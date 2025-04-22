Телеканал CNN уперше показав портрет Трампа, який подарував Путін. ФОТО

Журналісти телеканалу CNN поспілкувалися з російським художником Нікасом Сафроновим, який став автором портрета президента США Дональда Трампа. Картину як подарунок від диктатора РФ Володимира Путіна передав у березні спецпредставник Стів Віткофф.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Картину доставив спецпосланець Трампа Стів Віткофф, який в інтерв'ю ведучому подкасту Такеру Карлсону назвав її "прекрасним портретом" "провідного російського художника".

До цього сам портрет не був публічно показаний.

За словами Сафронова, до нього прийшли "деякі люди, які сказали, що хочуть, щоб я намалював Трампа таким, яким я його бачу".

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Художник розповів, що не знав спочатку своїх замовників, але підозрював, що то були люди з Кремля.

На картині зображено Трампа з піднятим кулаком на сцені свого передвиборчого мітингу в Пенсильванії відразу після того, як на нього вчинили замах.

"Коли я почав робити портрет, я зрозумів, що це може зблизити наші країни, і вирішив не брати гроші, тому що підозрював, для чого ця картина… Для мене було важливо показати кров, шрам і його хоробрість під час замаху на його життя. Він не зламався і не злякався, але підняв руку, щоб показати, що він єдиний з Америкою і поверне те, на що заслуговує", - сказав художник.

Згодом, як додав Сафронов, із ним звʼязався Путін, який сказав йому, що "улесливий портрет" Трампа був важливим кроком у поліпшенні відносин Росії зі США.

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