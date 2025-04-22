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Новости Визит Уиткоффа в рф
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Уиткофф на этой неделе может посетить Москву, - помощник Путина Ушаков

Визит Виткоффа в Москву. Когда может состояться

В Кремле ожидают визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Известно, что 23 апреля 2025 года представители США проведут переговоры в Лондоне с украинскими и европейскими представителями.

Напомним, ранее Уиткофф провел переговоры с диктатором Путиным и назвал их "убедительными".

Несколько высокопоставленных чиновников президента США Дональда Трампа, в частности государственный секретарь США Марко Рубио и посланник по вопросам Украины Кит Келлог, призывают его быть более осторожным в общении с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, 11 апреля спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провел встречу со спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге.

Также читайте: Уиткофф обсуждал с Путиным вопрос украинских территорий: РФ может получить часть регионов, - WSJ

Автор: 

россия (95546) США (26672) Стив Уиткофф (81)


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Топ комментарии
+6
а там ще є щось недоціловане?...
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22.04.2025 16:27
+4
Ні про що. Керосину багато - хай собі літає..
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22.04.2025 16:29
+3
може йому там оселитися?
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22.04.2025 16:38
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американський ДІВЕЛОПЕР- величніший ЄРМАК ПЛАНЕТИ !!!
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22.04.2025 16:25 Ответить
а там ще є щось недоціловане?...
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22.04.2025 16:27 Ответить
Ні про що. Керосину багато - хай собі літає..
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22.04.2025 16:29 Ответить
від оцих візитів степана виткова вже нудіти починає, просто блювотиною тягне
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22.04.2025 16:30 Ответить
Знов чекати ракет?
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22.04.2025 16:31 Ответить
може йому там оселитися?
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22.04.2025 16:38 Ответить
На черговий відсос х@йлу?
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22.04.2025 16:39 Ответить
Це ганьба якась, коли представник США приїзжає на поклони к кремлівському фюреру-засранцю.
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22.04.2025 16:49 Ответить
Нехай, вже там і залишається.
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22.04.2025 16:54 Ответить
Вже як на роботу їздить до ***** лизати дупу. І зарплату видно гарну отримує. Чому цю паскуду ще в миротворець не внесли щоб в Україні його і духу смердючого не було?
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22.04.2025 16:54 Ответить
Секс по телефону надоїв то їде реалізувати свої вологі мрії.
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22.04.2025 17:12 Ответить
дайте віткоффу ,картату сумку , з цукрових торб , він на заробітки, челноком їзде , до кремля ...
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22.04.2025 17:44 Ответить
Витьке стало скучно и захотелось движухи
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22.04.2025 18:37 Ответить
курьєром робить
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22.04.2025 20:41 Ответить
 
 