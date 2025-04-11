Уиткофф встретился со спецпредставителем Путина Дмитриевым в Петербурге

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провел встречу со спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге сегодня, 11 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Как отмечается, встреча состоялась в гостинице "Гранд-Европа".

Сообщается, что ранее в Кремле подтвердили, что Уиткофф прилетел в Россию, и заявили, что сообщат, если состоится его встреча с диктатором Путиным.

"Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию", - заявил Дмитрий Песков.

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На вопрос, планируется ли встреча Уиткоффа с Путиным, Песков сказал: "Если будет - мы сообщим".

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправился в Россию, где, как ожидается, проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.