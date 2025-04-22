В Кремле ожидают визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Известно, что 23 апреля 2025 года представители США проведут переговоры в Лондоне с украинскими и европейскими представителями.

Напомним, ранее Уиткофф провел переговоры с диктатором Путиным и назвал их "убедительными".

Несколько высокопоставленных чиновников президента США Дональда Трампа, в частности государственный секретарь США Марко Рубио и посланник по вопросам Украины Кит Келлог, призывают его быть более осторожным в общении с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, 11 апреля спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провел встречу со спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге.

Также читайте: Уиткофф обсуждал с Путиным вопрос украинских территорий: РФ может получить часть регионов, - WSJ