Телеканал CNN уперше показав портрет Трампа, який подарував Путін. ФОТО
Журналісти телеканалу CNN поспілкувалися з російським художником Нікасом Сафроновим, який став автором портрета президента США Дональда Трампа. Картину як подарунок від диктатора РФ Володимира Путіна передав у березні спецпредставник Стів Віткофф.
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.
Картину доставив спецпосланець Трампа Стів Віткофф, який в інтерв'ю ведучому подкасту Такеру Карлсону назвав її "прекрасним портретом" "провідного російського художника".
До цього сам портрет не був публічно показаний.
За словами Сафронова, до нього прийшли "деякі люди, які сказали, що хочуть, щоб я намалював Трампа таким, яким я його бачу".
Художник розповів, що не знав спочатку своїх замовників, але підозрював, що то були люди з Кремля.
На картині зображено Трампа з піднятим кулаком на сцені свого передвиборчого мітингу в Пенсильванії відразу після того, як на нього вчинили замах.
"Коли я почав робити портрет, я зрозумів, що це може зблизити наші країни, і вирішив не брати гроші, тому що підозрював, для чого ця картина… Для мене було важливо показати кров, шрам і його хоробрість під час замаху на його життя. Він не зламався і не злякався, але підняв руку, щоб показати, що він єдиний з Америкою і поверне те, на що заслуговує", - сказав художник.
Згодом, як додав Сафронов, із ним звʼязався Путін, який сказав йому, що "улесливий портрет" Трампа був важливим кроком у поліпшенні відносин Росії зі США.
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Я думаю ти знайомий з тим що означає слово трап.
Ідея вивішування перевернутого прапора на знак протесту з'явилася щонайменше 50 років тому. У справі «Спенс проти Вашингтона» (1974) Верховний суд підтримав право студента вивішувати над своєю кімнатою в гуртожитку перевернутий прапор США з приклеєним до нього чорним знаком миру.
Практика використання перевернутого знаку в якості протесту згодом використовувалася для вираження незгоди як правими, так і лівими. Коли протестувальники штурмували будівлю Капітолію 6 січня 2021 року, деякі з них несли перевернуті прапори на підтримку Трампа, який вважав, що його поразка на виборах була зумовлена фальсифікаціями на виборчих дільницях. У 2022 році прихильники Дональда Трампа використовували перевернутий прапор на знак протесту проти обшуку ФБР у його резиденції в Мар-а-Лаго, пов'язаного з секретними документами, які він забрав з собою, коли залишав посаду.
ГЕРГІЄВА наприклад
Вухо в рудого як новеньке.
Воно на нитці було.
Просто нитки трішки дов*язали, ну і для герметичності іще тути поплювали-ну щоб приклеїлося і якась мошка в голову не залетіла і не почала керувати америкою.
Ну нитка у трапа проходить через мозкову коробку для того щоб тримати вуха прикріпленими до голови.
Жаль що вони так само не промахалися з кількістью полосок.
Уяви який зараз кіпіш там з цим мазюканням і намаганням відмазати трапа.
Можеш скинути фото того що вишло з іі?
Я думаю що і у Франції і в америці є люди які вміють рахувати і працювати з ШІ
В принципе там 5*5 и 4*5 = 45, это если взять за основу линии по пять и по четыре. Но если смотреть на флаг и подсчитывать расстояния между звёздами и самому набрасывать глазами сколько бы поместилось, то где-то 43/44 и выходит.
К примеру вот самая нижняя полоса звёзд из тех что по четыре, но там может уместиться пять. Короче у каждого свой "глаз"
Ти думаєш америкосам буде більш радісно що trap вкрав і продав лише 6 штатів їхньої америки, а не 8?
А на более взрослых и их мнение государство чхало, так как в лёгкую увольняют тысячами и на митинги болт клали.
Главное, что другие заметили и нашли повод посмеяться
Ось чому: щоб отримати паспорт америки потрібно знати правильні відповіді на деякі важливі запитання. І запитання про кількість зірок і ліній вони знають ще в 5 річному віці.
Уяви собі що 31 грудня 2013 року на Майдан вийщли українці у яких на 10 чоловік у 9 є ствол?
Я чомусь думаю що мусорня б в Україні зразу б позвільнялася любими методами навіть відкритим дезертирством. Бо своя шкіра дорожче грошей.
Та де проблукали ще 5 штатів?
Щоб кацап і щось не *******.
Вибачте...
Бог, спаси Америку!
Еще один "ваш вирок" пришёл..
Поголовне отупіння людини - найактуальніша проблема сьогодення.
- і статуя свободи чогось тоне,
- і перспектива дивна (де трамп нах*й знаходиться, звідки прапор стирчить) .
Хоча в цілому , чекісти попрацювали з розумом: вони здогадались, на яку тематику писати, і це спрацювало.
мир задыхается от их присутствия!
Да будет так, аминь!
Или художник - орк безграмотный, лил намек, некоторые штаты обретут независимость??