить
"...Існує велика кількість людей у світі,які не розуміють,або не знають в чому різниця між вільним світом і світом комуністів.Приїдьте в Берлін!Існують деякі,які говорять,що комунізм-це хвиля в майбутнє.Приїдьте в Берлін! І ще є такі,які хоч і розуміють,що комунізм-це зло,але запевняють,що з ним треба співпрацювати,тому що він є здатний не економічний прогрес.Приїдьте в Берлін! ..."-це 23 червня 1963 року сказав американський президент Джон Фіджеральд Кеннеді.Існує величезна кількість документальних і художніх фільмів,знятих самими ж американцями,де розповідається, що розділ Німеччини і її столиці був величезною трагедією не тільки для німців,але і для всієї Європи в цілому.Американській президент Рональд Рейган у своїх мемуарах написав:"..коли я зустрівся з Горбачовим,то без ніякої дипломатії,прямо йому в очі я його спитав" містер президент,коли ви нарешті розвалите ту стіну?"(мається на увазі Берлінську).Фотографії німців,які в листопаді 1989 року вилізли на той мур і розбивали його кувалдами і при тому їх ніхто не розстрілюв облетіли весь світ.Тоді США себе позіціонувало як єдину супер державу,яка несе мир і свободу усім народам світу...А ж тут раптом,ніхто інакший як представник самого АМЕРИКАНСЬКОГО президента заявляє:"а давайте,поділимо Україну за Берлінським сценарієм,бо комуніст,кегебіст і цар в єдиному образі того дуже сильно хоче!"..Дорогі американці,від всієї душі,бажаю Вам місяць дев'ятибального землетрусу по всьому периметру вашої території,щоб Ваші мозги Вам,нарешті,на місце встали,уйобки Ви,чортові!
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12.04.2025 03:15 Ответить
Любарський ще той «експерт», але якогось https://youtu.be/b0NGJf-dUnw такого виразного аналізу ніхто із економістів діям Трампа не дає. https://youtu.be/b0NGJf-dUnw
Трамп намагається створити копію Плаза Аккорд Рейгана 1985 року де він завставив-переконав інші країни зробити долар більш дешевшим до своїх валют для зменшення торгового дисбалансу США.
Але зараз у супротивниках Мар-а-Лаго Аккорд не військовозалежні Японія чи Німеччина, а співставимий Китай і так просто як раніше вимагати в них знецінення юаня не вийде.
Для втілення цього плану видатні американські економісти (Стівен Мірана) написали наукові роботи із економічно-політичних засобів які виконувались до 90-денного призупинення. Навіть було «цілування дупи» (у вигляді «плазування» - "Plaza"!) - для Трампа важко було таку фразу придумати, якщо б ніхто не підказав.
Так що це не просто «вибрики» Трампа, а ціла теорія (хоч і нагла), але елемент хаосу присутній, для маскування справжніх цілей.
Важілем примусу є військова підтримка, а Росія є лякалом для непокірних.
Під відео є посилання на детальні англомовні статті.
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12.04.2025 03:19 Ответить
Именно это нелох обсуждал в Омане....а кацапы эту карту рисовали ещё в 14 году...
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12.04.2025 06:32 Ответить
Трампоновские посланцы засирают уши, лишь бы нового оружия не поставлять.
Делегации трампона и эрэфии давно уже обо всем договорились, как деребанить Украину. В планах келлога есть небольшой нюанс. На него точно не согласна эрэф. На карте запорожская и херсонская область не в её составе. В общем разговоры с террористами не о чем. А 80 летний дедушка решил быть в теме.
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12.04.2025 06:36 Ответить
А що це за поділ тактий?((Що означає цей жовтий та блакитний кольори?((Це згідно ********* плану капітуляції?((Що там де союзники будуть і ЗСУ ,це дві різні недодержави?(((Якась маячня прямо((
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12.04.2025 08:04 Ответить
Ви геть їбанулись???
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12.04.2025 08:11 Ответить
Тобто це і є той "геніальний" план трампона? Тупо віддати ***** те, що воно вимагає?
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12.04.2025 08:13 Ответить
ОЦЕ ПОРІВНЯВ!!!
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12.04.2025 08:25 Ответить
діли свою дупу, вилупок
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12.04.2025 08:28 Ответить
Саме так америкоси вчинили після другої світової. Віддали на муки кацапам частину Європи.
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12.04.2025 08:36 Ответить
Та все ж Европа оклигала пiсля 2СВ , та ще й экономiчно почала випереджати козлостан-2, то тепер той козлостан-2 й хоче знову всю Европу зробити своiми холуями та холуями козлостану-1. Тодi тим козлостанiвцям-2 леше буде позицiонувати себе як найперших у всьому свiтi, адже тi всi вiйни вони iнiцiюють не на своiй територii. Ба, мало того, на тих вiйнах амери ще й фiнансово припiднiмаються. Бо до Першоi свiтовоi Америка мала доволi скромнiше мiсце у свiтi. А в трицятих роках прошлого столiття ту ослаблену кризою Америку можна було брати голими руками, та совети пiдсобли германцям з початком 2СВ. Ось i випала нагода Америцi припiднятися, практично окупуючи замiсть кацапiв Захiдну Европу. Отже. У Захiдноi Европи зараз е шанс набути незалежностi i вiд Штатiв, i вiд федерастiв. Головне не протупити , не клюнути на розподiл Украiни.
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12.04.2025 10:28 Ответить
https://imwerden.de/pdf/dyakov_bushueva_fashistsky_mech_kovalsya_v_sssr_1992__ocr.pdf Фашистский меч ковался в СССР

https://imwerden.de/pdf/dyakov_bushueva_fashistsky_mech_kovalsya_v_sssr_1992__ocr.pdf

https://imwerden.de/pdf/dyakov_bushueva_fashistsky_mech_kovalsya_v_sssr_1992__ocr.pdf
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12.04.2025 10:33 Ответить
Рузвельт теж віддав упирю сраліну пів Європи, а міг і не віддавати. Тоді ЯЗ кацапи ще не спи*дили і набуло чим лякати світ.
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12.04.2025 08:58 Ответить
недодержава-калічка Московія має бути поділена між Україною-Руссю, Скандинавією та Китаєм-Монголією.. от тоді у Світі настане мир та спокій..
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12.04.2025 09:11 Ответить
От де ви такі переговірники знаходитесь. США захворіло, чи вижеве взагалі?
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12.04.2025 09:31 Ответить
Нех.р даже сравнивать. В восточной Германии остались большей частью немцы, которые на генетическом уровне стремились к объединению Германию, Оккупированные территории уже перезаселили своим федеративным населением. Отделенная часть Украины, кацапского протектората, никогда не захочет отказываться от своего уклада жизни, мол, водкапей-грязиваляйся, потому будет довлеть всей оккупированной нашей территорией к симбирским епеням. Если , не дай бог, наш клоунский бомонд пойдет на это, прокляну все iхне дурне порiддя, та буду радим , якщо кацапи вiдiжмуть аЛЯСКУ , кИТАЙЦi - Тайвань... тю, ледь не забув... Ще, у тому випадку, кацапи мають вiджати мадярщину, Трансiльванщину, та стати ордою бiля Рамштайну. Бо якщо Захiд не втримае Украiну, то так воно й буде.
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12.04.2025 10:10 Ответить
Але Берлін поділили, бо він був причиною війни. І тому шо росія хотіла відхватити пів Європи. Це порівняння нежоречне, ніби Україна винна у війні
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12.04.2025 10:29 Ответить
На мою думку Трампу було би простіше поміняти Аляску на окуповані території України,а потім їх подарувати Україні.Це справедлива плата за невиконання США Будапештського меморандуму. Гешефт справедливий.
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12.04.2025 10:50 Ответить
Давайте зробимо так: зробимо вигляд, що ми зрозумiли пиню, мовляв, вiн iзначально, не хтiв просування НАТО на Схiд. Та все ж НАТО Америка продвинула на Схiд, захопивши цiею iдеею й Украiну. Тепер США тупо зраджуе Украiну, мовля самi виннi, що пристали на американську iдею, стосовно НАТО. Про.iдори американськi та й годi. Позорники бояться розвалу лаптеунтii.
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12.04.2025 10:53 Ответить
бідна Україна.
глупі українці.
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12.04.2025 10:56 Ответить
Роздухарився піндос! Може спочатку аляску і своє ранчо віддаси!!??? ПНХ!!?
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12.04.2025 11:28 Ответить
В складі Лівобережної не вистачає Стародубщини- колиски гетьманів і письменників. Саме з неї і почали москалі анексію 'по тактиці салямі' ще в 1919
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12.04.2025 16:39 Ответить
скажите зелька спасибо, он уже отдал 4 области. так что ждем еще 1 год пока рф их полностью заберет. а может и пол года. смотря ка зелька будет мешать армии
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12.04.2025 21:20 Ответить
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12.04.2025 22:38 Ответить
Ох, ти, як у бойових рагулів підгорає! Такі грозні характерники, які мають силу, знання в магії, мають право голосу, та важелі впливу в масонських ложах. І, тому бойова рагульня на дивані виставляє пред'яви цілому США. Та, кому завгодно можуть пред'яву виставити! Сі? На коліна його - бойкотом та санкціями! Все китайське - нах! Замість них на полицях з'являтися художні косівські вироби з смереки та полтавське сало. Якийсь там, Хомейні - перс упертий? Чи з Ірану він, або з Іраку той аятола - а, хй його знає. Всі вони Садами та Хусейни. З майбутнього тижня будуть продавати нам нафту по $40 за барель, а всім іншим по $80! І, з полякам та угорцями буде набита стрілка - за базар треба відповідати. Чуєте рагулі? Може треба було з 1991 року не носити сало з оселедцем у вишиванці, та не бродити зі смолоскипами та в балаклавах, а було треба себе готувати, готувати та готувати себе, хоча би у фізичному плані, та наданню допомоги пораненому - га, рагулі! Я вас не чую. Де, ви характерники? - ваш вихід! Завтра будемо Штати ставити на лічильник. А, Росію нарешті поділити на 35 незалежних та дружніх до нас князівств. Льогко? Льогко!
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13.04.2025 01:47 Ответить
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