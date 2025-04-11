РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10004 посетителя онлайн
Новости Встреча Виткоффа с Путиным Встреча Уиткоффа и Дмитриева
2 045 14

Уиткофф встретился со спецпредставителем Путина Дмитриевым в Петербурге

Уиткофф встретился с Дмитриевым

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провел встречу со спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге сегодня, 11 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Как отмечается, встреча состоялась в гостинице "Гранд-Европа".

Сообщается, что ранее в Кремле подтвердили, что Уиткофф прилетел в Россию, и заявили, что сообщат, если состоится его встреча с диктатором Путиным.

"Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию", - заявил Дмитрий Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не считаю Путина плохим человеком, - спецпосланник Трампа Уиткофф

На вопрос, планируется ли встреча Уиткоффа с Путиным, Песков сказал: "Если будет - мы сообщим".

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправился в Россию, где, как ожидается, проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.

Автор: 

россия (95489) США (26598) Стив Уиткофф (76)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Все вирішено вже давно
Зараз узгоджуються деталі
Про результати вас повідомлять ... просто розслабтесь і спостерігайте .
показать весь комментарий
11.04.2025 14:55
+2
Поганий мінськ був засранцям. Вирішили поховати частину українців, частину випхати закордон і земельки ***** віддати. А тепер такі- все вже вирішено за нас.
А мать вашу....
показать весь комментарий
11.04.2025 15:07
+2
Що значить "закінчення цієї війни"?

Війни не "закінчуються" просто так. Розтлумачте.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все вирішено вже давно
Зараз узгоджуються деталі
Про результати вас повідомлять ... просто розслабтесь і спостерігайте .
показать весь комментарий
11.04.2025 14:55 Ответить
Що саме "вирішено"?
показать весь комментарий
11.04.2025 15:00 Ответить
Закінчення цієї війни
показать весь комментарий
11.04.2025 15:02 Ответить
Да ? А я дивлюсь оце боров голова парламенту сидить розпустивши пузо поміж ляшок, і втірає про нашу близьку перемогу. А кацапні лишилось 5 км до Дніпропетровщини.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:06 Ответить
Поганий мінськ був засранцям. Вирішили поховати частину українців, частину випхати закордон і земельки ***** віддати. А тепер такі- все вже вирішено за нас.
А мать вашу....
показать весь комментарий
11.04.2025 15:07 Ответить
Що значить "закінчення цієї війни"?

Війни не "закінчуються" просто так. Розтлумачте.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:41 Ответить
"зятю" путіна дмітрієву не потрібно закінчення війни - він на цьому заробляє.
Перестань писати дурню.
дмітрієв намагається вирішити економічні проблеми - зняття санкцій та доступ до дешевих американських кредитів.
Перемовини про "закінчення війни" покладено на лаврова.
показать весь комментарий
11.04.2025 16:05 Ответить
так хто кому дупу цілує зараз рівень дипломатії на такому рівні що вимірюється хто кому і за що
показать весь комментарий
11.04.2025 15:09 Ответить
У готелі "Гранд Європа"... Скрєпного не поприщило?
показать весь комментарий
11.04.2025 15:12 Ответить
Ці рєшала - верблюже пальто та кірюша вирішують свої фінансові питання, а питання про війну вже давно закрите. ***** буде воювати стільки , скільки зможе і ніхто йому у цьому не завадить. Трампидло тільки допомагати буде, тому що Україна йому вже набридла та остогидла, він навіть вже на згадує про війну.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:37 Ответить
ще не дали посмоктати у пуйла? може сре в чемодан, зайнятий
показать весь комментарий
11.04.2025 15:39 Ответить
Коли дві хвойди злягаються, хто кому платить?
показать весь комментарий
11.04.2025 15:48 Ответить
челноком заделався ...дайте віткоффу сумку картату ... і термос ...
показать весь комментарий
11.04.2025 16:58 Ответить
 
 